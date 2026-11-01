Questo tablet per bambini DEERTiME è da comprare subito: 78% di sconto
Il tablet per bambini DEERTiME con schermo da 9 pollici, controlli parentali e memoria espandibile oggi è in offerta con uno sconto del 78%.
Per intrattenere i più piccoli e accompagnarli tra video e attività educative serve uno schermo dedicato, con strumenti che aiutino gli adulti a gestirne l’utilizzo. Il tablet bambini DEERTiME è disponibile con uno sconto del 78%.
Questo tablet abbina un display IPS da 9 pollici a funzioni di controllo parentale, pensate per aiutare gli adulti a gestire l’utilizzo e favorire abitudini più consapevoli. La dotazione comprende app iWAWA, memoria interna da 32 GB espandibile con scheda SD compatibile fino a 2 TB e una custodia in EVA con supporto girevole a 180°. Per video e contenuti compatibili è presente il supporto Widevine L1; la batteria da 5000 mAh è indicata per l’uso quotidiano a casa o in viaggio.
Tablet bambini DEERTiME in offerta: sconto del 78%
Se cerchi un dispositivo per le attività quotidiane dei più piccoli, il tablet bambini DEERTiME è disponibile con uno sconto del 78% e costa 89,99 euro. La scheda indica Android 16, controlli parentali e app educative iWAWA, oltre alla custodia in EVA inclusa. Non sono riportate informazioni su coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso: verifica i dettagli aggiornati nella pagina dell’offerta prima di completare l’ordine.
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Il tablet per bambini con display IPS da 9 pollici e controlli parentali
Quando vuoi proporre ai bambini contenuti per imparare o divertirsi, può essere utile avere un dispositivo con funzioni dedicate e una custodia protettiva. Ecco i dettagli dichiarati per questo modello:
- Display IPS da 9 pollici: le dimensioni e la risoluzione di 1340 × 800 sono pensate per seguire lezioni online, usare app educative e guardare video.
- Controlli parentali e app iWAWA: gli adulti possono gestire l’uso del tablet e affiancare contenuti educativi ad attività di intrattenimento approvate dalla famiglia.
- 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB: lo spazio può essere ampliato con una scheda SD compatibile per conservare app, e-book, foto e download. Il dispositivo non supporta schede SIM.
- Custodia in EVA girevole a 180°: offre una presa pensata per l’uso quotidiano e permette di regolare l’angolo di visione durante la lettura o la visione di video.
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e batteria da 5000 mAh: consentono di collegarsi a reti e accessori compatibili e supportano l’utilizzo quotidiano, anche fuori casa.
- Android 16 e Widevine L1: il sistema operativo e il supporto per contenuti compatibili completano la dotazione per apprendimento e intrattenimento.
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FAQ
No. Le informazioni del prodotto specificano che supporta schede SD ma non schede SIM.
Ha 32 GB di memoria interna e supporta l’espansione tramite scheda SD compatibile fino a 2 TB.
Il prodotto dichiara funzioni di controllo parentale per aiutare gli adulti a gestire l’utilizzo del tablet.
Sì, la dotazione descritta include una custodia in EVA con design girevole a 180°.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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