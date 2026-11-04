IPad Air 13″, sconto lampo su Amazon e risparmi centinaia di euro
L'iPad Air 13″ con processore M4, display Liquid Retina, 1 TB di memoria interna e Wi‑Fi 7, è in offerta con sconto di quasi 400 euro. Lo puoi pagare a rate a tasso zero.
Se cerchi un tablet per lavorare, creare o guardare contenuti anche fuori casa, uno schermo ampio e prestazioni versatili possono fare la differenza. Apple iPad Air 13" (M4) è disponibile con uno sconto del 22%.
Il display Liquid Retina da 13 pollici offre spazio per seguire le attività e godersi immagini ricche di dettagli. Il chip Apple M4 è pensato per gestire più app contemporaneamente e attività impegnative, mentre la capacità di archiviazione da 1 TB lascia spazio ad app, musica e film. Le fotocamere da 12 MP supportano videochiamate, scansioni e riprese video 4K; con Wi‑Fi 7 e chip Apple N1, il tablet punta anche su connessioni wireless veloci.
Apple iPad Air 13" (M4) in offerta: sconto del 22%
Il prezzo indicato per Apple iPad Air 13" (M4) è di 1.399,00 euro, con uno sconto del 22%. La configurazione abbina il display Liquid Retina da 13 pollici a 1 TB di archiviazione e al chip M4. Non sono indicati dettagli su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Per verificare le condizioni aggiornate, puoi consultare la pagina del Apple iPad Air 13" (M4) con sconto del 22%.
Acquista subito Apple iPad Air 13" in offerta
Il tablet Apple con il display Liquid Retina da 13 pollici e il chip M4
Per chi vuole gestire attività diverse su un unico dispositivo, questo iPad combina uno schermo ampio con funzioni per lavoro, comunicazione e creatività. Ecco cosa può offrire nell’uso quotidiano:
- Display Liquid Retina da 13 pollici: True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza ridotta aiutano a godersi immagini curate e a lavorare su uno schermo spazioso.
- Chip Apple M4 e 1 TB di archiviazione: le prestazioni sono pensate per usare più app insieme e affrontare attività AI complesse; lo spazio può ospitare app, musica, film e altri contenuti.
- Autonomia di un giorno intero: consente di continuare a lavorare o divertirsi durante la giornata senza dover interrompere spesso l’utilizzo per ricaricare.
- Fotocamere frontale e posteriore da 12 MP: Center Stage è pensata per videochiamate e selfie, mentre quella posteriore può servire per scansioni, foto e video 4K.
- Wi‑Fi 7 con chip Apple N1: la connettività wireless è progettata per trasferire rapidamente foto, documenti e video di grandi dimensioni.
- Touch ID e funzioni Apple Intelligence: il sensore permette di sbloccare il tablet e autorizzare pagamenti con Apple Pay; le funzioni AI supportano creazione e comunicazione con attenzione alla privacy.
- Compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard per iPad Air: la Pencil può aiutare a disegnare e prendere appunti, mentre la tastiera con trackpad è pensata per scrivere.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 22% su Apple iPad Air 13", finché l’offerta è disponibile.
FAQ
La configurazione indicata ha 1 TB di archiviazione.
La descrizione indica un giorno intero di autonomia.
Sono indicati Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) e Magic Keyboard per iPad Air.
Ha una fotocamera frontale Center Stage da 12 MP e una posteriore da 12 MP, capace di registrare video 4K.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.