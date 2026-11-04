Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'iPad Air 13″ con processore M4, display Liquid Retina, 1 TB di memoria interna e Wi‑Fi 7, è in offerta con sconto di quasi 400 euro. Lo puoi pagare a rate a tasso zero.

Amazon

Se cerchi un tablet per lavorare, creare o guardare contenuti anche fuori casa, uno schermo ampio e prestazioni versatili possono fare la differenza. Apple iPad Air 13" (M4) è disponibile con uno sconto del 22%.

Apple iPad Air 13 (M4) 1.399,00 € -22% 1.789,00 € Risparmi 390,00 € Acquista su Amazon

Il display Liquid Retina da 13 pollici offre spazio per seguire le attività e godersi immagini ricche di dettagli. Il chip Apple M4 è pensato per gestire più app contemporaneamente e attività impegnative, mentre la capacità di archiviazione da 1 TB lascia spazio ad app, musica e film. Le fotocamere da 12 MP supportano videochiamate, scansioni e riprese video 4K; con Wi‑Fi 7 e chip Apple N1, il tablet punta anche su connessioni wireless veloci.

Apple iPad Air 13" (M4) in offerta: sconto del 22%

Il prezzo indicato per Apple iPad Air 13" (M4) è di 1.399,00 euro, con uno sconto del 22%. La configurazione abbina il display Liquid Retina da 13 pollici a 1 TB di archiviazione e al chip M4. Non sono indicati dettagli su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Per verificare le condizioni aggiornate, puoi consultare la pagina del Apple iPad Air 13" (M4) con sconto del 22%.

Amazon

Acquista subito Apple iPad Air 13" in offerta

Il tablet Apple con il display Liquid Retina da 13 pollici e il chip M4

Per chi vuole gestire attività diverse su un unico dispositivo, questo iPad combina uno schermo ampio con funzioni per lavoro, comunicazione e creatività. Ecco cosa può offrire nell’uso quotidiano:

Display Liquid Retina da 13 pollici : True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza ridotta aiutano a godersi immagini curate e a lavorare su uno schermo spazioso.

: True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza ridotta aiutano a godersi immagini curate e a lavorare su uno schermo spazioso. Chip Apple M4 e 1 TB di archiviazione : le prestazioni sono pensate per usare più app insieme e affrontare attività AI complesse; lo spazio può ospitare app, musica, film e altri contenuti.

: le prestazioni sono pensate per usare più app insieme e affrontare attività AI complesse; lo spazio può ospitare app, musica, film e altri contenuti. Autonomia di un giorno intero : consente di continuare a lavorare o divertirsi durante la giornata senza dover interrompere spesso l’utilizzo per ricaricare.

: consente di continuare a lavorare o divertirsi durante la giornata senza dover interrompere spesso l’utilizzo per ricaricare. Fotocamere frontale e posteriore da 12 MP : Center Stage è pensata per videochiamate e selfie, mentre quella posteriore può servire per scansioni, foto e video 4K.

: Center Stage è pensata per videochiamate e selfie, mentre quella posteriore può servire per scansioni, foto e video 4K. Wi‑Fi 7 con chip Apple N1 : la connettività wireless è progettata per trasferire rapidamente foto, documenti e video di grandi dimensioni.

: la connettività wireless è progettata per trasferire rapidamente foto, documenti e video di grandi dimensioni. Touch ID e funzioni Apple Intelligence : il sensore permette di sbloccare il tablet e autorizzare pagamenti con Apple Pay; le funzioni AI supportano creazione e comunicazione con attenzione alla privacy.

: il sensore permette di sbloccare il tablet e autorizzare pagamenti con Apple Pay; le funzioni AI supportano creazione e comunicazione con attenzione alla privacy. Compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard per iPad Air: la Pencil può aiutare a disegnare e prendere appunti, mentre la tastiera con trackpad è pensata per scrivere.

Apple iPad Air 13 (M4) 1.399,00 € -22% 1.789,00 € Risparmi 390,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 22% su Apple iPad Air 13", finché l’offerta è disponibile.

FAQ Quanta memoria ha Apple iPad Air 13″ (M4)? La configurazione indicata ha 1 TB di archiviazione. Quanto dura la batteria di Apple iPad Air 13″ (M4)? La descrizione indica un giorno intero di autonomia. Quali accessori sono compatibili con Apple iPad Air 13″ (M4)? Sono indicati Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) e Magic Keyboard per iPad Air. Che fotocamere ha Apple iPad Air 13″ (M4)? Ha una fotocamera frontale Center Stage da 12 MP e una posteriore da 12 MP, capace di registrare video 4K.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.