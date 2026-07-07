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Lavoro, studio, streaming e giochi in mobilità richiedono un dispositivo leggero ma potente, capace di reggere intere giornate senza cercare una presa di corrente. In queste esigenze si inserisce il Tablet 10 Pollici Android, proposto con uno sconto del 67% che rende questo modello particolarmente interessante per chi cerca un tablet completo a meno di 100 euro.

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Questo tablet punta su una batteria da 8000mAh pensata per coprire l’intera giornata tra lavoro e intrattenimento, su un processore Octa-Core Unisoc T606 che gestisce senza affanni multitasking, app quotidiane e attività d’ufficio, e su un ampio schermo da 10,1 pollici con tecnologie dedicate al comfort visivo. Il design in metallo con profilo sottile e peso contenuto rende il dispositivo facile da portare con sé in borsa o nello zaino, ideale per chi si sposta spesso.

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In questo momento il Tablet 10 Pollici Android è proposto a 85,99€ grazie a uno sconto del 67% rispetto al prezzo di listino. Una cifra aggressiva per un modello con 22GB di RAM combinata (6GB reali più espansione) e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB con scheda TF, caratteristiche che di solito si vedono su prodotti di fascia superiore. A questa cifra diventa un’opzione interessante sia come dispositivo principale per l’uso quotidiano, sia come tablet secondario per studio, svago o per i più giovani. Nella pagina prodotto puoi verificare i dettagli aggiornati dell’offerta: il Tablet 10 Pollici Android è disponibile con uno sconto del 67% con tutti i vantaggi della spedizione Amazon, inclusi tempi di consegna rapidi e gestione semplificata di eventuale reso.

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Il tablet Android con la batteria da 8000mAh e il processore octa-core

Se passi molte ore fuori casa o alterni studio, lavoro e intrattenimento sullo stesso dispositivo, questo tablet nasce proprio per ridurre al minimo i compromessi tra autonomia, prestazioni e comfort visivo.

Batteria da 8000mAh : offre un’autonomia pensata per coprire l’intera giornata tra navigazione, video, lettura e app di produttività, riducendo la necessità di ricariche frequenti e permettendoti di affrontare sessioni di lavoro o studio più lunghe lontano dalla presa.

: offre un’autonomia pensata per coprire l’intera giornata tra navigazione, video, lettura e app di produttività, riducendo la necessità di ricariche frequenti e permettendoti di affrontare sessioni di lavoro o studio più lunghe lontano dalla presa. Processore Octa-Core Unisoc T606 : combina core ad alte prestazioni e core efficienti, garantendo fluidità nelle attività quotidiane, nella gestione dei documenti e nelle applicazioni d’ufficio, ma anche una resa grafica più piacevole nei giochi grazie alla GPU Mali-G57.

: combina core ad alte prestazioni e core efficienti, garantendo fluidità nelle attività quotidiane, nella gestione dei documenti e nelle applicazioni d’ufficio, ma anche una resa grafica più piacevole nei giochi grazie alla GPU Mali-G57. 22GB RAM (6GB + 16GB di espansione) : il quantitativo di memoria permette di tenere aperte più app contemporaneamente con meno rallentamenti, rendendo il tablet adatto a chi passa velocemente da email, browser, piattaforme di streaming e social.

: il quantitativo di memoria permette di tenere aperte più app contemporaneamente con meno rallentamenti, rendendo il tablet adatto a chi passa velocemente da email, browser, piattaforme di streaming e social. 128GB di archiviazione espandibili fino a 1TB : lo spazio interno consente di salvare offline film, serie, documenti e foto, mentre l’espansione tramite scheda Micro SD fino a 1TB è utile per chi archivia grandi librerie di contenuti senza dipendere dal cloud.

: lo spazio interno consente di salvare offline film, serie, documenti e foto, mentre l’espansione tramite scheda Micro SD fino a 1TB è utile per chi archivia grandi librerie di contenuti senza dipendere dal cloud. Display da 10,1 pollici con protezione occhi : lo schermo ampio e luminoso, abbinato al controllo della luce blu integrato a livello di chip e alle regolazioni automatiche della luminosità, è pensato per ridurre l’affaticamento visivo durante lettura, studio e visione di video prolungata.

: lo schermo ampio e luminoso, abbinato al controllo della luce blu integrato a livello di chip e alle regolazioni automatiche della luminosità, è pensato per ridurre l’affaticamento visivo durante lettura, studio e visione di video prolungata. Corpo in metallo sottile e leggero: la scocca unibody in alluminio con spessore di 7,8 mm e peso di 488 grammi rende il tablet piacevole da impugnare, più resistente rispetto alla plastica e facile da infilare in zaino o borsa, ideale per chi lo usa in viaggio o in treno.

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FAQ Quanta autonomia offre il tablet Dghrti con batteria da 8000mAh? La batteria da 8000mAh è pensata per coprire un’intera giornata di uso misto tra lavoro, studio e intrattenimento. Il Tablet 10 Pollici Android supporta l’espansione di memoria? Sì, oltre ai 128GB interni supporta schede Micro SD fino a 1TB per ampliare lo spazio di archiviazione. Il processore Octa-Core del tablet è adatto al multitasking? Il chip Unisoc T606 Octa-Core con 22GB di RAM consente di gestire più app aperte con buona fluidità nel quotidiano. Il display del tablet Dghrti affatica la vista? Il display da 10,1 pollici integra controllo della luce blu e regolazione naturale della luminosità per ridurre l’affaticamento visivo.