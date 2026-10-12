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Il tablet Dghrti TAB30, con schermo da 10 pollici e ottime prestazioni da oggi è in offerta a meno di metà prezzo. Nella confezione anche tastiera, mouse e custodia.

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Lavoro, studio, streaming e social: se passi le giornate tra email, videochiamate e piattaforme di intrattenimento, avere un unico dispositivo comodo da portare ovunque fa davvero la differenza. In questo momento il tablet Dghrti TAB30 è proposto con uno sconto del 54%, una promozione che rende molto più accessibile un set completo pensato per lavorare e divertirsi in mobilità.

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Questo modello punta su un mix interessante di prestazioni e versatilità: il sistema operativo Android 15 con ottimizzazioni per fluidità e privacy, la batteria da 8000 mAh adatta a un uso intenso durante la giornata e il supporto al Wi‑Fi 5G per connessioni rapide lo rendono adatto sia allo studio sia al lavoro leggero. Lo schermo IPS HD da 10,1 pollici è pensato per la fruizione di contenuti multimediali, mentre la certificazione Widevine L1 permette di godersi le piattaforme di streaming in alta qualità senza compromessi. La dotazione di accessori inclusi lo trasforma all’occorrenza in un piccolo notebook, ideale per chi cerca una soluzione 2 in 1 economica ma completa.

Tablet Dghrti TAB30 in offerta su Amazon: sconto del 54%

La promozione attuale rende il Tablet Dghrti TAB30 particolarmente interessante per chi vuole un dispositivo tuttofare senza investire cifre elevate: puoi portarti a casa il Tablet Dghrti TAB30 a 109,79€, beneficiando di uno sconto importante rispetto al listino grazie al 54% di ribasso. Un prezzo che, considerando la presenza di tastiera, mouse e custodia in confezione, lo posiziona tra le soluzioni più complete nella fascia entry-level, ideale per chi cerca un device per uso domestico, didattica a distanza o lavoro leggero.

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Approfitta subito dell’offerta sul Tablet Dghrti TAB30

Il tablet Android con il display HD da 10,1 pollici e la batteria da 8000 mAh

Se ti serve un dispositivo versatile per gestire lavoro, studio e intrattenimento senza passare continuamente da PC a smartphone, questo tablet punta proprio a coprire quel bisogno con una configurazione bilanciata e una ricca dotazione di accessori.

Android 15 con ottimizzazioni per prestazioni e privacy : il sistema aggiornato offre una gestione più fluida delle app quotidiane e strumenti pensati per proteggere meglio i tuoi dati nelle attività di tutti i giorni.

: il sistema aggiornato offre una gestione più fluida delle app quotidiane e strumenti pensati per proteggere meglio i tuoi dati nelle attività di tutti i giorni. 30GB RAM (espansa) + 128GB di archiviazione con supporto fino a 1TB: la combinazione con processore octa-core aiuta nel multitasking, permettendoti di passare da email a streaming e app di produttività riducendo i rallentamenti, con spazio sufficiente per documenti, file multimediali e app di lavoro o studio.

con supporto fino a 1TB: la combinazione con processore aiuta nel multitasking, permettendoti di passare da email a streaming e app di produttività riducendo i rallentamenti, con spazio sufficiente per documenti, file multimediali e app di lavoro o studio. Schermo IPS HD da 10,1 pollici (1280×800) : il pannello offre colori fedeli e buon angolo di visione, pensato per guardare video, leggere e navigare comodamente, anche condividendo lo schermo con altre persone.

: il pannello offre colori fedeli e buon angolo di visione, pensato per guardare video, leggere e navigare comodamente, anche condividendo lo schermo con altre persone. Batteria da 8000 mAh : l’autonomia estesa consente di affrontare un’intera giornata tra film, navigazione e documenti senza dover cercare una presa di corrente di continuo.

: l’autonomia estesa consente di affrontare un’intera giornata tra film, navigazione e documenti senza dover cercare una presa di corrente di continuo. Wi‑Fi 5G e certificazione Widevine L1 : la connessione veloce aiuta nei download pesanti e nelle call, mentre la certificazione per i contenuti in alta qualità ti permette di sfruttare al meglio le principali piattaforme di streaming.

: la connessione veloce aiuta nei download pesanti e nelle call, mentre la certificazione per i contenuti in alta qualità ti permette di sfruttare al meglio le principali piattaforme di streaming. Fotocamere 5MP frontale e 8MP posteriore : sono pensate per videochiamate nitide e foto occasionali, sufficienti per la condivisione rapida di documenti o momenti quotidiani.

: sono pensate per videochiamate nitide e foto occasionali, sufficienti per la condivisione rapida di documenti o momenti quotidiani. Kit 2 in 1 con tastiera, mouse e custodia: gli accessori inclusi trasformano il tablet in una piccola postazione di lavoro portatile, utile per scrivere testi lunghi, prendere appunti e proteggere il dispositivo durante gli spostamenti.

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FAQ Il tablet Dghrti TAB30 è adatto per lo streaming video? Sì, grazie allo schermo IPS HD da 10,1 pollici e alla certificazione Widevine L1 è pensato per lo streaming in alta qualità. Quanta memoria ha il tablet Dghrti TAB30 e si può espandere? Dispone di 128GB di archiviazione interna e supporta l’espansione fino a 1TB tramite memoria aggiuntiva. La batteria del tablet Dghrti TAB30 quanto dura? La batteria da 8000 mAh è progettata per coprire un’intera giornata di utilizzo tra lavoro, studio e intrattenimento. Quali accessori sono inclusi con il tablet Dghrti TAB30? In confezione trovi tastiera, mouse, adattatore OTG, caricabatterie, cavo, custodia, pellicola protettiva e manuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.