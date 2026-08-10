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Tablet Android Dghrti TAB20, device da 10,1 pollici con 22GB di RAM, 128GB espandibili fino a 1TB e batteria da 8000mAh è in sconto del 69%.

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Lavoro, studio e intrattenimento in mobilità richiedono un dispositivo leggero ma capace di gestire più app, video e documenti senza rallentamenti. In questo momento il Tablet Android Dghrti TAB20 è proposto su Amazon con uno sconto del 69%, scendendo a 85,98€ per un 10,1" con tanta memoria e batteria capiente.

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Questo tablet punta su un mix di potenza e praticità: il processore Octa-Core Unisoc T606 con GPU Mali-G57 assicura fluidità nelle attività quotidiane e nelle app di produttività, mentre il display da 10,1 pollici con protezione occhi è pensato per lunghe sessioni di utilizzo. La combinazione tra 22GB di RAM (6GB fisici più espansione virtuale) e 128GB di archiviazione espandibile fino a 1TB lo rende adatto a chi ha bisogno di spazio per foto, film e file di lavoro. Completa il quadro la batteria da 8000mAh, progettata per accompagnare l’utente per tutta la giornata.

Tablet Android Dghrti TAB20 in offerta su Amazon: sconto del 69%

Con la promo in corso su Amazon, il Tablet Android Dghrti TAB20 passa a un prezzo di 85,98€ grazie a uno sconto del 69%, rendendolo particolarmente competitivo tra i tablet da 10 pollici della stessa fascia. A questa cifra offre una dotazione di memoria molto generosa con 22GB di RAM complessivi e 128GB di storage espandibili tramite scheda Micro SD fino a 1TB, ideale per chi vuole portare sempre con sé film, app e documenti senza pensare subito allo spazio disponibile.

Grazie alla batteria da 8000mAh, il dispositivo è pensato per coprire un’intera giornata tra streaming, navigazione e lavoro leggero. Il processore Octa-Core Unisoc T606 con core A75 e A55, affiancato dalla GPU Mali-G57, punta a garantire reattività superiore rispetto a molti tablet entry level della stessa fascia di prezzo. Se cerchi un device economico ma con specifiche sopra la media, il Tablet Android Dghrti TAB20 è disponibile con uno sconto del 69%, una soglia che di rado si vede su modelli con questa combinazione di batteria, memoria e schermo.

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Il tablet Dghrti con il display da 10,1 pollici e la batteria da 8000mAh

Chi cerca un dispositivo per studiare, lavorare e guardare contenuti senza affaticare troppo gli occhi e senza pensare continuamente alla presa di corrente trova nel tablet Dghrti una soluzione pensata proprio per questo tipo di esigenza.

Processore Octa-Core Unisoc T606 : i core ad alte prestazioni A75 e quelli efficienti A55, insieme alla GPU Mali-G57, rendono più fluida l’esperienza con app, browser e giochi leggeri, limitando i rallentamenti durante il multitasking.

: i core ad alte prestazioni A75 e quelli efficienti A55, insieme alla GPU Mali-G57, rendono più fluida l’esperienza con app, browser e giochi leggeri, limitando i rallentamenti durante il multitasking. 22GB di RAM complessivi : la combinazione di 6GB di RAM fisica e 16GB di espansione permette di tenere aperte più app contemporaneamente, risultando utile per chi passa di continuo da mail, documenti e streaming.

: la combinazione di 6GB di RAM fisica e 16GB di espansione permette di tenere aperte più app contemporaneamente, risultando utile per chi passa di continuo da mail, documenti e streaming. 128GB di storage espandibili fino a 1TB : lo spazio interno generoso, unito al supporto per scheda Micro SD fino a 1TB, consente di archiviare numerosi film, foto, app e file di lavoro senza dover cancellare di continuo i contenuti.

: lo spazio interno generoso, unito al supporto per scheda Micro SD fino a 1TB, consente di archiviare numerosi film, foto, app e file di lavoro senza dover cancellare di continuo i contenuti. Batteria da 8000mAh a lunga durata : l’elevata capacità è pensata per coprire l’intera giornata tra studio, lavoro, social e video, riducendo la necessità di ricariche frequenti quando si è fuori casa.

: l’elevata capacità è pensata per coprire l’intera giornata tra studio, lavoro, social e video, riducendo la necessità di ricariche frequenti quando si è fuori casa. Schermo da 10,1 pollici con protezione degli occhi : il controllo della luce blu a livello di chip e la regolazione naturale della luminosità mirano a rendere più confortevole la visione prolungata, utile per chi passa molte ore davanti al display.

: il controllo della luce blu a livello di chip e la regolazione naturale della luminosità mirano a rendere più confortevole la visione prolungata, utile per chi passa molte ore davanti al display. Design unibody in metallo sottile e leggero: con spessore di 7,8 mm e peso di 488 grammi, la struttura in alluminio rende il tablet più solido e allo stesso tempo facile da trasportare nello zaino o in borsa.

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Tablet Android Dghrti TAB20, approfitta subito dell’offerta lampo al 69% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Quanta memoria offre il tablet Dghrti TAB20 e si può espandere? Il tablet Dghrti TAB20 dispone di 128GB di archiviazione interna, espandibili tramite scheda Micro SD fino a 1TB. Il tablet Dghrti TAB20 è adatto al multitasking e alle app pesanti? Sì, grazie al processore Octa-Core Unisoc T606 e ai 22GB di RAM complessivi gestisce bene multitasking e app impegnative entro la sua fascia di prezzo. Quanta autonomia offre la batteria del tablet Dghrti TAB20? La batteria da 8000mAh è pensata per garantire un utilizzo prolungato durante tutta la giornata tra studio, lavoro e intrattenimento. Il display del tablet Dghrti TAB20 affatica la vista? Il display da 10,1 pollici integra controllo della luce blu e regolazione naturale della luminosità, studiati per una visione più confortevole nel lungo periodo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.