Libero
OFFERTE

Tablet Android Biegedy B25 in sconto al 72%, bundle completo in promo

Android 15, RAM 30GB, 128GB, 10,1”, batteria 8000 mAh e bundle con tastiera e mouse: scopri l’offerta che porta questo tablet al suo minimo storico

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tablet Android Biegedy B25 in sconto al 72%, bundle completo in promo Amazon

Cerchi un tablet versatile per studio, intrattenimento e gestione quotidiana? L’Biegedy B25 oggi è protagonista di una super promo su Amazon con un sconto del 72%. A questo prezzo si porta a casa un dispositivo reattivo, semplice da usare e ideale per navigazione, video e app, con un’autonomia che convince e un comodo bundle di accessori per scrivere e lavorare con più comodità. Scopri l’offerta a questo link diretto.

Lo schermo è piacevole alla vista e il tablet risponde con fluidità anche con più applicazioni aperte, mentre la dotazione con tastiera e mouse lo rende una soluzione pronta all’uso tanto per la produttività quanto per il tempo libero. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo particolarmente aggressivo.

Biegedy B25

Biegedy B25

99,99 €359,99 € -260,00 € (72%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Biegedy B25: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon sul Biegedy B25 applica uno sconto del 72% e porta il prezzo a 99,99€. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 257€ rispetto al prezzo di listino stimato. Nel pacchetto trovi già tastiera Bluetooth, mouse e custodia, un plus che aumenta il valore complessivo per chi vuole un dispositivo utilizzabile subito sia per prendere appunti che per attività leggere di lavoro o studio.

Per tutti i dettagli e per acquistare, ecco il link diretto all’offerta.

Biegedy B25

Biegedy B25

99,99 €359,99 € -260,00 € (72%)

Biegedy B25: le caratteristiche tecniche

Basato su Android 15 (certificato GMS) e su un processore Octa‑core fino a 2.0 GHz, il Biegedy B25 offre un’esperienza fluida con ottimizzazioni basate su IA, sblocco facciale e modalità protezione occhi. La memoria è uno dei punti forti: 30GB di RAM (8GB + 22GB di espansione) e 128GB di archiviazione, espandibili via microSD fino a 2TB, per gestire app, file e contenuti multimediali senza pensieri.

Per l’intrattenimento, il tablet è Widevine L1, così puoi goderti lo streaming in alta definizione su piattaforme compatibili. La batteria da 8000 mAh garantisce lunghe sessioni (circa 10‑12 ore di streaming online con luminosità standard) e si ricarica via USB‑C 10W. La connettività include Wi‑Fi 6 dual band (2,4/5 GHz) e Bluetooth 5.0.

Il display IPS da 10,1" con risoluzione 1280×800, tecnologia T‑color 3.0 e touchscreen G+G assicura una resa cromatica piacevole e un tocco preciso. L’audio è affidato a doppi altoparlanti con chip di amplificazione e c’è anche il jack audio da 3,5 mm.

Completano la dotazione la doppia fotocamera 5MP + 8MP e un ricco set di accessori: tastiera Bluetooth, mouse, custodia protettiva e adattatore Type‑C per cuffie. Con un peso dichiarato di circa 430 g, resta comodo da portare in borsa e pronto a tutto, dallo studio alle maratone di serie.

Biegedy B25

Biegedy B25

99,99 €359,99 € -260,00 € (72%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Visit Monaco

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963