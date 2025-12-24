Tablet Android Biegedy B25 in sconto al 72%, bundle completo in promo
Android 15, RAM 30GB, 128GB, 10,1”, batteria 8000 mAh e bundle con tastiera e mouse: scopri l’offerta che porta questo tablet al suo minimo storico
Cerchi un tablet versatile per studio, intrattenimento e gestione quotidiana? L’Biegedy B25 oggi è protagonista di una super promo su Amazon con un sconto del 72%. A questo prezzo si porta a casa un dispositivo reattivo, semplice da usare e ideale per navigazione, video e app, con un’autonomia che convince e un comodo bundle di accessori per scrivere e lavorare con più comodità. Scopri l’offerta a questo link diretto.
Lo schermo è piacevole alla vista e il tablet risponde con fluidità anche con più applicazioni aperte, mentre la dotazione con tastiera e mouse lo rende una soluzione pronta all’uso tanto per la produttività quanto per il tempo libero. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo particolarmente aggressivo.
Biegedy B25: prezzo, offerta e sconto Amazon
L’offerta Amazon sul Biegedy B25 applica uno sconto del 72% e porta il prezzo a 99,99€. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 257€ rispetto al prezzo di listino stimato. Nel pacchetto trovi già tastiera Bluetooth, mouse e custodia, un plus che aumenta il valore complessivo per chi vuole un dispositivo utilizzabile subito sia per prendere appunti che per attività leggere di lavoro o studio.
Per tutti i dettagli e per acquistare, ecco il link diretto all’offerta.
Biegedy B25: le caratteristiche tecniche
Basato su Android 15 (certificato GMS) e su un processore Octa‑core fino a 2.0 GHz, il Biegedy B25 offre un’esperienza fluida con ottimizzazioni basate su IA, sblocco facciale e modalità protezione occhi. La memoria è uno dei punti forti: 30GB di RAM (8GB + 22GB di espansione) e 128GB di archiviazione, espandibili via microSD fino a 2TB, per gestire app, file e contenuti multimediali senza pensieri.
Per l’intrattenimento, il tablet è Widevine L1, così puoi goderti lo streaming in alta definizione su piattaforme compatibili. La batteria da 8000 mAh garantisce lunghe sessioni (circa 10‑12 ore di streaming online con luminosità standard) e si ricarica via USB‑C 10W. La connettività include Wi‑Fi 6 dual band (2,4/5 GHz) e Bluetooth 5.0.
Il display IPS da 10,1" con risoluzione 1280×800, tecnologia T‑color 3.0 e touchscreen G+G assicura una resa cromatica piacevole e un tocco preciso. L’audio è affidato a doppi altoparlanti con chip di amplificazione e c’è anche il jack audio da 3,5 mm.
Completano la dotazione la doppia fotocamera 5MP + 8MP e un ricco set di accessori: tastiera Bluetooth, mouse, custodia protettiva e adattatore Type‑C per cuffie. Con un peso dichiarato di circa 430 g, resta comodo da portare in borsa e pronto a tutto, dallo studio alle maratone di serie.
