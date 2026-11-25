Amazon, questo tablet con tastiera è da comprare subito: 73% di sconto
Su Amazon trovi questo tablet Android con schermo da 10 pollici e tastiera e mouse in offerta con il 73% di sconto. Affare per tutti.
Studiare, lavorare o guardare contenuti in mobilità è più comodo con uno schermo ampio e gli accessori giusti, senza dover portare con sé un computer. Il Tablet Android 17 è disponibile a 109,99 euro con uno sconto del 73%.
Il tablet abbina un display da 10 pollici a una tastiera staccabile, un mouse e una custodia pieghevole, così può adattarsi a momenti di lavoro, studio e intrattenimento. La memoria interna da 64 GB è espandibile con scheda Micro SD/TF fino a 2 TB; la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 completa la dotazione per collegarsi alla rete e utilizzare periferiche compatibili.
Tablet Android 17 in offerta: sconto del 73% e prezzo di 109,99 euro
Se cerchi un dispositivo versatile per la casa o da portare con te, questa configurazione include tablet e accessori in un unico kit. Il Tablet Android 17 costa 109,99 euro, con uno sconto del 73% indicato nella pagina Amazon. Le informazioni disponibili non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso.
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Il tablet da 10 pollici con Wi-Fi 6 e tastiera staccabile
Quando uno smartphone offre poco spazio per leggere o lavorare, un tablet con schermo ampio e accessori dedicati può rendere più agevoli le attività quotidiane. Ecco cosa caratterizza questo modello:
- Display da 10 pollici: offre una superficie più ampia per consultare contenuti, leggere e gestire attività rispetto a uno schermo compatto.
- Tastiera staccabile, mouse e custodia pieghevole: il kit consente di scegliere una configurazione più adatta alla scrittura e al lavoro mobile oppure all’uso come tablet. Nella confezione sono indicati anche caricatore e cavo dati.
- 64 GB di memoria, espandibile fino a 2 TB: lo spazio aggiuntivo tramite scheda Micro SD/TF permette di archiviare più file multimediali, foto, musica ed e-book.
- Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1: la connettività supporta l’uso della rete wireless e il collegamento di periferiche compatibili, come tastiere e cuffie Bluetooth.
- Processore Octa-Core e Android 17: secondo le informazioni del prodotto, il sistema si avvia più rapidamente rispetto ad Android 16; la gestione degli accessi è pensata per proteggere i dati.
- Batteria da 6000 mAh e fotocamere da 2 e 8 MP: la batteria è descritta come adatta a sessioni prolungate, mentre le fotocamere possono servire per l’uso quotidiano e la scansione di codici.
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FAQ
Sì. I 64 GB di memoria interna sono espandibili tramite scheda Micro SD/TF fino a 2 TB.
La dotazione indicata comprende tastiera staccabile, mouse e custodia pieghevole.
Sono indicati Wi-Fi 6 sulle bande 5 GHz e 2,4 GHz e Bluetooth 5.1.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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