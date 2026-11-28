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Il tablet Android è in offerta a un prezzo stracciato grazie allo sconto del 70%. Schermo da 10 pollici con tastiera, mouse e memoria espandibile.

Tablet Android 17 Gemini AI 119,99 € -70% 399,99 € Risparmi 280,00 € Acquista su Amazon

Tra lezioni online, documenti e video, avere uno schermo più ampio e gli accessori giusti può rendere più pratiche le attività di tutti i giorni. Il Tablet Android 17 Gemini AI è disponibile a 119,99 euro con uno sconto del 70%.

Questo tablet da 10 pollici abbina un display IPS HD a una dotazione pensata anche per studio e lavoro: nella confezione sono indicati tastiera Bluetooth, mouse wireless, custodia protettiva e protezione per lo schermo. La memoria interna da 64 GB può essere ampliata tramite MicroSD/TF fino a 2 TB, mentre il sistema Android 17 certificato GMS e il processore octa-core sono pensati per gestire app e multitasking.

Tablet Android 17 Gemini AI: sconto del 70% e prezzo di 119,99 euro

Per chi cerca un dispositivo da usare in casa, in viaggio o per seguire lezioni online, la dotazione inclusa può evitare di dover aggiungere subito tastiera e mouse. Il Tablet Android 17 Gemini AI è disponibile a 119,99 euro; il prezzo indicato dal tool non consente di confrontarlo con altri prodotti della stessa fascia o di quantificare il risparmio in euro. È riportato uno sconto del 70%, senza coupon indicato. Non sono disponibili informazioni su pagamento a rate, scadenza della promo, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Il tablet UJJ con display da 10 pollici e memoria espandibile

Se ti serve un dispositivo versatile per consultare contenuti, studiare o lavorare, queste caratteristiche aiutano a capire come si adatta alle attività quotidiane:

Display IPS HD da 10 pollici, risoluzione 1280 x 800 e Widevine L1 : lo schermo ampio è adatto a leggere documenti e partecipare a videochiamate; la certificazione Widevine L1 è indicata per la riproduzione di contenuti in streaming. Sono presenti anche due altoparlanti stereo.

: lo schermo ampio è adatto a leggere documenti e partecipare a videochiamate; la certificazione Widevine L1 è indicata per la riproduzione di contenuti in streaming. Sono presenti anche due altoparlanti stereo. 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB : lo spazio aggiuntivo tramite MicroSD/TF permette di archiviare più file e contenuti sul dispositivo.

: lo spazio aggiuntivo tramite MicroSD/TF permette di archiviare più file e contenuti sul dispositivo. Processore octa-core e Android 17 con certificazione GMS : la scheda indica supporto al multitasking e accesso alle app del Play Store, per organizzare studio e attività quotidiane.

: la scheda indica supporto al multitasking e accesso alle app del Play Store, per organizzare studio e attività quotidiane. Wi-Fi 6 dual band e Bluetooth 5.1 : il tablet supporta connessioni Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e il collegamento Bluetooth di accessori compatibili, come la tastiera inclusa.

: il tablet supporta connessioni Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e il collegamento Bluetooth di accessori compatibili, come la tastiera inclusa. Tastiera Bluetooth, mouse wireless e custodia inclusi: la dotazione può agevolare la scrittura e l’uso del tablet come strumento per studio o lavoro, oltre a proteggerlo durante gli spostamenti.

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FAQ La memoria del Tablet Android 17 può essere ampliata? Sì. I 64 GB di memoria interna sono espandibili fino a 2 TB tramite MicroSD/TF. Quali accessori sono inclusi con il tablet? La dotazione indicata comprende tastiera Bluetooth, mouse wireless, custodia protettiva e protezione per lo schermo. Che caratteristiche ha il display? È un display IPS HD da 10 pollici con risoluzione 1280 x 800 e certificazione Widevine L1.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.