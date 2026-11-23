Amazon Kids Tablet 8, il tablet per i bambini a metà prezzo: idea regalo per Natale
Amazon Kids Tablet 8 è un tablet per bambini con schermo da 8 pollici e funzioni ad hoc per imparare divertendosi. Da oggi costa la metà.
Intrattenere i bambini con contenuti adatti alla loro età, anche durante i viaggi, può essere più semplice con un tablet pensato per le loro esigenze. Amazon Kids Tablet 8 è ora disponibile con uno sconto del 50%.
La confezione comprende il tablet, una custodia protettiva sottile e un anno di abbonamento a Kids+, con video, app, giochi e audiolibri selezionati per i bambini. I genitori possono impostare obiettivi giornalieri per la lettura o Audible, limitare il tempo dedicato ai video e bloccare determinate app attraverso Parent Dashboard. Per ampliare le possibilità, è inoltre disponibile l’accesso al Google Play Store.
Amazon Kids Tablet 8 in offerta con il 50% di sconto
Se cerchi un dispositivo per l’intrattenimento e le attività dei più piccoli, questa confezione riunisce tablet, custodia e un anno di Kids+. Amazon Kids Tablet 8 è proposto a 114,99 euro, con uno sconto del 50%. Il prezzo indicato e la percentuale di sconto sono i dati disponibili sulla promozione; non sono specificate una scadenza, opzioni di pagamento a rate, l’applicazione di coupon, condizioni Prime o informazioni sui tempi di reso. Puoi acquistare Amazon Kids Tablet 8 a 114,99 euro e valutare i dettagli dell’offerta nella pagina Amazon.
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Il tablet Amazon con lo schermo HD da 8,7 pollici e 64 GB di spazio
Per chi vuole offrire ai bambini attività diverse, tra momenti di svago e occasioni per imparare, alcune caratteristiche possono fare la differenza nella routine quotidiana.
- Schermo HD da 8,7 pollici: la superficie ad alta risoluzione è pensata per guardare video e usare app e giochi sul tablet.
- Un anno di Kids+ incluso: audiolibri, video, app e giochi selezionati offrono contenuti legati a interessi come natura, spazio e coding. L’abbonamento si rinnova automaticamente alla tariffa applicabile, ma può essere annullato in qualsiasi momento.
- Parent Dashboard: i genitori possono impostare obiettivi per libri o Audible, limitare il tempo dei video e bloccare app, così da gestire l’utilizzo secondo le proprie esigenze.
- 64 GB di archiviazione e oltre 12 ore di riproduzione video: lo spazio consente di conservare film, giochi e graphic novel, anche da scaricare per l’uso offline, mentre la durata dichiarata è utile per l’intrattenimento in viaggio.
- Custodia protettiva sottile con supporto integrato: è inclusa nella confezione e permette di posizionare il tablet in verticale o in orizzontale.
- Accesso al Google Play Store: i genitori possono aggiungere altre app disponibili, comprese Minecraft e Roblox, per seguire l’evoluzione degli interessi dei bambini.
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FAQ
Include il tablet, una custodia protettiva sottile e un anno di abbonamento a Kids+.
Sì, si rinnova automaticamente alla tariffa applicabile; può essere annullato in qualsiasi momento.
Sì, i genitori possono accedere al Google Play Store dal tablet del bambino e aggiungere app disponibili.
Sono indicati 64 GB di spazio e la possibilità di scaricare film, giochi o graphic novel per usarli offline.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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