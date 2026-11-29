Amazon Alexa Tablet 11, offerta shock per il Black Friday: prezzo in picchiata
Da oggi trovi in offerta l'Amazon Alexa Tablet 11 con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro. Schermo con risoluzione 2,5K, 8 GB di RAM e Google Play.
Tra streaming, lettura e app, uno schermo poco definito o prestazioni lente possono rendere scomodo l’uso quotidiano. L’Amazon Alexa Tablet 11 è disponibile con uno sconto del 39%.
Il tablet combina uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2,5K e frequenza di aggiornamento a 90 Hz con doppi altoparlanti Dolby Atmos. Gli 8 GB di RAM e il chip octa-core sono pensati per un uso fluido tra streaming, lettura e altre attività; la batteria offre fino a 15 ore di riproduzione video. Google Play mette a disposizione più di un milione di app, mentre le app Amazon sono già pronte all’uso. Il dispositivo integra inoltre Alexa+ e permette di gestire i dispositivi della casa intelligente da un unico schermo.
Amazon Alexa Tablet 11 in offerta: sconto del 39%
Per chi cerca un tablet adatto a contenuti video, lettura e app, questa proposta abbina uno schermo 2,5K a 8 GB di RAM e Google Play. Il prezzo indicato è di 229,99 euro, con uno sconto del 39%. Il tool non riporta informazioni su prezzo di altri prodotti della stessa fascia, rate, coupon, scadenza della promozione o tempi di reso. La scheda segnala che Alexa+ è inclusa con Prime ed è disponibile sui dispositivi compatibili con l’abbonamento.
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Il tablet Amazon con lo schermo 2,5K e la batteria fino a 15 ore
Se vuoi alternare video, lettura e gestione della casa senza passare da un dispositivo all’altro, questo tablet riunisce diverse funzioni in un unico schermo. Ecco cosa offre:
- Schermo da 11 pollici con risoluzione 2,5K e frequenza a 90 Hz: dettagli nitidi e colori brillanti per guardare contenuti, leggere e creare; lo scorrimento fluido rende più piacevole consultare le app.
- Fino a 15 ore di riproduzione video: un’autonomia indicata per affrontare lunghe sessioni di visione senza dover interrompere subito l’attività per ricaricare.
- Chip octa-core e 8 GB di RAM: una combinazione pensata per prestazioni fluide durante streaming, lettura e altre attività.
- Google Play con oltre un milione di app: consente di ritrovare applicazioni per social, streaming, fitness, finanza e giochi; per alcune potrebbero essere necessari abbonamenti.
- Alexa+ e gestione della casa intelligente: da un solo schermo puoi controllare dispositivi compatibili, regolare le luci, verificare le telecamere e impostare routine automatiche.
- Modalità Kindle senza distrazioni: silenzia le notifiche e ottimizza la batteria per le sessioni di lettura.
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FAQ
La scheda indica fino a 15 ore di riproduzione video.
Sì, offre accesso a più di un milione di app su Google Play. Per alcune potrebbero essere necessari abbonamenti.
Lo schermo da 11 pollici ha risoluzione 2,5K e scorrimento a 90 Hz.
Il tablet dispone di 8 GB di RAM e di un chip octa-core.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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