Black Friday, il tablet Alexa di Amazon a un prezzo speciale
L'Alexa Tablet 11 con schermo 2,5K, 8 GB di RAM e Google Play, è in offerta con sconto del 39%. La soluzione ideale per lavoro e intrattenimento
Per guardare video, leggere e usare le app di tutti i giorni senza rinunciare a uno schermo ampio, il tablet Amazon Alexa Tablet 11 è disponibile con uno sconto del 39%.
Il display da 11 pollici con risoluzione 2,5K punta su immagini nitide e colori brillanti, mentre la frequenza di aggiornamento a 90 Hz rende lo scorrimento fluido. Il tablet integra Google Play, le app Amazon e Alexa+: così puoi passare dalla lettura allo streaming e alla gestione dei dispositivi smart di casa da un unico schermo.
Amazon Alexa Tablet 11 in offerta: sconto del 39%
Con un prezzo indicato di 229,99 euro e uno sconto del 39%, questo tablet combina uno schermo ad alta risoluzione, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. La scheda prodotto segnala Alexa+ inclusa e la disponibilità di ulteriori vantaggi per chi ha Prime; non sono specificati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione o tempi per il reso. Puoi portarti a casa l’Amazon Alexa Tablet 11 a 229,99 euro.
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Il tablet Amazon con lo schermo 2,5K e la batteria fino a 15 ore
Se cerchi un dispositivo versatile per il tempo libero e le attività quotidiane, queste caratteristiche aiutano a capire cosa offre il tablet:
- Schermo da 11 pollici, risoluzione 2,5K e refresh rate a 90 Hz: dettagli nitidi e scorrimento fluido per guardare contenuti, leggere e navigare.
- Batteria con autonomia dichiarata fino a 15 ore di riproduzione video: permette di seguire film e serie per sessioni prolungate senza dover ricaricare frequentemente.
- Chip octa-core e 8 GB di RAM: supportano un uso fluido per streaming, lettura e altre attività quotidiane.
- 128 GB di memoria e accesso a Google Play: offrono spazio per app e contenuti, con la possibilità di scegliere tra oltre un milione di applicazioni.
- Wi-Fi 6 e doppi altoparlanti con Dolby Atmos: completano l’esperienza per la connessione e l’ascolto di contenuti multimediali.
- Design unibody in alluminio: la struttura sottile, leggera e durevole è pensata per un utilizzo pratico.
- Alexa+ e controllo della Casa Intelligente: puoi gestire dispositivi compatibili, regolare luci e telecamere e impostare routine tramite un unico schermo.
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FAQ
La scheda prodotto indica fino a 15 ore di riproduzione video.
Sì, consente di accedere a oltre un milione di app su Google Play.
Ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2,5K e refresh rate a 90 Hz.
Sì, la scheda indica che Alexa permette di gestire dispositivi come luci e telecamere e di impostare routine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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