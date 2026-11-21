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Il tablet Biegedy con display da 10,1 pollici, tastiera e mouse inclusi oggi è in sconto del 63% e costa pochissimo. Perfetto per l'intrattenimento e lo studio.

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Tra studio, lavoro e intrattenimento può servire un dispositivo versatile, senza dover portare con sé più accessori. Il tablet 10 pollici Android 17 di Biegedy è disponibile con uno sconto del 63%.

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Il dispositivo abbina uno schermo IPS da 10,1 pollici a una dotazione che comprende tastiera Bluetooth, mouse e custodia protettiva. Android 17 e Gemini AI sono indicati tra le funzioni principali, mentre la certificazione Widevine L1 supporta la visione di contenuti in alta definizione sui servizi compatibili. La batteria da 6000 mAh e il peso di 400 grammi completano una configurazione pensata per l’uso a casa, in viaggio o in ufficio.

Tablet Biegedy da 10 pollici: oggi sconto del 63%

Il prezzo indicato per il tablet 10 pollici Android 17 è di 109,99 euro, con uno sconto del 63% riportato nella promozione. La confezione comprende anche tastiera, mouse e custodia, oltre ad adattatore OTG, caricabatterie, cavo dati e pellicola protettiva. In assenza di ulteriori dettagli sulla promo, non sono indicati un prezzo di riferimento, una scadenza, opzioni di pagamento rateale, coupon, condizioni Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate mentre valuti il tablet 10 pollici Android 17 con sconto del 63%.

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Il tablet Biegedy con Android 17 e il display da 10,1 pollici

Se cerchi un dispositivo da usare per attività diverse senza rinunciare agli accessori essenziali, questa configurazione mette insieme funzioni per studio, lavoro e tempo libero. Tra gli elementi da considerare:

Display IPS da 10,1 pollici e Widevine L1 : la compatibilità indicata consente la riproduzione in alta definizione su Netflix, YouTube, Prime Video e servizi simili. La modalità di protezione degli occhi è pensata per ridurre l’esposizione alla luce blu.

: la compatibilità indicata consente la riproduzione in alta definizione su Netflix, YouTube, Prime Video e servizi simili. La modalità di protezione degli occhi è pensata per ridurre l’esposizione alla luce blu. Android 17 e Gemini AI : tra le funzioni dichiarate ci sono traduzione in tempo reale, gestione intelligente delle attività e risposte istantanee, utili nelle attività quotidiane.

: tra le funzioni dichiarate ci sono traduzione in tempo reale, gestione intelligente delle attività e risposte istantanee, utili nelle attività quotidiane. Fino a 30 GB di RAM, 64 GB di memoria e supporto SD fino a 2 TB : lo spazio espandibile permette di conservare più file e contenuti; la certificazione GMS dà accesso alle applicazioni dello store.

: lo spazio espandibile permette di conservare più file e contenuti; la certificazione GMS dà accesso alle applicazioni dello store. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 : il supporto alla rete dual-band e la connessione Bluetooth permettono di collegare cuffie, altoparlanti e altri dispositivi compatibili.

: il supporto alla rete dual-band e la connessione Bluetooth permettono di collegare cuffie, altoparlanti e altri dispositivi compatibili. Batteria da 6000 mAh, peso di 400 grammi e accessori inclusi: tastiera Bluetooth, mouse e custodia aiutano a organizzare sessioni di lavoro o studio; fotocamera frontale da 2 MP e posteriore da 8 MP completano la dotazione.

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FAQ La tastiera è inclusa con il tablet Biegedy? Sì, la dotazione indicata comprende una tastiera Bluetooth, un mouse e una custodia protettiva. Il tablet Biegedy supporta schede di memoria? Sì, la memoria è espandibile tramite scheda SD fino a 2 TB. Quali servizi video supportano la riproduzione in alta definizione? La scheda prodotto indica Widevine L1 e il supporto alla riproduzione in alta definizione su Netflix, YouTube, Prime Video e servizi simili. Quanto pesa e quanto è capiente la batteria? Il tablet pesa 400 grammi e ha una batteria da 6000 mAh.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.