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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In Svizzera è boom dell'IA: ben 4 persone su 5 la usano ogni giorno, ecco per cosa

Mentre in Italia l'adozione dell'IA cresce ma a rilento, in Svizzera l'80% della popolazione sfrutta ogni giorno algoritmi e chatbot: ecco per quali attività.

5 min di lettura

Foto di Niccolò Mencucci

Niccolò Mencucci

Tech editor esperto di AI

Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Shopping con l’intelligenza artificiale 123RF

Mentre in Italia un’ampia porzione della popolazione sfrutta quotidianamente l’intelligenza artificiale, addirittura in Svizzera quasi quattro persone su cinque utilizzano abitualmente chatbot e strumenti basati su IA.

E non solo per attività basilari come la redazione di testi o la generazione di immagini. Vediamo infatti come adottano l’intelligenza artificiale in Svizzera.

Boom dell’IA in Svizzera tra motori di ricerca e piattaforme preferite

A scattare questa fotografia sull’evoluzione dell’IA in Svizzera è stata l’indagine condotta da IGEM-Digimonitor in collaborazione con WEMF AG für Werbemedienforschung, organizzazione di riferimento per la ricerca sui media e sulla pubblicità.

Dai dati raccolti emerge un vero e proprio raddoppio nell’uso di queste tecnologie, con la quota di utilizzatori che è schizzata dal 40% registrato nel 2024 all’attuale 80%.

Entrando nello specifico delle modalità d’uso, il 77% degli intervistati sfrutta le funzioni di IA integrate direttamente nei motori di ricerca tradizionali, mentre il 57% ricorre a piattaforme verticali dedicate espressamente alla ricerca di informazioni. Questo fenomeno ha portato i sistemi di IA a superare persino canali consolidati come YouTube, che si attesta al 34%, o i social media, che si fermano al 28%.

A tal riguardo, evidenzia la ricerca, “gli uomini tendono a fare maggiore affidamento sulle piattaforme di IA, mentre le donne effettuano ricerche leggermente più frequentemente sui social media“.

Per quanto riguarda i singoli strumenti, ChatGPT si conferma in cima alle preferenze con un margine nettamente superiore rispetto a tutti i concorrenti. Ben due terzi della popolazione svizzera, pari al 67% e a circa 4,3 milioni di persone, lo utilizzano almeno saltuariamente, e il 17% lo fa su base quotidiana.

Seguono a distanza rilevante Gemini con il 32% e Copilot con il 30%. Le altre alternative presenti sul mercato mantengono al momento una posizione decisamente più marginale: Meta AI si attesta al 13%, Claude e Perplexity raggiungono ciascuna il 10%, mentre Mistral si ferma al 3%.

Per cosa utilizzano maggiormente l’intelligenza artificiale

Sempre secondo lo studio, gli svizzeri non si limitano più a richiedere la stesura di testi o la traduzione di documenti, ma esplorano nuove funzionalità: il 57% sfrutta l’IA per fare ricerche approfondite, quasi il 40% per ricevere consigli sugli acquisti e una quota crescente la impiega per l’apprendimento mediante tutorial.

Un altro aspetto rilevante riguarda il contesto d’uso: con una percentuale del 76%, l’utilizzo dell’IA nella sfera privata supera di gran lunga quello legato all’ambito lavorativo o scolastico, che si ferma al 61%.

Inoltre, l’intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte dei processi di ricerca delle informazioni. Nonostante il motore di ricerca tradizionale rimanga lo strumento online più diffuso in assoluto (utilizzato da ben il 98% degli utenti connessi), attualmente il 77% degli utenti sfrutta le funzionalità IA presenti nei motori classici, mentre il 57% svolge ricerche mirate sulle piattaforme dedicate.

E in Italia?

Spostando lo sguardo sull’Italia, il quadro appare decisamente diverso e caratterizzato da un ritmo di adozione più contenuto.

Stando a una recente indagine curata dal portale Impegnati a Cambiare – Altroconsumo, in collaborazione con Euroconsumersil 48% degli italiani dichiara di fare uso dell’intelligenza artificiale generativa, con un aumento del 20% rispetto ai rilevamenti del 2024. Tuttavia, la quota di chi la impiega in maniera frequente o giornaliera si ferma al 14%.

A fronte di un incremento numerico degli utenti, si nota però un calo del grado di soddisfazione nei confronti dei risultati ottenuti. La percentuale di persone soddisfatte è al 55%, tre punti in meno rispetto all’anno precedente. E alla domanda quale sia stato l’impatto reale dell’IA sulla vita di tutti i giorni, la maggioranza degli italiani (53%) risponde “nessuno“, mentre soltanto il 34% ne riconosce effettivi benefici, come ad esempio il risparmio di tempo, un dato inferiore del 6% rispetto alla media riscontrata in altri Paesi europei.

Infine, per quanto riguarda l’ambito professionale, il 68% degli italiani dichiara di non aver notato alcun impatto rilevante. L’Italia sconta un netto ritardo nel confronto con gli altri Paesi europei, posizionandosi al 18° posto su 27 per l’integrazione dell’IA nel lavoro.

Ciononostante, sul fronte aziendale si registra un’accelerazione: secondo i dati ISTAT pubblicati nel report “Imprese e Ict”, nel 2025 l’adozione dell’IA da parte delle imprese italiane è raddoppiata, raggiungendo quota 16%.

FAQ

Quanti svizzeri usano l’intelligenza artificiale?

In Svizzera la usa l’80% della popolazione, quasi il doppio rispetto al 40% del 2024. L’IA è ormai entrata nelle abitudini quotidiane di moltissime persone.

Quali strumenti IA sono più usati in Svizzera?

ChatGPT guida nettamente con il 67% degli utenti, circa 4,3 milioni di persone. Seguono Gemini al 32% e Copilot al 30%; più distaccati Meta AI, Claude, Perplexity e Mistral.

Per cosa viene usata soprattutto l’IA?

Soprattutto per cercare informazioni: il 57% la usa per ricerche approfondite. Quasi il 40% la consulta anche per consigli sugli acquisti, mentre cresce l’uso per imparare con tutorial.

L’IA serve di più nel privato o al lavoro?

Nel privato pesa di più: la usa il 76% degli intervistati, contro il 61% in ambito lavorativo o scolastico. È quindi uno strumento sempre più presente nella vita di tutti i giorni.

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