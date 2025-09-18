Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Max kegfire / Shutterstock

In sintesi

Il primo visore per la realtà estesa di Samsung, Galaxy XR, potrà catturare foto e video 3D come Apple Vision Pro.

Il lancio del nuovo dispositivo, nome in codice Project Moohan, è atteso entro la fine del 2025.

Samsung si sta preparando all’ormai imminente uscita di Project Moohan, nome in codice di Samsung Galaxy XR, il suo primo visore per la realtà estesa (XR). Nato dalla collaborazione con Google, si tratta del primo device con Android XR, un esperimento che ha anche lo scopo di valutare quanto i consumatori sono effettivamente interessati a mettere da parte lo smartphone in favore di questo nuovo tipo di tecnologia indossabile. In attesa del lancio ufficiale, però, Samsung ha a quanto pare (involontariamente) rivelato una dalle funzionalità del nuovo dispositivo, che è uguale a una feature già presente su Apple Vision Pro.

Immagini e video 3D con Samsung Galaxy XR

I visori Samsung Galaxy XR saranno apparentemente in grado di catturare foto e video 3D usando le fotocamere integrate, proprio come Apple Vision Pro. La nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta nell’ultima versione disponibile di Camera Assistant (la versione 4.0.0.3) su Samsung Galaxy S25 FE.

Nella più recente versione dell’app della fotocamera compare infatti l’opzione “Acquisizione 3D/3D Capture”, che però attualmente non funziona davvero sul Galaxy S25 FE. Questo fa pensare a una funzionalità in fase di sviluppo e di cui bisogna ancora confermare su quali dispositivi verrà rilasciata.

Indicativo è però il fatto che nell’avviso mostrato nella finestra che servirà per attivare o disattivare questa opzione, si parla di una funzionalità “pensata per la visualizzazione sui visori Galaxy XR“. Gli esperti ipotizzano dunque che Samsung stia ultimando questa feature in vista del lancio del suo primo visore, ma non escludono che in futuro possa essere resa disponibile anche su alcuni smartphone.

Samsung Galaxy XR e Apple Vision Pro a confronto

Dal momento che diverse caratteristiche tecniche del visore Samsung devono ancora essere confermate e testate, un confronto definitivo tra questo dispositivo e il visore Apple Vision Pro sarà possibile solo quando entrambi saranno effettivamente disponibili sul mercato e nelle mani degli utenti.

Attualmente, Apple Vision Pro rappresenta uno dei visori più avanzati: monta un chip M2 con CPU a 8 core, GPU a 10 core e 16 GB di memoria unificata, affiancato da un chip R1 dedicato all’elaborazione in tempo reale di input da sensori e videocamere. Il sistema operativo visionOS e la grande quantità di sensori/camere permettono il tracking degli occhi e delle mani e il riconoscimento ambientale. Il prezzo è elevato: circa 3500 dollari.

Il Samsung Galaxy XR pare invece orientato invece verso un’esperienza più snella e meno ingombrante. Secondo le informazioni disponibili, questo dispositivo sarà dotato di numerose fotocamere integrate e di due display Micro OLED ad alta risoluzione. Sarà presente una batteria esterna, mentre il processore sarà probabilmente Snapdragon XR2, abbinato a 16 GB di RAM. Il prezzo di lancio potrebbe essere tra i 1800 e i 2000 dollari, ma è da confermare.

Quando esce il visore XR di Samsung

Il lancio del primo visore Samsung Galaxy XR dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. La data esatta del rilascio deve ancora essere annunciata, ma indiscrezioni immaginano possa collocarsi tra la fine di settembre e ottobre.