Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La sveglia smart Amazon Echo Spot è in offerta con uno sconto del 58% e costa meno della metà. Migliora il tuo risveglio e ha Alexa integrata.

Amazon

Fatiche a svegliarti al mattino con le solite sveglie anonime e poco flessibili? Con una soluzione smart sul comodino puoi controllare ora, meteo, musica e luci senza prendere in mano lo smartphone: oggi l’Amazon Echo Spot (modello 2024) è in offerta con uno sconto del 58% che lo rende particolarmente interessante per chi vuole una sveglia intelligente completa ma compatta.

Amazon Echo Spot 49,99 € -58% 119,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Questa sveglia smart unisce un design elegante a funzionalità pensate per la vita quotidiana: sul piccolo schermo puoi vedere subito l’ora, il meteo e i titoli dei brani in riproduzione, mentre l’audio è sorprendentemente ricco, con voci chiare e bassi profondi per musica, podcast e audiolibri. Grazie ad Alexa puoi impostare routine mattutine e serali, gestire promemoria e controllare i dispositivi per la casa intelligente, il tutto con attenzione alla privacy grazie al pulsante dedicato per disattivare i microfoni e a una progettazione che include anche materiali riciclati.

Amazon Echo Spot in offerta: sconto del 58% sulla sveglia smart

Con la promozione attiva su Amazon, puoi portarti a casa l’Amazon Echo Spot a soli 49,99€, grazie a uno sconto del 58% che rende questa sveglia intelligente una delle opzioni più convenienti per aggiungere Alexa sul comodino o in camera da letto senza spendere troppo rispetto ad altri dispositivi smart della stessa categoria.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta su Amazon Echo Spot

La sveglia Amazon con il suono potente e la gestione della casa smart

Se vuoi migliorare il risveglio e avere più controllo sulla casa senza riempire il comodino di dispositivi, questa sveglia intelligente compatta può diventare il centro delle tue routine quotidiane.

Sveglia intelligente personalizzabile : puoi scegliere stile e colore dell’orologio, vedere a colpo d’occhio ora e meteo e avere subito sott’occhio le informazioni che ti servono quando ti svegli.

: puoi scegliere stile e colore dell’orologio, vedere a colpo d’occhio ora e meteo e avere subito sott’occhio le informazioni che ti servono quando ti svegli. Audio ricco e dinamico : il suono con voci nitide e bassi profondi rende più piacevole ascoltare musica, podcast e audiolibri anche in camera da letto o nello studio.

: il suono con voci nitide e bassi profondi rende più piacevole ascoltare musica, podcast e audiolibri anche in camera da letto o nello studio. Controllo della casa intelligente : con Alexa gestisci luci e altri dispositivi compatibili con la voce o con un semplice tocco sullo schermo, ideale per creare l’atmosfera giusta al mattino o alla sera.

: con Alexa gestisci luci e altri dispositivi compatibili con la voce o con un semplice tocco sullo schermo, ideale per creare l’atmosfera giusta al mattino o alla sera. Routine per iniziare la giornata con calma : puoi farti svegliare da una playlist e da luci soffuse invece che dalla solita suoneria aggressiva, rendendo il risveglio più graduale.

: puoi farti svegliare da una playlist e da luci soffuse invece che dalla solita suoneria aggressiva, rendendo il risveglio più graduale. Attenzione alla privacy : il pulsante fisico per disattivare i microfoni ti dà il controllo immediato quando non vuoi che Alexa ascolti.

: il pulsante fisico per disattivare i microfoni ti dà il controllo immediato quando non vuoi che Alexa ascolti. Materiali più sostenibili: il dispositivo utilizza una quota di materiali riciclati, un plus per chi guarda anche all’impatto ambientale dei prodotti tecnologici.

Amazon Echo Spot 49,99 € -58% 119,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito dell’offerta lampo su Amazon Echo Spot e scopri il risparmio finché le scorte sono disponibili.

FAQ Amazon Echo Spot funziona anche come normale sveglia da comodino? Sì, Echo Spot è pensato come sveglia intelligente: mostra ora e meteo e ti sveglia con allarmi o musica. Posso usare Amazon Echo Spot per controllare le luci di casa? Sì, puoi controllare luci e altri dispositivi smart compatibili chiedendo ad Alexa o toccando lo schermo. È possibile ascoltare musica da Spotify su Amazon Echo Spot? Sì, Echo Spot supporta servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri per musica e podcast. Amazon Echo Spot ha controlli per la privacy del microfono? Sì, è dotato di un pulsante fisico che disattiva i microfoni per tutelare la tua privacy.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.