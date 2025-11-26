Libero
OFFERTE

Mcirosoft Surface Pro, col Black Friday Amazon è al prezzo minimo storico

Il Surface Pro è in offerta su Amazon ed è ora disponibile al prezzo minimo storico: si tratta di un vero e proprio best buy con queste condizioni

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Microsoft Surface Pro Microsoft

In sintesi

  • Surface Pro al minimo storico su Amazon: la versione 16/256 GB scende a 749 €, con possibilità di scegliere il modello 16/512 GB a 799 €; ulteriore 5% di sconto per gli utenti Prime Student.
  • Dotazione tecnica di alto livello: display touch da 12", Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, Windows 11 per chip Arm e funzionalità Copilot+ basate sull’intelligenza artificiale.

Il Surface Pro è tra i protagonisti assoluti del Black Friday di Amazon. Grazie alla promozione in corso, infatti, la nuova generazione del tablet di Microsoft è ora disponibile al prezzo minimo storico, diventando un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet Windows in grado di abbinare ottime prestazioni e un’autonomia elevata. Grazie alla promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il tablet con un prezzo ridotto fino a 749 euro.

Per gli utenti Amazon Prime Student, inoltre, è prevista la possibilità di ottenere un 5% di sconto extra che taglia il prezzo ulteriormente. Da segnalare che la versione in offerta è la 16/256 GB ma che con 50 euro in più è possibile optare per la versione con 512 GB di SSD. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e il tablet è venduto e spedito da Amazon.

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

749,00 €999,00 € -250,00 € (25%)

Surface Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Surface Pro comprende un display touch da 12 pollici oltre al processore Snapdragon X Plus con CPU a otto core. La versione in offerta del tablet può contare su 16 GB di memoria RAM e gli utenti possono scegliere tra il taglio da 256 GB e quello da 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 38,8 Wh. Il sistema operativo è Windows 11, nella versione dedicata ai prodotti con chip Arm. Il tablet è un Copilot+ PC e può, quindi, sfruttare tutte le funzionalità avanzate per l’intelligenza artificiale. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet Windows completo e di qualità. È possibile, inoltre, aggiungere la tastiera-cover per massimizzare la produttività e sostituire un portatile.

Surface Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Pro con un prezzo ridotto a 749 euro per la versione 16/256 GB oppure a 799 euro per quella 16/512 GB. C’è sempre uno sconto del 5% per gli utenti Prime Student che va a sommarsi all’offerta in corso. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon e può essere acquistato tramite il box riportato qui di sotto.

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

749,00 €999,00 € -250,00 € (25%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti techSeguici su Telegram
Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963