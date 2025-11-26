Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Surface Pro è in offerta su Amazon ed è ora disponibile al prezzo minimo storico: si tratta di un vero e proprio best buy con queste condizioni

Microsoft

In sintesi

Surface Pro al minimo storico su Amazon: la versione 16/256 GB scende a 749 €, con possibilità di scegliere il modello 16/512 GB a 799 €; ulteriore 5% di sconto per gli utenti Prime Student.

Dotazione tecnica di alto livello: display touch da 12", Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, Windows 11 per chip Arm e funzionalità Copilot+ basate sull’intelligenza artificiale.

Il Surface Pro è tra i protagonisti assoluti del Black Friday di Amazon. Grazie alla promozione in corso, infatti, la nuova generazione del tablet di Microsoft è ora disponibile al prezzo minimo storico, diventando un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet Windows in grado di abbinare ottime prestazioni e un’autonomia elevata. Grazie alla promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il tablet con un prezzo ridotto fino a 749 euro.

Per gli utenti Amazon Prime Student, inoltre, è prevista la possibilità di ottenere un 5% di sconto extra che taglia il prezzo ulteriormente. Da segnalare che la versione in offerta è la 16/256 GB ma che con 50 euro in più è possibile optare per la versione con 512 GB di SSD. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e il tablet è venduto e spedito da Amazon.

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

Surface Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Surface Pro comprende un display touch da 12 pollici oltre al processore Snapdragon X Plus con CPU a otto core. La versione in offerta del tablet può contare su 16 GB di memoria RAM e gli utenti possono scegliere tra il taglio da 256 GB e quello da 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 38,8 Wh. Il sistema operativo è Windows 11, nella versione dedicata ai prodotti con chip Arm. Il tablet è un Copilot+ PC e può, quindi, sfruttare tutte le funzionalità avanzate per l’intelligenza artificiale. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet Windows completo e di qualità. È possibile, inoltre, aggiungere la tastiera-cover per massimizzare la produttività e sostituire un portatile.

Surface Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Pro con un prezzo ridotto a 749 euro per la versione 16/256 GB oppure a 799 euro per quella 16/512 GB. C’è sempre uno sconto del 5% per gli utenti Prime Student che va a sommarsi all’offerta in corso. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon e può essere acquistato tramite il box riportato qui di sotto.

