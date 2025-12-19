Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Surface Pro è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo davvero ottimo diventando un punto di riferimento del mercato

Microsoft

In sintesi

Il Surface Pro con display OLED, chip Snapdragon X Elite e configurazione 16/256 GB è in offerta su Amazon a 1.349 euro, con vendita e spedizione diretta Amazon e sconto extra del 5% per gli utenti Prime Student.

Il tablet Windows 11 punta su leggerezza, buone prestazioni e autonomia, proponendosi come valida alternativa a un notebook, con accessori come tastiera e penna acquistabili separatamente.

Il Surface Pro è un punto di riferimento del mercato: si tratta del tablet con Windows 11 che può sostituire un computer portatile garantendo leggerezza, ottime prestazioni e una buona autonomia.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Surface Pro con un prezzo ridotto fino a 1.349 euro. L’offerta riguarda una delle varianti più interessanti della gamma del tablet. C’è anche uno sconto extra del 5% per gli utenti Prime Student.

Lo sconto, infatti, è riservato alla versione con display OLED, chip Snapdragon X Elite e 16/256 GB. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Microsoft Surface Pro (alimentatore incluso) | Copilot+ PC | 13” OLED Touchscreen | Snapdragon® X Elite | 16GB RAM | 256GB SSD |Ultimo modello 11esima edizione | Nero | Esclusività Amazon

Surface Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Surface Pro comprende il SoC Qualcomm Snapdragon X Elite che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un display OLED con supporto touch e pannello caratterizzato da una diagonale di 13 pollici.

Il tablet di Microsoft ha tutte le carte in regola per diventare un’alternativa al computer portatile, garantendo ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni, una buona autonomia e la comodità di poter contare su un formato "da tablet" e, quindi, su un prodotto leggero e facile da utilizzare in mobilità.

Il sistema operativo è Windows 11 (per dispositivi dotati di chip Arm). Il tablet include in confezione l’alimentatore mentre per incrementare al massimo la produttività è possibile aggiungere, con acquisto separato, la tastiera cover e la penna.

Si tratta di un prodotto completo e di qualità che potrà tornare utile e tantissimi utenti, soprattutto considerando il prezzo scontato.

Surface Pro: l’offerta Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Surface Pro con un prezzo ridotto fino a 1.349 euro scegliendo la variante descritta in precedenza che rappresenta una delle migliori in termini di completezza della gamma del tablet di Microsoft. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Per gli utenti Prime Student c’è uno sconto extra del 5%

