La Superluna di ottobre 2025 è tradizionalmente chiamata anche Luna del Raccolto: sarà più grande del solito e brillerà per tre notti. Quando osservarla?

La notte tra il 6 e il 7 ottobre 2025 il cielo notturno offrirà un grande spettacolo: finalmente la prima Superluna dell’anno brillerà in tutta la sua bellezza. Questa Luna Piena di ottobre, che è nota anche come Luna del Raccolto, sarà più grande e luminosa del normale grazie alla sua posizione ravvicinata rispetto alla Terra. Ecco l’orario per osservarla e perché questo plenilunio dimostra di essere così speciale.

Quando sarà la Luna Piena di ottobre 2025

Il plenilunio di ottobre cadrà precisamente alle 03:48 GMT di martedì 7 ottobre 2025, ma sarà già spettacolare in cielo a partire dalla sera del 6 ottobre. Riguardo al momento migliore per osservarlo, dovrebbe essere subito dopo il tramonto, quando la Luna sorgerà all’orizzonte.

La Luna Piena di ottobre 2025, inoltre, rimarrà visibile per più sere consecutive, offrendo agli appassionati l’opportunità di fotografarla al massimo del suo splendore e di godersi lo spettacolo anche se le condizioni meteo non fossero perfette nella notte del plenilunio.

Non è tutto: la sera del 6 ottobre sarà possibile ammirare anche Saturno nelle vicinanze della Luna, un’occasione interessante e da non perdere per chiunque ami osservare la volta celeste di notte.

La Luna del Raccolto: il plenilunio più vicino all’equinozio

La Luna del Raccolto è un evento ricco di storia e tradizione. È definita come la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno, che nel 2025 è stato proprio ieri 22 settembre.

In molti anni, la Luna del Raccolto cade nel mese di settembre: tuttavia, nel 2025, la Luna Piena del nono mese dell’anno si è trovata a essere più distante dall’equinozio rispetto a quella di ottobre. Per tale motivo, secondo la tradizione dei nativi americani, la “Harvest Moon” di quest’anno sarà quella del 7 ottobre. L’evento prende il nome proprio dalla funzione storica di illuminare le notti dei raccolti autunnali.

Il plenilunio in arrivo è unico perché nei giorni vicini all’equinozio il nostro satellite sorge poco dopo il tramonto per più sere di fila, con un ritardo minimo tra un giorno e l’altro. Tale fenomeno regala diverse notti illuminate, quasi in condizioni diurne, da una Luna molto brillante.

Perché questa Luna è una Superluna

La Superluna di ottobre 2025 coincide con il perigeo lunare, cioè il punto dell’orbita in cui la Luna è più vicina alla Terra. La distanza sarà di circa 361.458 km, cioè sensibilmente inferiore rispetto alla media di 384.400 km. La particolare configurazione farà apparire il disco lunare fino al 6% più grande e circa il 13% più luminoso di una Luna Piena tipica.

Ad ogni modo, il termine Superluna non è un’espressione scientifica, ma è diventato popolare per descrivere un plenilunio che avviene in prossimità del perigeo. L’effetto visivo è più evidente se si osserva il satellite quando è basso sull’orizzonte, perché l’illusione ottica lo fa sembrare ancora più grande.

Le prossime Superlune del 2025

Quella di ottobre sarà la prima di tre Superlune consecutive: la prossima si osserverà il 5 novembre – la cosiddetta Superluna del Castoro – seguita dalla Superluna Fredda il 5 dicembre. Ma la prima Superluna dell’anno ha sempre un fascino particolare, perché segna l’inizio della stagione dei grandi pleniluni autunnali.