Il 2026 astronomico inizia nel migliore dei modi: in calendario c’è già la prima superluna dell’anno e, quindi, una concomitanza di Luna piena e perigeo lunare. Si tratta della Superluna del lupo, primo evento astronomico dell’anno visibile in Italia. Per gli appassionati, dopo quest’evento, bisognerà attendere diversi mesi prima di una nuova superluna. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 24 novembre e per il 24 dicembre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una nuova superluna per il 3 gennaio 2026

La Superluna del lupo è programmata per il prossimo 3 gennaio, dalle 11:02 ora italiana. In questa fase, il satellite si troverà nella costellazione dei Gemelli e avrà una magnitudine pari a -12,7. Anche se l’evento cade di giorno, ci sarà tutto il tempo per poterla osservare, da qualsiasi punto del territorio italiano. La superluna risulterà visibile già questa sera e anche nella giornata di domani.

Ci sarà tutto il tempo (condizioni meteo permettendo) per ammirare il nuovo spettacolo astronomico che inaugura il 2026. Per via della combinazione tra Luna piena e vicinanza Terra-Luna, la prima Superluna dell’anno sarà un vero e proprio spettacolo. Il satellite sarà il 6% più grande e il 13% più brillante rispetto a una tradizionale Luna piena. Ricordiamo che nelle scorse settimane si è registrata l’ultima Superluna del 2025 che è stata anche la più luminosa dell’anno appena terminato.

Perché si chiama superluna del Lupo?

La luna del lupo è il nome attribuito alla luna piena di gennaio nelle tradizioni dei nativi americani, successivamente riprese dagli almanacchi agricoli nordamericani. Il riferimento ai lupi è legato al periodo invernale, durante il quale questi animali, spinti dalla scarsità di cibo, si avvicinavano più spesso agli insediamenti umani. Era dunque molto più facile sentirli ululare.

I prossimi eventi in calendario

Come detto in apertura, la Superluna del lupo rappresenta un’occasione da non perdere, anche per via del fatto che il prossimo evento in calendario è molto distante nel corso del tempo. Le date da segnare sono due. La prima è quella del 24 novembre, con la fase di massimo che arriverà alle 15:53 e il perigeo alle 22 del 25 novembre.

La seconda, invece, è prevista per il 24 dicembre. Durante il prossimo periodo natalizio sarà possibile ammirare la Luna più luminosa e angolarmente più grande di tutto il 2026, con uno spettacolo che promette davvero di lasciare il segno. In questo caso, Luna piena e perigeo lunare saranno distanziati di appena 7 ore con la distanza dalla Terra che si ridurrà a 356.650 chilometri (si tratta della distanza minima del satellite di tutto il 2026).

Per gli appassionati, ma anche per chi vuole avvicinarsi a questo affascinante settore, le Superlune sono un’occasione da non perdere e possono diventare dei veri e propri spettacoli astronomici, quando le condizioni meteo consentono una visione ottimale del cielo durante le ore notturne. Per ammirare la prima Superluna del 2026 non vi resta che alzare gli occhi al cielo già questa sera.