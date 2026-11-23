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La Superluna del Castoro raggiungerà il plenilunio il 24 novembre 2026, offrendo un disco più grande e luminoso grazie alla vicinanza alla Terra.

Il fenomeno sarà visibile dall’Italia poco dopo il tramonto; l’effetto di grandezza all’orizzonte dipende in parte da un’illusione percettiva.

Il nome richiama le tradizioni nordamericane legate ai castori e al passaggio all’inverno, mentre questa superluna inaugura una serie di tre eventi consecutivi.

Ogni tanto la Luna si prende una serata tutta per sé: diventa protagonista del cielo notturno, salendo dall’orizzonte orientale mentre il Sole scompare a ovest. La vediamo più bella, più grande e luminosa del solito, tanto che per qualche minuto sembra quasi appoggiata sui tetti delle città.

Succederà di nuovo il 24 novembre con la Superluna del Castoro, il plenilunio che cade quando il nostro satellite passa più vicino alla Terra. Il suo nome antico arriva dalle tradizioni del Nord America e dall’inverno ormai alle porte.

Che cos’è davvero una Superluna?

La parola superluna indica una luna piena che arriva quando il nostro satellite percorre il tratto di orbita più vicino alla Terra. È nata fuori dagli ambienti scientifici (gli astronomi preferiscono parlare di luna piena al perigeo) e col tempo è entrata nel linguaggio comune, tanto che ormai la usa anche la NASA.

La definizione deriva dal fatto che il disco lunare appare un po’ più ampio e più brillante, abbastanza da rischiarare strade e campagne con più forza. Il nostro satellite sembra più grande soprattutto quando sorge ed è basso sull’orizzonte, e il merito di questa illusione è tutto… del nostro cervello.

Sì, perché in quei minuti siamo noi a confrontarla con alberi, palazzi e colline e a percepirla come gigantesca: l’effetto chiamato illusione lunare. Salendo nel cielo, senza punti di riferimento intorno, torna a sembrare più piccola.

Anche il colore cambia nel corso della serata. Al sorgere la luce lunare attraversa uno strato di atmosfera molto più spesso, che disperde le tonalità blu e lascia passare quelle calde. Per questo la Luna può apparire arancione o dorata, con sfumature più intense se nell’aria ci sono polveri o umidità. Man mano che si alza diventa gialla e poi bianco argento.

I motivi per cui è così grande

Tutto dipende dalla forma dell’orbita lunare, un’ellisse leggermente schiacciata che a ogni giro porta la Luna ad avvicinarsi e poi ad allontanarsi dalla Terra. Il punto più vicino si chiama perigeo, quello più lontano apogeo. Quando la fase piena cade a ridosso del perigeo si ha una superluna.

Al momento del plenilunio la Luna sarà a 360.768 km dalla Terra: il perigeo vero e proprio arriverà poco più di un giorno dopo, a circa 359.300 km. La microluna del 31 maggio, la luna piena più lontana dell’anno, si trovava invece a oltre 406.000 km.

Grazie a questa vicinanza il disco è circa il 6,5% più grande e il 13,5% più luminoso di una luna piena media. Nel confronto con la microluna, secondo la NASA, si arriva al 14% e al 30%. È la seconda superluna del 2026, dopo quella del Lupo che aveva aperto l’anno a gennaio.

Quando vederla?

La Luna diventa piena martedì 24 novembre alle 15:53 ora italiana, secondo il calendario dell’Unione Astrofili Italiani. A quell’ora da noi è ancora giorno e la Luna si trova sotto l’orizzonte.

Si comincia a vederla poco dopo, quando sorge a est mentre il Sole tramonta a ovest: a Milano e a Napoli verso le 16:10, a Roma intorno alle 16:15 e a Palermo alle 16:25, con qualche minuto di scarto a seconda del punto da cui la si guarda. Il disco appare quasi pieno anche la sera prima e quella dopo, un’alternativa utile in caso di nuvole.

Basta un luogo con l’orizzonte orientale libero e poca luce artificiale. Un binocolo aiuta a distinguere mari e crateri, mentre chi vuole fotografarla può usare un teleobiettivo per accostarla ai profili del paesaggio. Quella sera la Luna passa vicino all’ammasso delle Pleiadi, nel Toro, e nello stesso giorno Venere tocca la massima luminosità dell’anno.

Perché si chiama Luna del Castoro?

Il nome viene dalle tradizioni popolari del Nord America, che davano a ogni plenilunio un nome legato alla stagione. A novembre i castori finiscono di sistemare tane e dighe prima che stagni e ruscelli ghiaccino. Era anche il periodo in cui si piazzavano le trappole per catturarli e procurarsi le pellicce per l’inverno.

Lo stesso plenilunio è conosciuto anche come Luna del Gelo o Luna del Lutto: sono nomi che raccontano tutti il passaggio alla stagione fredda.

Una tripletta di superlune

Con la Superluna del Castoro comincia una serie di tre superlune consecutive. La seconda arriverà alla Vigilia di Natale: a circa 356.740 km dalla Terra, sarà la luna piena più vicina e più grande del 2026.

La terza chiuderà la serie a fine gennaio 2027 con la Superluna del Lupo, la prima del nuovo anno. Se il cielo restasse coperto proprio nella sera della Superluna del Castoro, le occasioni per recuperare non mancheranno.