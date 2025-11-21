Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

La Superluna di dicembre 2025 arriverà il giorno 4 del mese: sarà l’ultima prima di novembre 2026. Ecco perché è detta Luna Fredda e a che ora vederla

La Superluna di dicembre 2025, detta anche Luna Fredda nella tradizione popolare, sarà un evento astronomico eccezionale: il satellite della Terra raggiungerà la fase di piena e contemporaneamente il perigeo, apparendo più grande e più brillante rispetto al solito. L’appuntamento è fissato per il 4 dicembre 2025 ed è destinato ad attirare l’attenzione degli osservatori appassionati del cielo notturno.

Superluna dicembre 2025: quando e come osservare l’evento

La notte del 4 dicembre 2025 la Luna raggiungerà la fase di piena alle 23:14 GMT. Sarà questa l’ultima Luna Piena dell’anno e, soprattutto, l’ultima Superluna prima del 2026. La coincidenza con il perigeo la renderà il 7 – 8% più grande e circa il 15% più luminosa rispetto a una Luna Piena media.

Anche se l’occhio umano faticherà a cogliere la differenza in una singola osservazione, chi la fotograferà o la confronterà con una Luna Piena successiva noterà chiaramente l’aumento di dimensione e brillantezza.

Trattandosi di fenomeno ciclico, la Superluna sorgerà al tramonto e resterà visibile per tutta la notte, offrendo molte ore di osservazione anche a chi vive in città.

Perché la Luna Piena del 4 dicembre 2025 sarà la più alta dell’anno

A rendere ancora più speciale la Luna Piena di dicembre 2025 sarà la sua posizione nel cielo. Nell’emisfero settentrionale raggiungerà la massima altezza fino al 2042, poiché si colloca in prossimità del solstizio d’inverno e coincide con una fase particolarmente “estrema” del ciclo degli standstill lunari. Questo significa che la Luna sorgerà e tramonterà molto più a nord rispetto al solito e seguirà una traiettoria molto alta nel cielo per gran parte della notte, raggiungendo una delle massime elevazioni possibili per la Luna in questo periodo del ciclo di declinazione lunare.

Per gli osservatori significherà una notte lunghissima e limpida – meteo permettendo – con la Luna ben visibile al di sopra di palazzi e rilievi. Nel cielo australe, invece, il fenomeno sarà opposto: la Luna apparirà molto bassa, quasi rasente all’orizzonte, assumendo tonalità calde tendenti all’arancio o al rosso a causa dello spesso strato atmosferico attraversato dalla luce.

La Luna Fredda 2025: origine del nome e tradizioni

La Luna Fredda 2025 deve il suo nome alla tradizione dei popoli nativi del Nord America, in particolare ai Mohawk, che collegavano la Luna Piena di dicembre al periodo del gelo intenso e al ritorno delle condizioni climatiche più rigide. Nel mondo pagano europeo, lo stesso plenilunio era associato alla “Luna della lunga notte”, perché cadeva durante la fase dell’anno in cui le tenebre superano il numero di ore di luce. Altre culture la definivano Luna del Lutto, simbolo di chiusura e riflessione prima di un nuovo ciclo naturale.

Superluna dicembre 2025 e costellazioni: dove si troverà nel cielo

Durante la notte del 4 dicembre la Luna sarà ospitata nella costellazione del Toro, nei pressi delle Pleiadi, uno degli ammassi stellari più celebri e visibili del cielo invernale. La forte luminosità lunare potrebbe rendere difficile distinguere le Pleiadi a occhio nudo, ma l’uso di un binocolo o di un telescopio permetterà di apprezzarne comunque la presenza.

Nei giorni successivi, con la Luna leggermente calante, passerà vicino a Polluce nella costellazione dei Gemelli e si allineerà con Giove, creando una configurazione particolarmente suggestiva per chi pratica astrofotografia.

Dopo la più luminosa del 2025, quando tornerà una Superluna

Quella del 4 dicembre sarà l’ultima Superluna dell’anno e l’ultima prima del novembre 2026. È degna di nota anche perché inaugurerà il nuovo ciclo lunare dell’anno successivo: la Luna Piena di gennaio 2026, attesa per il 3 gennaio, sarà chiamata Luna del Lupo secondo la tradizione.

Il 2025 si chiuderà quindi con uno spettacolo astronomico dalla grande attrattiva e chi non vorrà perdersi la Luna più luminosa dell’anno avrà un’unica certezza: la notte del 4 dicembre merita di essere passata con il naso all’insù.