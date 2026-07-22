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Il calo del 5,8% registrato dai satelliti tra il 2024 e il 2025 conferma la crisi del Polo Nord: la temporanea stabilità dei primi anni del decennio era soltanto un’illusione.

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Un'analisi satellitare evidenzia che tra il 2024 e il 2025 il Polo Nord ha subito il più drastico crollo invernale di ghiaccio dal 1978, con una perdita del 5,8%.

Quel calo ha mostrato che la temporanea stabilizzazione all'inizio del decennio era illusoria e che la tendenza alla riduzione dei ghiacci continua senza sosta.

La diminuzione dello spesso strato ghiacciato altera lo scambio di calore tra oceano e atmosfera, compromettendo la circolazione atmosferica e aumentando fenomeni meteorologici estremi.

Il rallentamento della fusione all’inizio degli anni Venti era solo un’illusione. Un nuovo studio basato sui dati satellitari rivela che tra il 2024 e il 2025 il Polo Nord ha registrato il crollo invernale più netto mai tracciato dal 1978, confermando che la crisi climatica dilaga senza soste.

L’illusione della pausa

Chi sperava in una tregua per il Grande Nord è rimasto deluso. Per qualche anno, all’inizio del decennio, i dati sul monitoraggio del Polo Nord avevano fatto intravedere una sorta di stabilizzazione.

Una frazione di tempo in cui la fusione sembrava aver tirato il freno a mano. La scienza, tuttavia, richiede prospettiva e gli entusiasmi precoci si sono scontrati con la realtà dei fatti. Le ultime analisi pubblicate sulla rivista Pnas, l’organo ufficiale dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, mettono la parola fine a ogni interpretazione ottimistica.

La ricerca, coordinata da Duo Chan dell’Università di Southampton, dimostra che le oscillazioni positive registrate di recente non erano altro che un rallentamento temporaneo, una breve deviazione all’interno di un trend storicamente orientato verso il basso.

I ghiacci marini artici hanno ripreso a ridursi in modo netto, ricordandoci che il riscaldamento globale non ha affatto cambiato direzione.

Il record negativo dell’inverno

Il dato che ha scosso la comunità scientifica riguarda il periodo compreso tra il 2024 e il 2025, nello specifico durante la fase di picco invernale che si colloca tra i mesi di febbraio e marzo.

In questo arco di tempo, l’estensione dello scudo polare ha subito una contrazione del 5,8%. Non si tratta di una variazione ordinaria, bensì del più grande calo annuale del ghiaccio invernale mai rilevato da quando, nel 1978, sono iniziate le regolari osservazioni tramite i satelliti.

Questo crollo verticale, che ha trovato continuità anche nel corso del 2026, si inserisce perfettamente all’interno delle previsioni dei modelli climatici.

I recuperi a breve termine, come ha spiegato lo stesso Chan, possono confondere le acque e nascondere la traiettoria reale dei mutamenti in atto, ma la perdita di superficie prosegue inesorabile sotto la spinta dell’aumento delle temperature globali.

Un isolante che viene a mancare

Capire cosa succede lassù è cruciale per comprendere il clima di casa nostra. La distesa bianca che copre l’Oceano Artico non è semplicemente un paesaggio suggestivo, ma rappresenta il termostato del pianeta e un indicatore del cambiamento climatico.

Durante la stagione fredda, la superficie gelata agisce come una gigantesca coperta termica che isola l’acqua marina, la quale conserva una temperatura relativamente calda, dall’atmosfera circostante che invece è gelida.

Quando lo spessore e l’estensione di tale barriera diminuiscono, si verifica uno scambio di calore anomalo tra il mare e l’aria. Questo flusso extra di energia finisce per alterare i complessi meccanismi della circolazione atmosferica su scala globale.

Il risultato è un effetto domino che sposta gli equilibri meteorologici anche a latitudini molto più basse, influenzando direttamente le stagioni e i fenomeni estremi nelle zone temperate.

I dati raccolti ed elaborati sulla base delle rivelazioni satellitari, confermano la vulnerabilità dell’ecosistema. La resilienza dell’Artico è ridotta ai minimi termini e la ripresa del declino strutturale dimostra che la natura risponde sempre alla fisica del pianeta, al di là delle nostre temporanee speranze.