Una nuova Super Terra riaccende la possibilità di mondi abitabili: è a soli 10 anni luce
Un esopianeta vicino, situato nella zona abitabile della stella GJ 887, rappresenta uno dei candidati più interessanti nella ricerca di un pianeta abitabile fuori dal Sistema Solare
Una Super Terra scoperta a circa 10 anni luce dalla Terra riporta al centro dell’attenzione una delle domande più intriganti della scienza: siamo davvero soli nell’Universo? Il pianeta, individuato nel sistema della stella GJ 887, presenta caratteristiche che lo rendono un candidato promettente tra i possibili mondi abitabili, anche se restano ancora molti interrogativi da chiarire.
- L’esopianeta nella zona abitabile
- Una Super Terra raggiungibile?
- La stella GJ 887
- Tra ipotesi e prudenza scientifica
L’esopianeta nella zona abitabile
La nuova Super Terra individuata dagli astronomi si distingue per alcune proprietà che la rendono particolarmente interessante. Con una massa superiore a quella del nostro pianeta, questo esopianeta rientra nella categoria dei mondi rocciosi, ma con dimensioni e gravità più elevate. Orbita attorno alla sua stella in tempi molto rapidi, segno che si trova piuttosto vicino ad essa.
Ciò che lo rende davvero degno di nota, però, è la sua posizione nella cosiddetta zona abitabile. Si tratta di quella regione attorno a una stella in cui le condizioni potrebbero consentire la presenza di acqua liquida sulla superficie, elemento considerato fondamentale per lo sviluppo della vita così come la conosciamo.
Una Super Terra raggiungibile?
Nel vasto catalogo degli esopianeti scoperti negli ultimi anni, la distanza gioca un ruolo chiave. Trovare un pianeta potenzialmente abitabile è già complesso, ma individuarne uno relativamente vicino alla Terra lo è ancora di più. I circa 10 anni luce che separano questo sistema da noi rappresentano, in termini astronomici, una distanza contenuta.
Questa vicinanza offre un vantaggio concreto: la possibilità di studiarne l’atmosfera con strumenti sempre più sofisticati e, magari un giorno, raggiungerlo. Secondo quanto riportato dalla NASA, i ricercatori potranno analizzare la composizione chimica del pianeta e cercare eventuali segnali compatibili con la presenza di vita.
Non si tratta, ovviamente, di un viaggio imminente. Anche ipotizzando le tecnologie più avanzate oggi disponibili, arrivare su questo esopianeta richiederebbe migliaia di anni.
La stella GJ 887
Un elemento spesso sottovalutato quando si parla di pianeti abitabili è la natura della stella attorno a cui orbitano. Nel caso di GJ 887, si tratta di una nana rossa, una tipologia molto comune nell’Universo ma spesso caratterizzata da intensa attività e violente emissioni di radiazioni.
Qui entra in gioco un fattore decisivo: GJ 887 sembra essere insolitamente stabile rispetto ad altre stelle simili. Questo significa che i pianeti che le orbitano attorno potrebbero non essere continuamente bombardati da radiazioni dannose, aumentando le probabilità di mantenere un’atmosfera costante nel tempo.
E proprio un’atmosfera densa si dimostra fondamentale non solo per trattenere l’acqua, ma anche per proteggere eventuali forme di vita. Senza questo “scudo”, anche il pianeta più promettente diventerebbe rapidamente inospitale.
Tra ipotesi e prudenza scientifica
Nonostante l’entusiasmo, gli scienziati invitano alla cautela. Molti aspetti restano ancora sconosciuti, a partire dalla reale composizione del pianeta. Potrebbe trattarsi di un mondo roccioso simile alla Terra, ma anche di un pianeta oceanico o, al contrario, di un ambiente estremamente denso e poco ospitale.
Le informazioni attuali derivano principalmente da tecniche indirette, come il metodo della velocità radiale, che misura le oscillazioni della stella causate dalla presenza di pianeti in orbita. Per avere risposte più precise serviranno nuove osservazioni e strumenti di prossima generazione.
Eppure, individuare una Super Terra nella zona abitabile e – per di più – così vicina, significa avvicinarsi ancora un po’ alla possibilità concreta di trovare un pianeta vivibile al di fuori del Sistema Solare.
Non è ancora il momento di parlare di una “seconda casa” per l’umanità, ma è senza dubbio un passo significativo in quella direzione.