Super sconto più coupon sulla cassa bluetooth: risparmia quasi 100€

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Speaker 30W con audio a 360°, IPX7, 30 ore e TWS: oggi è in forte sconto con coupon aggiuntivo. Scopri l’offerta e porta la musica ovunque.

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Se cerchi una cassa Bluetooth portatile compatta ma dal suono sorprendente, questa è l’offerta giusta: la Cassa Bluetooth Portatile 30W oggi scende con uno sconto del 69% e un coupon aggiuntivo del 20%. Un modello pensato per l’uso quotidiano e all’aperto, capace di offrire volume deciso, bassi corposi e un audio che riempie l’ambiente. La struttura è solida e resistente all’acqua, con giochi di luci RGB per creare atmosfera quando serve. Comoda da trasportare e semplice da usare, unisce lunga autonomia e connessioni versatili, risultando ideale per terrazza, spiaggia, campeggio o come upgrade per la TV. Scopri l’offerta con il link diretto.

Cassa Bluetooth Portatile 30W

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Cassa Bluetooth Portatile 30W: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: su Amazon la Cassa Bluetooth Portatile 30W è proposta a 31,99€ grazie allo sconto del 69% al quale si aggiunge un un coupon aggiuntivo del 20%. Parliamo di un prezzo particolarmente allettante per uno speaker portatile che punta su potenza, autonomia e resistenza: perfetto per chi vuole ascoltare musica ovunque senza complicazioni. La disponibilità è immediata direttamente dalla pagina prodotto.

Cassa Bluetooth Portatile 30W

Cassa Bluetooth Portatile 30W: le caratteristiche tecniche

Cuore del sistema è l’uscita da 30W con due driver da 55 mm, pensata per un audio a 360° bilanciato: medi nitidi, alti chiari e bassi potenti rendono lo speaker ideale per ambienti indoor e outdoor. La funzione TWS consente l’accoppiamento di due unità per un vero stereo senza fili, mentre il Bluetooth 5.4 garantisce connessione più stabile e portata fino a circa 30 metri.

Per l’intrattenimento serale arrivano le luci RGB sincronizzate con la musica, mentre la protezione IPX7 permette di usarla in tranquillità vicino ad acqua e in condizioni meteo variabili. L’autonomia è un altro punto forte: batteria da 4000 mAh con fino a 30 ore di riproduzione e comodo indicatore LED 1–100% per monitorare il livello residuo. Supporta anche la ricarica rapida via USB-C.

La dotazione connessioni è completa: oltre al wireless, sono presenti AUX, USB e slot TF per riprodurre la musica in modo immediato. Non manca il microfono integrato per le chiamate in vivavoce. La costruzione curata e gli accessori in confezione la rendono una scelta pratica per feste, viaggi e attività all’aperto.

Cassa Bluetooth Portatile 30W