Super sconto del 65% sul robot smart aspirapolvere e lavapavimenti

Robot 2-in-1 con Laser dToF, 20000Pa e base all-in-one, autonomia fino a 210 minuti e app smart: offerta imperdibile sul LEFANT M3 Max

Amazon

Cerchi un alleato affidabile per la pulizia quotidiana? Il LEFANT M3 Max arriva su Amazon con un super sconto del 65% e un prezzo attuale di 379,99€. È un robot 2-in-1 che semplifica la routine domestica: si programma con facilità, si gestisce via app anche da remoto e si muove con attenzione, limitando urti e imprevisti. Comodo per tenere a bada polvere e peli, è apprezzato per la sua efficacia e per un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo. Scopri l’offerta qui: link diretto all’offerta.

Nell’uso quotidiano colpiscono la semplicità di gestione, la possibilità di pianificare cicli di pulizia e l’affidabilità dei sensori anti-caduta. L’insieme rende questo modello una scelta azzeccata per chi vuole automatizzare le pulizie senza complicazioni, con un funzionamento costante e risultati convincenti anche negli ambienti vissuti e con animali domestici.

LEFANT M3 Max

LEFANT M3 Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: su Amazon il LEFANT M3 Max è proposto a 379,99€ con un taglio del 65%. Un prezzo estremamente competitivo per un robot aspirapolvere e lavapavimenti con gestione smart e base evoluta. Per verificare disponibilità e tempi di consegna fai riferimento alla pagina prodotto: l’offerta è attiva al momento e può variare in qualsiasi momento in base alle politiche di Amazon.

LEFANT M3 Max

LEFANT M3 Max: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la mappatura con navigazione Laser dToF a 360° e l’evitamento ostacoli PSD a 190°, che pianificano percorsi ordinati e riconoscono gli oggetti in tempo reale. Il risultato è una copertura metodica stanza per stanza, efficace anche in condizioni di luce non ottimali.

Sul fronte delle prestazioni, l’aspirazione arriva fino a 20000Pa, con regolazione intelligente per passare dai pavimenti duri ai tappeti e catturare polvere fine, briciole e peli di animali. Il modulo lavante impiega doppi mop rotanti ad alta velocità e il sollevamento automatico sui tappeti evita di bagnarli, ideale per case con superfici miste.

La stazione All in One riduce al minimo la manutenzione: gestisce l’auto svuotamento del contenitore e si prende cura dei mop, lavandoli con acqua calda e asciugandoli ad aria. Un valore aggiunto che mantiene costanti le prestazioni nel tempo.

Grazie alla batteria da 5200 mAh, l’autonomia arriva fino a 210 minuti per coprire fino a 220 m². Il controllo è completo via app con WiFi 2.4G/5G, e non mancano i comandi vocali con Alexa e Google Assistant. Il design compatto (7,8 x 28 x 28 cm) aiuta a raggiungere gli spazi bassi; tra le specifiche spiccano anche la capacità da 3,5L e i sensori anti-caduta.

LEFANT M3 Max