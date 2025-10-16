Super ribasso sul Google Pixel 10 Pro XL, lo smartphone top con AI Gemini

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tripla fotocamera, display 6,8" Super Actua e autonomia oltre 24 ore: Pixel 10 Pro XL è in offerta con sconto del 18% su Amazon. Scopri i dettagli.

L’offerta giusta per chi cerca uno smartphone premium con intelligenza artificiale evoluta è arrivata: su Amazon il Google Pixel 10 Pro XL è proposto con uno sconto del 24%. Un modello che conquista per la sua reattività, la cura costruttiva e una batteria che assicura un’autonomia oltre 24 ore, il tutto con l’assistente Gemini integrato per rendere più rapide e intelligenti le attività quotidiane. La resa fotografica è ai vertici, con una tripla fotocamera capace di scatti nitidi e video stabilizzati.

Il grande display Super Actua da 6,8" garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e sempre leggibile anche all’aperto, mentre l’uso generale risulta fluido e piacevole. Se vuoi approfittare dell’offerta, ecco il link diretto all’acquisto su Amazon.

Google Pixel 10 Pro XL: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Google Pixel 10 Pro XL è disponibile in offerta a 1.079,00€ con uno sconto del 24% sul prezzo di listno. Tradotto in numeri, il taglio di prezzo ti permette di risparmiare circa 350 euro rispetto al valore di listino stimato. Un’occasione importante per assicurarti un top di gamma Android con AI avanzata e memoria da 512GB.

Google Pixel 10 Pro XL: le caratteristiche tecniche

Cuore del Pixel 10 Pro XL è la AI più avanzata su Pixel, con Gemini integrato per assisterti nelle attività quotidiane e semplificare flussi di lavoro e creatività. Il dispositivo beneficia di un grande aggiornamento del chip, pensato per offrire prestazioni rapide e coerenti nell’uso reale, e garantisce 7 anni di funzionalità e aggiornamenti con i Pixel Drop.

La tripla fotocamera posteriore è progettata per risultati professionali: scatti dettagliati, colori naturali e video stabilizzati compongono un comparto fotografico di riferimento. Il display Super Actua da 6,8" valorizza contenuti e gaming con immagini brillanti e contrastate, mantenendo un’ottima leggibilità anche sotto luce intensa.

Completa il quadro un’autonomia che supera le 24 ore, ideale per giornate dense di app, navigazione e multimedia. Il design è impeccabile e il formato XL offre ampia superficie di lavoro senza rinunciare alla solidità costruttiva tipica della linea Pixel.

