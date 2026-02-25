Super ribasso del 44% sul caricabatterie wireless dal design sottile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi una soluzione pratica per ricaricare lo smartphone senza cavi? Il Cellularline ARENA scende oggi di prezzo con uno sconto del 44% e diventa un acquisto particolarmente interessante per chi vuole ordine sulla scrivania e comodità sul comodino. Il design è curato e piacevole alla vista, e l’esperienza d’uso risulta confortevole nelle situazioni quotidiane; con cover particolarmente spesse la velocità di ricarica può ridursi, ed è bene verificare il tipo di collegamento del cavo in dotazione rispetto alla propria presa. Scopri l’offerta con il link diretto.

Compatibile con i principali modelli Apple e Samsung, questo pad wireless da 10W punta sulla semplicità: appoggi il telefono e la ricarica parte automaticamente, senza rinunciare alla sicurezza e alla praticità d’uso.

Il Cellularline ARENA è proposto a 27,73€ con uno sconto del 44%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 21,79 euro rispetto al prezzo di partenza. Un valore di rilievo per una base che arriva già pronta all’uso.

Nella confezione trovi infatti un kit completo, con pad e alimentazione dedicata, così non devi acquistare accessori separati. L’offerta è attiva al momento in cui scriviamo: per verificare disponibilità e condizioni aggiornate puoi usare il link diretto.

Cellularline ARENA: le caratteristiche tecniche

ARENA è una base di ricarica Qi da 10W che supporta i principali smartphone compatibili, inclusi iPhone (da 8 in poi) e le famiglie Samsung Galaxy S/Note, oltre a Galaxy Z Flip e Fold. Al suo interno c’è la tecnologia WIDEACTIVE 1, con elettronica a singola bobina pensata per una ricarica efficiente e sicura, limitando il surriscaldamento del dispositivo.

Il design è ultra sottile e leggero, con finiture curate che lo rendono discreto su qualsiasi scrivania. In confezione trovi un cavo da 160 cm e un alimentatore da 18W ideale per alimentare correttamente il pad e ottenere la massima velocità di carica compatibile. Il formato da tavolo, la semplicità d’uso e la compatibilità trasversale lo rendono una scelta pratica per chi desidera la comodità della ricarica wireless senza complicazioni.

