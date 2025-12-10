Super promozione sul robot aspirapolvere smart con lavaggio a 75°C

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Doppio antigroviglio, 18.500 Pa, lavaggio a 75°C e dock 3.0: robot con LiDAR e FlexiArm in offerta, controllo app e cura tappeti potenziata.

Se cerchi un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e facile da usare, il roborock Qrevo Curv S5X oggi è protagonista di un’occasione notevole: approfitta dello sconto del 49%. L’installazione è rapida, la mappatura degli ambienti è immediata e l’app consente di personalizzare ogni dettaglio della pulizia con pochi tocchi. Piace la silenziosità, l’ordine con cui gestisce svuotamento e lavaggio alla base e la semplicità di manutenzione.

Nell’uso quotidiano si apprezzano la precisione sugli spigoli, i passaggi mirati nelle aree più sporche e le funzioni utili come zone no-go e pulizia selettiva. È un alleato concreto per pavimenti e tappeti, con un’ottima combinazione di praticità, automazione e controllo via app.

roborock Qrevo Curv S5X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il roborock Qrevo Curv S5X è proposto a 499,99€ con un taglio del 49%. Un prezzo estremamente competitivo per un modello dotato di dock evoluta e funzioni smart avanzate: un’occasione ideale per chi vuole automatizzare le pulizie domestiche riducendo gli interventi manuali e massimizzando l’efficienza in casa.

roborock Qrevo Curv S5X: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è il doppio antigroviglio (spazzola principale e laterale), pensato per gestire senza problemi capelli lunghi e peli di animali. L’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa con setole DuoDivide affronta tappeti e pavimenti duri rimuovendo anche le particelle più fini, mentre la spazzola laterale ad arco FlexiArm e il mocio estensibile curano bordi e angoli eliminando i punti ciechi.

La dock multifunzionale 3.0 lava i moci con acqua calda a 75°C, si autopulisce e asciuga ad aria calda; lo svuotamento automatico copre fino a 7 settimane e il riempimento del serbatoio è automatico. I moci ruotano a 200 giri/min con 30 livelli di flusso d’acqua; il sollevamento automatico da 10 mm evita di bagnare i tappeti. La navigazione LiDAR crea mappe accurate e l’evitamento ostacoli con luce strutturata riduce gli interventi manuali.

Sui tappeti, il Carpet Boost+ aumenta la potenza ed esegue passaggi incrociati; sono presenti modalità dedicate (boost, pulizia profonda, "aspira prima i tappeti"). Con l’app Roborock e SmartPlan si generano profili intelligenti e si monitora la pulizia in tempo reale (Wi‑Fi 2,4 GHz). Tra i dati chiave: rumorosità 62 dB, autonomia fino a 3 ore, capacità 220 ml e compatibilità con Amazon Echo e Google Home.

