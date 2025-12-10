Libero
OFFERTE

Super promozione sul robot aspirapolvere smart con lavaggio a 75°C

Doppio antigroviglio, 18.500 Pa, lavaggio a 75°C e dock 3.0: robot con LiDAR e FlexiArm in offerta, controllo app e cura tappeti potenziata.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Super promozione sul robot aspirapolvere smart con lavaggio a 75°C Amazon

Se cerchi un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e facile da usare, il roborock Qrevo Curv S5X oggi è protagonista di un’occasione notevole: approfitta dello sconto del 49%. L’installazione è rapida, la mappatura degli ambienti è immediata e l’app consente di personalizzare ogni dettaglio della pulizia con pochi tocchi. Piace la silenziosità, l’ordine con cui gestisce svuotamento e lavaggio alla base e la semplicità di manutenzione.

Nell’uso quotidiano si apprezzano la precisione sugli spigoli, i passaggi mirati nelle aree più sporche e le funzioni utili come zone no-go e pulizia selettiva. È un alleato concreto per pavimenti e tappeti, con un’ottima combinazione di praticità, automazione e controllo via app.

roborock Qrevo Curv S5X

roborock Qrevo Curv S5X

499,99 €989,99 € -490,00 € (49%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

roborock Qrevo Curv S5X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il roborock Qrevo Curv S5X è proposto a 499,99€ con un taglio del 49%. Un prezzo estremamente competitivo per un modello dotato di dock evoluta e funzioni smart avanzate: un’occasione ideale per chi vuole automatizzare le pulizie domestiche riducendo gli interventi manuali e massimizzando l’efficienza in casa.

roborock Qrevo Curv S5X

roborock Qrevo Curv S5X

499,99 €989,99 € -490,00 € (49%)

roborock Qrevo Curv S5X: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è il doppio antigroviglio (spazzola principale e laterale), pensato per gestire senza problemi capelli lunghi e peli di animali. L’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa con setole DuoDivide affronta tappeti e pavimenti duri rimuovendo anche le particelle più fini, mentre la spazzola laterale ad arco FlexiArm e il mocio estensibile curano bordi e angoli eliminando i punti ciechi.

La dock multifunzionale 3.0 lava i moci con acqua calda a 75°C, si autopulisce e asciuga ad aria calda; lo svuotamento automatico copre fino a 7 settimane e il riempimento del serbatoio è automatico. I moci ruotano a 200 giri/min con 30 livelli di flusso d’acqua; il sollevamento automatico da 10 mm evita di bagnare i tappeti. La navigazione LiDAR crea mappe accurate e l’evitamento ostacoli con luce strutturata riduce gli interventi manuali.

Sui tappeti, il Carpet Boost+ aumenta la potenza ed esegue passaggi incrociati; sono presenti modalità dedicate (boost, pulizia profonda, "aspira prima i tappeti"). Con l’app Roborock e SmartPlan si generano profili intelligenti e si monitora la pulizia in tempo reale (Wi‑Fi 2,4 GHz). Tra i dati chiave: rumorosità 62 dB, autonomia fino a 3 ore, capacità 220 ml e compatibilità con Amazon Echo e Google Home.

roborock Qrevo Curv S5X

roborock Qrevo Curv S5X

499,99 €989,99 € -490,00 € (49%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963