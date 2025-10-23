Super offerta sullo spremiagrumi a leva per le spremute quotidiane

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Spremiagrumi a leva in acciaio, filtro polpa regolabile e versamento continuo: oggi è in offerta con unon sconto del 30% su Amazon

Amazon

Occasione ideale per chi desidera uno spremiagrumi elettrico a leva pratico e solido: il Taurus Easy Press 1000 Legend oggi è proposto con sconto del 30%. Un prodotto apprezzato per la robustezza costruttiva e la facilità d’uso, capace di estrarre succo in modo rapido e pulito. La struttura in acciaio, la stabilità sul piano e la rumorosità contenuta lo rendono adatto all’uso quotidiano, mentre il sistema anti-goccia aiuta a evitare sprechi. Scopri l’offerta a questo link.

La pulizia risulta particolarmente semplice grazie ai componenti smontabili, e la resa del succo è convincente, con un flusso regolare e senza schizzi. L’esperienza d’uso è intuitiva: la leva rende la spremitura immediata e comoda, con un controllo efficace della fuoriuscita e una gestione della polpa che consente di personalizzare il risultato.

Taurus Easy Press 1000 Legend: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Taurus Easy Press 1000 Legend è in offerta a 55,99€ con sconto del 30%. Tradotto in termini concreti, significa un risparmio di circa 24 euro rispetto al prezzo di listino. Una proposta molto interessante per portare in cucina un alleato affidabile e veloce per le spremute di tutti i giorni.

Taurus Easy Press 1000 Legend: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è un motore AC professionale da 1000W, pensato per garantire rapidità e continuità di utilizzo. La struttura con corpo e beccuccio in acciaio inox assicura resistenza e igiene, mentre la leva rivestita in gomma antiscivolo e le ventose alla base offrono stabilità e controllo durante la spremitura.

Grazie al filtro regolatore di polpa puoi scegliere la consistenza del succo in base ai tuoi gusti. In dotazione trovi due coni di dimensioni diverse per adattarsi a limoni, lime, arance e pompelmi. Il versamento continuo consente di servire direttamente nel bicchiere e il sistema anti-goccia riduce sprechi e sporco. Presente anche un serbatoio da 0,65L per gestire al meglio il flusso.

La manutenzione è semplice: tutti i componenti sono smontabili e lavabili in lavastoviglie. I materiali a contatto con gli alimenti sono senza BPA, a tutela della sicurezza. Compatto e solido (22,2 x 22,2 x 31,7 cm; 2,09 kg), si integra facilmente sul piano cucina, pronto per garantire spremute fresche in pochi secondi.

