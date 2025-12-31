Super offerta sullo smartwatch unisex con ampio display: 88% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Chiamate al polso, display ampio, fitness e sonno, batteria lunga: lo smartwatch unisex è oggi al centro di un’offerta con grande sconto dell'88%

Amazon

Se cerchi uno smartwatch unisex pratico e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, l’offerta su Smartwatch Uomo Donna è da non perdere: è proposto con uno sconto dell’88%. Accedi subito con il link diretto e approfitta del ribasso.

Il modello punta su un design casual e confortevole, con linee pulite e uno schermo ampio e ben leggibile. È semplice da usare, si collega in modo stabile allo smartphone e consente di gestire le chiamate direttamente dal polso, oltre a monitorare sonno e parametri chiave del benessere. Le funzioni sono complete per l’uso quotidiano e l’insieme risulta convincente anche come idea regalo grazie alla dotazione essenziale e al rapporto qualità/prezzo molto competitivo.

Smartwatch Uomo Donna

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da prendere al volo: il Smartwatch Uomo Donna è in offerta a 18,99€ con uno sconto dell’88%. Tradotto in numeri, significa un prezzo di riferimento di 158,25€ e un risparmio di 139,26€ sul totale. Un super ribasso per portarsi al polso un orologio smart completo e versatile.

La promozione è attiva su Amazon e il prodotto è accessibile direttamente dal link indicato sopra: un’opportunità concreta per chi desidera funzioni smart, chiamate al polso e strumenti per il benessere al costo di un accessorio entry-level.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è il display TFT da 2,01 pollici con risoluzione 240×296, nitido e ben visibile anche all’aperto, personalizzabile con vari quadranti. Tra i plus che fanno la differenza ci sono le chiamate Bluetooth con risposta dal polso e le notifiche intelligenti per messaggi e app. La vocazione fitness è supportata da più modalità sportive con registrazione di passi, calorie e minuti di attività.

La parte salute offre monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, pressione e SpO2, oltre all’analisi della qualità del sonno. L’impermeabilità IP68 ne amplia l’uso quotidiano. Non mancano funzioni utili come meteo, musica, fotocamera remota, cronometro, sveglia e promemoria intelligenti (sedentarietà e idratazione).

Sotto la scocca troviamo una batteria da 400 mAh con autonomia fino a 7 giorni (e fino a 30 giorni in standby) e ricarica magnetica completa in circa 2 ore. La compatibilità è ampia: Android 8.0+ e iOS 9.2+ con connettività Bluetooth 5.3. In confezione sono inclusi smartwatch, caricabatterie e manuale d’uso, per iniziare subito senza acquisti aggiuntivi.

Smartwatch Uomo Donna