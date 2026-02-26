Libero
Super offerta sulla pellicola privacy per iPhone: costa meno di 10€

Doppio vetro privacy per iPhone 16 con applicazione facile e filtro 28°. Inclusi kit e protezioni lente. Sconto 44% su Amazon.

Super offerta sulla pellicola privacy per iPhone: costa meno di 10€ Amazon

Cerchi una soluzione efficace per schermare lo schermo del tuo iPhone in pubblico e proteggere il display da graffi e urti? Su Amazon è attiva una promo sul NEW’C Pellicola Protettiva Privacy iPhone 16 con un sconto del 44%. A questo prezzo è difficile non farci un pensiero, soprattutto perché l’installazione risulta rapida e guidata, la sensibilità al tocco rimane fluida e l’oscuramento laterale preserva i contenuti da sguardi indiscreti. Un kit pensato per semplificare l’applicazione e garantire protezione affidabile nella quotidianità di ufficio, mezzi pubblici o in viaggio.

La confezione offre tutto il necessario per un montaggio pulito e preciso, con pellicole ben rifinite, resistenti a graffi e impronte. La resa visiva frontale resta chiara, mentre di lato lo schermo si oscura, aiutandoti a mantenere la riservatezza. Se vuoi approfittare dell’offerta, ecco il link diretto.

NEW’C Pellicola Protettiva Privacy iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attiva su Amazon rende il NEW’C Pellicola Protettiva Privacy iPhone 16 particolarmente conveniente: è proposto a 7,25€ con -44% rispetto al prezzo di riferimento. Un’occasione smart per chi vuole coniugare protezione del display e riservatezza nei contesti affollati, spendendo il giusto.

La promo è disponibile direttamente su Amazon: puoi verificarne disponibilità e condizioni aggiornate a questa pagina prodotto e completare l’acquisto in pochi secondi. Per dettagli e acquisto visita il link all’offerta.

NEW’C Pellicola Protettiva Privacy iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Il kit è pensato per iPhone 16 da 6,1 pollici e include 2 pellicole protettive in vetro temperato anti-spia, 2 protezioni per la fotocamera posteriore e strumento di installazione per un montaggio semplice e senza bolle. Nota compatibilità: non è adatto a iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max. Il colore è Nero e la dotazione completa offre protezione sia anteriore sia per le lenti.

Il filtro privacy avanzato limita la visione laterale con un angolo di privacy di 28°, così ciò che appare sullo schermo resta per i tuoi occhi. Il vetro temperato garantisce durezza elevata, è antigraffio, anti-impronte e anti-shatter, mantenendo al contempo un’elevata sensibilità al tocco. L’installazione è rapida, senza polvere e senza aloni grazie al sistema guidato: una soluzione concreta per proteggere display e fotocamera con un unico acquisto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

