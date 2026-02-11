Libero
Super offerta sulla cyclette pieghevole per l’allenamento smart a casa

Cyclette 5 in 1 con app, 16 livelli, pieghevole e silenziosa: oggi in offerta con sconto e coupon. Allenati a casa con comodità.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Super offerta sulla cyclette pieghevole per l’allenamento smart a casa Amazon

Se cerchi una cyclette pieghevole completa e salvaspazio, la Toputure Cyclette da Casa Pieghevole oggi è protagonista di un’ottima promo su Amazon con sconto del 37% e coupon da 60€. Colpisce per la struttura solida e stabile, la pedalata fluida e silenziosa e l’uso immediato: il display è intuitivo, le funzioni smart aiutano a seguire i progressi e la chiusura rapida consente di riporla senza fatica.

È pensata per allenamenti quotidiani a intensità variabile: comoda grazie alla seduta con schienale, facile da regolare e adatta tanto a chi inizia quanto a chi vuole spingersi un po’ oltre. Scopri l’offerta su Amazon.

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole

208,99 €329,99 € -121,00 € (37%)

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento la cyclette è proposta a 208,99€ con sconto del 37%, per un risparmio di circa 123€. In aggiunta, è disponibile un coupon da 60€ da applicare in pagina, così da rendere l’acquisto ancora più conveniente.

Un prezzo aggressivo per una soluzione pensata per l’allenamento domestico, facile da collocare in casa e pronta a seguire i tuoi progressi con funzioni smart dedicate.

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole

208,99 €329,99 € -121,00 € (37%)

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole: le caratteristiche tecniche

La Toputure unisce un telaio a X pieghevole e robusto (portata fino a 140 kg) a 16 livelli di resistenza magnetica, così da passare dal riscaldamento a sessioni più intense. Il monitor LCD con sensore di frequenza cardiaca mostra in tempo reale battito, tempo, velocità, RPM, distanza e calorie.

Grazie al Bluetooth si integra con le app Fitshow, Zwift e Kinomap per allenamenti virtuali e tracciamento avanzato. La configurazione 5 in 1 consente ciclismo verticale, da corsa e orizzontale, oltre a esercizi per le braccia con bande elastiche e stretching per le gambe: un training completo direttamente a casa.

Comfort al centro: sella extra large regolabile su 7 posizioni, adatta ad altezze tra 150 e 195 cm, con schienale ergonomico. Le ruote integrate facilitano lo spostamento. Arriva preassemblata al 70% e si monta in circa 30 minuti; inclusa garanzia di 24 mesi. Dati utili: dimensioni 116 x 21 x 39 cm, peso 19 kg, colore Verde Chiaro.

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole

Toputure Cyclette da Casa Pieghevole

208,99 €329,99 € -121,00 € (37%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

