Super offerta sull’aspirapolvere senza fili 6-in-1: 70% di sconto

Caccia all’affare per chi cerca un aspirapolvere senza fili pratico e potente: l’Aspirapolvere Senza Fili 40KPa è oggi proposto con un sconto del 70%. Un modello leggero e maneggevole, pensato per passare senza sforzo da pavimenti a moquette e per rimuovere i peli degli animali, con una spazzola che ruota agilmente anche sotto i mobili. L’autonomia fino a 55 minuti consente sessioni di pulizia complete, mentre la batteria rimovibile e il display LED rendono l’utilizzo semplice e immediato.

Piace per la facilità di assemblaggio, la silenziosità e la praticità d’uso: la spazzola con LED frontali aiuta a scovare lo sporco negli angoli più bui, il serbatoio si svuota rapidamente e la gestione delle modalità è chiara grazie al display. La versatilità è un altro punto di forza: si trasforma in portatile per raggiungere letti, divani, auto e punti in alto come il soffitto. Ecco il link diretto all’offerta.

L’offerta Amazon è di quelle da prendere al volo: il modello è in promo a 109,99€ con uno sconto del 70%. Tradotto in numeri, il risparmio è di circa 257 euro rispetto al prezzo di listino. Una cifra notevole per portarsi a casa un cordless completo e adatto a diverse superfici, senza compromessi sulla comodità.

Non sono richieste particolari configurazioni: l’aspirapolvere arriva con gli accessori principali e si utilizza subito, con controlli chiari e la comodità della batteria rimovibile per la gestione quotidiana delle pulizie.

Al cuore del prodotto c’è un motore brushless da 300 W capace di erogare fino a 40.000 Pa in modalità MAX, con 2 livelli di aspirazione per adattarsi a pavimenti duri, moquette e sporco ostinato. L’autonomia fino a 55 minuti in modalità standard, unita alla batteria rimovibile da 2600 mAh, garantisce pulizie estese senza interruzioni.

La spazzola a rullo antigroviglio a V riduce l’accumulo di capelli, ideale nelle case con animali. La testa snodata a 90°/165° e i 4 LED frontali permettono di raggiungere gli angoli bui sotto letti e mobili. Il display LED integrato mostra in tempo reale stato della batteria e modalità, così da mantenere sempre il controllo.

Completa il quadro il sistema di filtrazione 6-in-1 completamente sigillato, capace di catturare il 99,99% della polvere ultrafine. Il contenitore ad ampia capacità si svuota con un solo pulsante. Grazie agli accessori inclusi (spazzola per la polvere, beccuccio lungo e tubo telescopico), si trasforma in un portatile per pulire divani, letti, auto e persino il soffitto. Design ultraleggero e in piedi da solo per riporlo comodamente.

