Super offerta sul pc portatile 14” Full HD: sconto imperdibile del 62%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi un portatile essenziale e affidabile per studio, lavoro leggero e intrattenimento, questa è una proposta da valutare. Su Amazon il PC Portatile 14 pollici è in promozione con uno sconto del 62% e un prezzo di 229,99€. L’offerta è attiva qui e rende ancora più interessante un notebook che si distingue per avvio rapido, facilità d’uso e buona portabilità. La connettività Wi‑Fi 2.4G/5G è stabile, lo schermo è piacevole per studio e video, e il rapporto qualità/prezzo è particolarmente competitivo per le esigenze quotidiane. Ideale per chi vuole un dispositivo semplice, pronto all’uso con Windows 11, e comodo da trasportare.

L’offerta porta il PC Portatile 14 pollici a 229,99€ con un sconto del 62%. Una cifra particolarmente interessante per chi necessita di un notebook per attività come navigazione, videoscrittura, didattica online e fruizione di contenuti multimediali. Al momento non sono indicate informazioni aggiuntive su pagamenti a rate, coupon, benefici Prime o scadenza della promozione: conviene dunque approfittare dell’opportunità finché disponibile.

PC Portatile 14 pollici: le caratteristiche tecniche

Il notebook adotta un display IPS da 14,1" Full HD (1920×1080) con cornici sottili da 3 mm e webcam da 2MP, soluzione adatta per videochiamate, lezioni a distanza e uso quotidiano. Alla base c’è il processore Intel Celeron N4020 (fino a 2,8 GHz) con 6 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB per avvii e apertura file rapidi; è presente anche il supporto all’espansione SSD fino a 1TB e tramite scheda TF, così da aumentare lo spazio quando serve.

La connettività comprende Wi‑Fi dual band 2.4G/5G (802.11 a/b/g/n/ac) e Bluetooth 4.2, mentre sul fronte porte troviamo USB 3.0 x2, Mini HDMI, slot TF, jack cuffie e alimentazione DC. La batteria da 5000 mAh è pensata per accompagnare le attività di tutti i giorni e la cerniera a 180° facilita la condivisione dello schermo. Il tutto in un corpo ultrasottile dal peso di circa 1,59 kg, comodo da portare in borsa o nello zaino.

Completano la dotazione Windows 11 preinstallato, un mouse wireless incluso e una pellicola in silicone per tastiera italiana da applicare al layout QWERTY internazionale. Una configurazione equilibrata per chi cerca un laptop pratico, leggero e immediato da utilizzare nelle attività di ogni giorno.

