Il nuovo trailer di Super Mario Galaxy – Il film, presentato durante uno speciale Nintendo Direct dedicato, chiarisce fin da subito la direzione del sequel animato. Il racconto si allarga oltre Mario e Luigi e porta Yoshi al centro della scena. Il film Illumination/Nintendo, seguito diretto di Super Mario Bros. – Il film del 2023, utilizza infatti questo secondo trailer per definire il ruolo del dinosauro verde e per disseminare una serie di richiami alla storia del franchise.

Il trailer di Super Mario Galaxy – Il film

Il trailer di Super Mario Galaxy – Il film si apre con Mario e Luigi in moto nel deserto, diretti verso la piramide capovolta del Sand Kingdom, una location ben nota ai giocatori di Super Mario Odyssey. La loro missione è intervenire su una Warp Pipe difettosa, nascosta all’interno del tempio.

Una volta entrati, i fratelli utilizzano i Fiori di Fuoco, che nel film funzionano come potenziamenti attivati al semplice contatto, mentre in sottofondo risuona il classico tema sotterraneo di Mario. La discesa nel tempio conduce al momento chiave del filmato. Dietro i detriti che bloccano la condotta, nascosto nell’ombra, compare Yoshi, inizialmente intimorito dalla presenza dei due idraulici.

Da questo punto il montaggio accelera e il trailer alterna sequenze che richiamano epoche diverse della serie. Mario e la principessa Peach attraversano un’area piena di lava che rimanda ai livelli del castello di Bowser. In un altro passaggio, un Toad viene inghiottito da un enorme Cheep Cheep e tratto in salvo da Luigi grazie al costume rana, uno dei power-up più riconoscibili della serie classica.

Il video introduce anche un blocco di immagini incentrato su Baby Mario e Baby Luigi, affidati alla protezione di Yoshi e Toad mentre affrontano un T-Rex che richiama l’estetica dei nemici visti in Super Mario Odyssey. In una delle inquadrature più commentate, Yoshi imbraccia un’arma modellata sulla Super Scope del Super Nintendo, una citazione diretta dell’accessorio per la console a 16 bit.

Chi è Yoshi?

Il focus del trailer su Yoshi non è casuale. Il personaggio è uno dei volti più riconoscibili della storia di Mario e il nuovo film sfrutta il suo debutto cinematografico come elemento centrale, sia narrativo sia promozionale.

Yoshi debutta come alleato di Mario in Super Mario World su Super Nintendo, introducendo meccaniche come la lingua estensibile e la possibilità di assorbire un colpo al posto del giocatore. Con Super Mario World 2: Yoshi’s Island il dinosauro diventa protagonista, chiamato a proteggere Baby Mario e a salvare Baby Luigi da Kamek.

Super Mario Galaxy – Il film, trama e data d’uscita

Super Mario Galaxy – Il film è il secondo lungometraggio animato dedicato a Mario prodotto da Illumination e Nintendo. Alla regia tornano Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Mario e Luigi si uniscono a Peach e Toad in un viaggio nello spazio e tra le galassie per affrontare Bowser Jr., figlio di Bowser e nuova minaccia centrale del film. Il re dei Koopa, ridotto a dimensioni minime dagli eventi del primo lungometraggio, rimane comunque parte dell’universo narrativo, affiancato da Kamek.

Super Mario Galaxy – Il film arriverà nelle sale italiane il 1º aprile 2026, in contemporanea con i principali mercati internazionali.