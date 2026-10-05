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Il Super El Niño 2026-27 raggiunge livelli record nel Pacifico equatoriale, con acque fino a 3,3 gradi sopra la media e un picco atteso a dicembre.

L’anomalia termica spinge specie marine fuori habitat, con tartarughe olivacee che nidificano in California e grandi squali avvistati in aree insolite.

Sulle coste del Pacifico sudamericano cala il pescato di pesce azzurro e tonni, mentre economia locale ed ecosistemi costieri subiscono pressioni crescenti.

Il picco del Super El Niño 2026-27 sta mostrando la sua portata storica con effetti visibili sia sulle rilevazioni meteorologiche sia sul comportamento delle specie animali. L’eccezionale anomalia termica oceanica registrata nelle acque del Pacifico sta infatti modificando le rotte migratorie, le abitudini alimentari e i cicli riproduttivi della fauna selvatica marina, spingendo alcune specie molto più a nord del loro habitat solito e provocando la scomparsa del pescato lungo le coste tradizionali.

I numeri record dell’anomalia termica oceanica

Per comprendere l’origine di questi comportamenti biologici occorre analizzare i dati forniti dai sistemi di monitoraggio.

All’inizio di ottobre 2026, i rilievi basati su 14 modelli predittivi mostrano che nella regione del Pacifico equatoriale si è toccato un incremento della temperatura dell’acqua pari a +3,3 °C. Un valore che supera nettamente il precedente primato del 2015, fermatosi a +3,08 °C.

La peculiarità di questo evento risiede nel tempismo: il record è stato abbattuto a inizio autunno, mentre storicamente le fasi acute del fenomeno si manifestano tra la fine dell’anno e l’inizio di quello successivo.

Le stime attuali indicano che la fase apicale verrà raggiunta a dicembre, con proiezioni che ipotizzano una media di +4,0 °C e picchi compresi tra +3,6 °C e +4,3 °C nella zona critica Niño 3.4.

La comparsa insolita della fauna selvatica marina a nord

Le temperature superficiali dell’acqua insolitamente elevate agiscono come un forte richiamo per diverse specie che cercano condizioni idonee per muoversi o riprodursi.

Gli esperti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno documentato un evento inedito: la prima nidificazione naturale di una tartaruga marina olivacea lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, precisamente nell’area di Seal Beach in California.

Sebbene gli avvistamenti di questi esemplari siano noti per via delle correnti calde, la deposizione delle uova a latitudini così elevate non si era mai verificata in precedenza.

Accanto alle tartarughe, si registra la presenza eccezionale di grandi predatori nelle medesime aree geografiche.

Lungo le coste della California meridionale sono stati osservati esemplari di grande squalo martello e uno squalo balena, specie rarissime in quel tratto oceanico e la cui ultima apparizione risaliva proprio al precedente picco termico del 2015.

L’impatto sulla pesca e sulla biodiversità costiera

Mentre alcune aree vedono l’arrivo improprio di nuovi predatori, altre affrontano il problema opposto.

Lungo la fascia costiera del Pacifico sudamericano, i pescatori segnalano un calo drastico delle catture di pesce azzurro e tonni.

Questi banchi di pesci si stanno allontanando verso acque più profonde o verso sud per cercare temperature più rigide e un maggiore sostentamento alimentare.

Questo spostamento comporta conseguenze dirette per l’economia locale, limitando la disponibilità di risorse per le comunità del litorale.

Allo stesso tempo, si crea un potenziale rischio ecologico per le colonie di uccelli marini che dipendono da queste specie per alimentarsi.

La carenza di cibo rischia di accentuare le morie all’interno di popolazioni biologiche già colpite da emergenze sanitarie come la diffusione dell’influenza aviaria H5N1, mettendo ulteriormente a dura prova la tenuta complessiva degli ecosistemi interessati