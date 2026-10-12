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Dopo l’estate torrida, l’inverno potrebbe essere particolarmente rigido. Un ruolo di primo piano in queste condizioni climatiche eccezionali viene ricoperto da un super El Niño, che sta evidenziando un’intensità nettamente superiore alle previsioni.

In questi mesi, El Niño è stato uno dei temi di maggiore attualità, soprattutto per quanto riguarda le notizie legate a un meteo decisamente fuori dai tradizionali schemi a cui siamo abituati, con fenomeni spesso molto forti e temperature diverse dalla media.

Si tratta di un evento che inizia con l’innalzamento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico centrale e orientale intorno all’equatore, ma che può avere un impatto significativo a livello globale, sia per quanto riguarda le temperature che il clima.

Dalle prime stime, il fenomeno in corso ha una portata eccezionale e potrebbe durare ancora per un bel po’. Andiamo a riepilogare le ultime informazioni in merito in arrivo dalle agenzie meteorologiche a livello globale.

Un record storico

Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese, l’attuale El Niño è il più forte mai registrato, con temperature nel Pacifico tropicale che hanno superato fino a +4 °C i valori normali. Si tratta di un valore superiore a +3,6 °C, registrato nel dicembre del 1997, che in precedenza rappresentava un record.

Le anomalie termiche registrate dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) sono in crescita, passando da +1,6 °C a giugno fino a una stima di circa +3,7 °C che si registrerà tra ottobre e dicembre. Ricordiamo che sono stati osservati strani comportamenti anche tra gli animali a causa di questo fenomeno.

Le stime confermano un possibile aumento dell’intensità di El Niño nel corso dei mesi autunnali, con un picco che dovrebbe essere registrato nel corso del prossimo mese di dicembre. Secondo l’OMM, inoltre, la possibilità che il fenomeno persista almeno fino a febbraio 2027 è molto alta ed è sempre più vicina al 100%.

Celeste Saulo, Segretario Generale dell’OMM, ha commentato: “El Niño è ormai consolidato e si sta intensificando rapidamente. Le previsioni dell’OMM indicano una probabilità prossima al 100% che persista fino a febbraio 2027, risultando potenzialmente uno dei più forti almeno dal 1950.”

Cosa sta succedendo

Le ripercussioni di un evento così violento si stanno già manifestando su scala planetaria, alternando estremi opposti. El Niño, infatti, può causare condizioni climatiche particolarmente rigide e non è solo un portatore di piogge e maltempo.

Secondo le proiezioni dei meteorologi, nei prossimi mesi alcune aree del mondo faranno i conti con precipitazioni eccezionali: cresce sensibilmente il rischio di alluvioni e smottamenti nel Corno d’Africa, lungo le coste orientali dell’Asia, in Medio Oriente e in vaste porzioni delle Americhe.

Al contempo, il subcontinente indiano, i Caraibi e le zone settentrionali dell’America Latina rischiano di dover affrontare prolungati periodi di siccità e incendi boschivi, aggravando una crisi climatica che sta già riscrivendo i record storici globali.

Si tratta di una situazione particolarmente complicata che andrà monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime settimane. Gli sviluppi del fenomeno potrebbero essere imprevedibili anche se le stime non fanno ben sperare. Seguiremo la questione aggiornamento dopo aggiornamento.