Super affare su questo potente robot aspirapolvere intelligente

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot da 8000 Pa con panno sollevabile, base tutto-in-uno per autolavaggio e asciugatura ad aria. Pulizia completa e gestione intelligente

Amazon

L’offerta è tra le più interessanti per chi cerca un robot aspirapolvere completo e facile da gestire. Su Amazon il Roborock QV 35A scende oggi con uno sconto del 32%, una promo che rende ancora più accessibile un modello capace di abbinare potenza e praticità nella routine quotidiana. Si apprezza la capacità di lasciare i pavimenti puliti e senza aloni, la gestione automatica della base e una navigazione attenta agli ostacoli: è la soluzione ideale per mantenere la casa in ordine senza fatica.

Colpiscono la forza nel raccogliere peli e detriti, il lavaggio uniforme con panni rotanti e la comodità di un sistema che si occupa in autonomia di svuotare e lavare. L’app è intuitiva e permette di personalizzare stanze e orari; quando lava, il robot evita i tappeti sollevando i panni, muovendosi con precisione anche negli spazi stretti. Un alleato perfetto per chi ha poco tempo (e magari animali in casa).

Roborock QV 35A

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Roborock QV 35A: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Roborock QV 35A è in offerta a 399,99€ con sconto del 32% su Amazon. Una proposta aggressiva per un sistema che integra aspirazione e lavaggio con gestione automatica della base: un’opportunità interessante per chi desidera una pulizia smart con il minimo intervento. Verifica disponibilità e dettagli direttamente sulla pagina prodotto dell’offerta.

Roborock QV 35A

Roborock QV 35A: le caratteristiche tecniche

Alla base c’è l’aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, pensata per catturare sporco ostinato e peli di animali anche sui tappeti. Il sistema antigroviglio, con spazzola principale in gomma e laterale asimmetrica certificata, limita al massimo l’aggancio dei capelli e semplifica la manutenzione.

La stazione tutto in uno svuota automaticamente la polvere in un sacchetto da 2,7 l (autonomia fino a 7 settimane), riempie l’acqua con un serbatoio da 4 l per coprire fino a 300 m², lava i panni e li asciuga ad aria: il robot è sempre pronto per il ciclo successivo.

Il lavaggio usa due panni rotanti a 200 giri/min, con 30 livelli d’acqua e sollevamento di 10 mm per attraversare i tappeti a pelo corto senza bagnarli. In movimento, l’evitamento ostacoli Reactive Tech e la mappatura LiDAR PreciSense a 360° generano mappe accurate, anche su più piani (fino a 4). Dall’app Roborock puoi impostare percorsi, blocchi, programmazioni e controllarlo anche con Amazon Echo, Google Home o smartwatch.

Completano il quadro la rumorosità di 64 dB, il contenitore da 370 ml e numerose modalità (Eco, Turbo, zone No-Go) per adattarsi a ogni ambiente domestico.

Roborock QV 35A