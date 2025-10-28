Super affare su questo potente robot aspirapolvere intelligente
Robot da 8000 Pa con panno sollevabile, base tutto-in-uno per autolavaggio e asciugatura ad aria. Pulizia completa e gestione intelligente
L’offerta è tra le più interessanti per chi cerca un robot aspirapolvere completo e facile da gestire. Su Amazon il Roborock QV 35A scende oggi con uno sconto del 32%, una promo che rende ancora più accessibile un modello capace di abbinare potenza e praticità nella routine quotidiana. Si apprezza la capacità di lasciare i pavimenti puliti e senza aloni, la gestione automatica della base e una navigazione attenta agli ostacoli: è la soluzione ideale per mantenere la casa in ordine senza fatica.
Colpiscono la forza nel raccogliere peli e detriti, il lavaggio uniforme con panni rotanti e la comodità di un sistema che si occupa in autonomia di svuotare e lavare. L’app è intuitiva e permette di personalizzare stanze e orari; quando lava, il robot evita i tappeti sollevando i panni, muovendosi con precisione anche negli spazi stretti. Un alleato perfetto per chi ha poco tempo (e magari animali in casa).
Roborock QV 35A: prezzo, offerta e sconto Amazon
Il Roborock QV 35A è in offerta a 399,99€ con sconto del 32% su Amazon. Una proposta aggressiva per un sistema che integra aspirazione e lavaggio con gestione automatica della base: un’opportunità interessante per chi desidera una pulizia smart con il minimo intervento. Verifica disponibilità e dettagli direttamente sulla pagina prodotto dell’offerta.
Roborock QV 35A: le caratteristiche tecniche
Alla base c’è l’aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, pensata per catturare sporco ostinato e peli di animali anche sui tappeti. Il sistema antigroviglio, con spazzola principale in gomma e laterale asimmetrica certificata, limita al massimo l’aggancio dei capelli e semplifica la manutenzione.
La stazione tutto in uno svuota automaticamente la polvere in un sacchetto da 2,7 l (autonomia fino a 7 settimane), riempie l’acqua con un serbatoio da 4 l per coprire fino a 300 m², lava i panni e li asciuga ad aria: il robot è sempre pronto per il ciclo successivo.
Il lavaggio usa due panni rotanti a 200 giri/min, con 30 livelli d’acqua e sollevamento di 10 mm per attraversare i tappeti a pelo corto senza bagnarli. In movimento, l’evitamento ostacoli Reactive Tech e la mappatura LiDAR PreciSense a 360° generano mappe accurate, anche su più piani (fino a 4). Dall’app Roborock puoi impostare percorsi, blocchi, programmazioni e controllarlo anche con Amazon Echo, Google Home o smartwatch.
Completano il quadro la rumorosità di 64 dB, il contenitore da 370 ml e numerose modalità (Eco, Turbo, zone No-Go) per adattarsi a ogni ambiente domestico.
