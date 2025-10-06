Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock

In sintesi

YouTube Music sta sperimentando una funzione che traduce automaticamente i testi nella lingua del dispositivo, senza uscire dall’app.

La traduzione è disponibile solo per utenti Premium e utilizza le tecnologie AI di Google per garantire risultati sempre più accurati.

È capitato a tutti: ascoltiamo una canzone che ci conquista al primo ascolto, ma non capiamo il significato delle parole, che sono in una lingua straniera. Con l’inglese forse ce la caviamo quasi tutti, ma cosa succede quando si tratta di un brano k-pop o di una hit in giapponese, spagnolo o portoghese? La soluzione è tipicamente cercare online il testo e la sua traduzione. Ora, però, YouTube Music sta introducendo una nuova funzione che promette di rendere tutto molto più semplice.

Come funziona la traduzione dei testi su YouTube Music

La piattaforma di streaming musicale ha iniziato a testare una funzione che consente di tradurre automaticamente i testi delle canzoni direttamente all’interno dell’app. Grazie a questa novità, quindi, non serve più passare da un sito all’altro per capire il significato delle parole di un brano: tutto avviene nella stessa interfaccia di YouTube Music.

Attualmente, chi ha accesso a questa nuova funzione vede nella sezione “Lyrics” dell’app il tasto “Translate”. Toccandolo, il testo originale del brano viene immediatamente mostrato nella lingua impostata sul dispositivo. Ciò significa che se lo smartphone è in italiano, viene automaticamente visualizzata la traduzione italiana del testo.

L’obiettivo di questa funzione è chiaramente rendere più accessibile e coinvolgente l’esperienza di ascolto, ma anche tenere gli utenti all’interno dell’app il più a lungo possibile.

Quando sarà disponibile la traduzione automatica dei testi delle canzoni?

La novità è ancora in fase di sperimentazione. Il test è stato individuato dal sito specializzato Android Authority, che ha segnalato la presenza della funzione su un numero limitato di dispositivi.

Attualmente la traduzione automatica è disponibile infatti solo per alcuni utenti selezionati e per ora riguarda esclusivamente la lingua principale del sistema operativo del telefono. C’è un’altra limitazione importante: la nuova opzione è riservata agli abbonati a YouTube Music Premium. Chi utilizza la versione gratuita del servizio dunque, almeno per il momento, non potrà provarla.

Come spesso accade in questi casi, è possibile che Google voglia valutare le prestazioni e la qualità delle traduzioni prima di estendere eventualmente la funzione a un numero maggiore di utenti.

In che modo YouTube Music usa l’intelligenza artificiale

Alla base della nuova funzione di traduzione automatica c’è l’intelligenza artificiale. YouTube Music sfrutta infatti le stesse tecnologie IA di traduzione automatica che Google impiega nei suoi strumenti linguistici più avanzati. Questo consente di generare traduzioni più accurate e naturali.

Non si tratta del primo tool di YouTube basato sulla IA. Negli ultimi mesi la piattaforma ha già introdotto diverse innovazioni legate all’intelligenza artificiale, e alcune di queste verranno presentate in anteprima nel nuovo YouTube Labs, lo spazio dedicato alle funzioni sperimentali basate su AI.