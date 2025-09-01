Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

WhatsApp al lavoro sugli username anche su Android: permettono di essere trovati senza numero di telefono, con regole precise e nuove opzioni per privacy e sicurezza

BigTunaOnline/Shutterstock

In sintesi

WhatsApp al lavoro anche su Android sulla funzione che permette di scegliere uno username, con regole specifiche per evitare frodi e consentire la ricerca senza numero di telefono

Saranno garantiti crittografia end-to-end e funzioni di sicurezza, come la chiave username, per proteggere da spam e accessi indesiderati

Su WhatsApp gli utenti avranno la possibilità di scegliere uno username, così da poter essere cercati e trovati dagli altri contatti proprio attraverso questo nome. È questa la novità che da qualche tempo è in cantiere nella popolare app di messaggistica. I primi indizi dell’arrivo di questa feature nel canale beta iOS risalgono a maggio 2025, mentre solo più di recente ne sono state rilevate tracce anche su Android.

Cos’è lo username su WhatsApp Android

Come mostrato di recente dal sito WaBetaInfo, la possibilità di scegliere e usare uno username su WhatsApp si sta facendo strada anche su Android: i progressi nello sviluppo di questa feature compaiono nella versione 2.25.24.22 della beta di WhatsApp.

Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere uno username su WhatsApp, che per essere valido deve soddisfare dei requisiti. Ad esempio, non può iniziare con “www”, non può essere composto solo da simboli o numeri né contenere estensioni tipo “.com” o “.net”.

Inoltre, non si potranno usare username già esistenti. Lo scopo principale di queste regole è evitare frodi e truffe. Uno username che inizia con “www” e finisce con una estensione tipo “.com” potrebbe infatti far pensare che si sta parlando con un sito ufficiale.

Sarà possibile la ricerca tramite username

È in lavorazione su WhatsApp anche un sistema che consente di trovare altri contatti effettuando una ricerca a partire dallo username. La ricerca, a quando pare, dovrebbe essere possibile direttamente dalla scheda “Chat”, dove un nuovo pulsante permetterà di accedere all’elenco dei propri contatti e gruppi.

A quel punto, digitando lo username desiderato nella barra di ricerca, l’app cercherà l’account corrispondente nei suoi sistemi. La ricerca è possibile, e i risultati verranno mostrati nella pagina della ricerca, anche se l’account in questione non è presente tra i contatti in rubrica. Una volta trovato l’account desiderato, si può avviare subito una chat.

Privacy e sicurezza, cosa cambia se si usa uno username

Avviando una chat con un account trovato tramite username, e non presente nella propria lista contatti, viene garantito lo stesso livello di sicurezza e crittografia end-to-end di tutte le altre conversazioni che avvengono su WhatsApp.

L’obiettivo degli username è la rintracciabilità: non sarà dunque possibile nascondere il proprio account dai risultati di ricerca, ma sarà invece consentito impostare dei livelli di protezione extra. In base alle impostazioni sulla privacy dell’utente, ad esempio, chi cerca il suo account tramite username potrebbe visualizzare subito anche la foto, oppure no.

Sarà inoltre possibile attivare una “chiave username”, una sorta di password numerica o PIN che l’altro utente deve conoscere (oltre allo username) per poter avviare la chat. Se questa opzione viene attivata, in teoria chiunque voglia avviare una chat tramite username dovrà conoscere anche il codice numerico associato, altrimenti i suoi messaggi verranno bloccati. Questo sistema ha lo scopo di prevenire spam e messaggi indesiderati.