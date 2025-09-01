Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Le chat temporanee permettono di conversare con Gemini senza memorizzazione né influenza sui suggerimenti futuri, offrendo più controllo e privacy

Restano disponibili solo per 72 ore e non includono tutte le funzioni, come Gems ed estensioni, risultando quindi più limitate

Chi utilizza Spotify sa bene che la musica ascoltata influenza i suggerimenti futuri dell’app: un meccanismo che si rivela utile e apprezzato nella maggior parte dei casi, ma non sempre. Un esempio? Immagina di essere in auto con i tuoi figli e di mettere le sigle dei cartoni animati che tanto amano. Il viaggio scorre tranquillo, per la gioia di grandi e piccoli, ma certamente non vuoi che, da quel momento in poi, l’app ti proponga solo quelle musiche. Ecco perché, in situazioni di questo tipo, Spotify permette di ascoltare senza lasciare traccia nei suggerimenti. Qualcosa di molto simile è appena arrivato anche su Gemini: le chat temporanee.

A cosa servono le chat private su Gemini e perché usarle

L’assistente AI di Google è progettato per imparare dalle conversazioni avvenute con l’utente, così da offrire risposte sempre più vicine ai suoi interessi. Può però capitare di voler fare una domanda a Gemini senza che venga ricordata né che influisca sulle interazioni future. Ad esempio, si potrebbero voler chiedere informazioni delicate o private, o magari semplicemente fare un brainstorming al di fuori del solito stile di utilizzo o dell’area di competenza abituale.

Per queste situazioni adesso entrano in gioco le chat temporanee, ovvero conversazioni con Gemini che non vengono archiviate. In sostanza questa nuova opzione, disponibile da poche settimane, consente di parlare con l’AI senza che i contenuti vengano salvati, garantendo così maggiore privacy e controllo.

Per avviare una chat temporanea bisogna aprire il pannello laterale dell’app, su mobile o su web, e selezionare l’icona circolare accanto al pulsante “Nuova chat”. Una volta iniziata, la conversazione non apparirà né nella cronologia recente né nella sezione Attività delle app Gemini.

Le conversazioni restano in memoria solo per 72 ore

Come accennato, le chat temporanee non vengono utilizzate per addestrare i modelli di Google né per personalizzare l’esperienza dell’utente. Per ragioni tecniche e di sicurezza, queste conversazioni restano disponibili soltanto per 72 ore, dopodiché vengono eliminate in modo permanente.

Non tutte le funzioni tipiche di Gemini sono però disponibili all’interno di queste sessioni. Ad esempio, nelle chat temporanee non si possono usare le Gems (che sono le estensioni dei servizi) e nemmeno accedere a tutte quelle app collegate che richiedono la cronologia attiva di Gemini. Non è nemmeno possibile ricevere risposte personalizzate.

Chat temporanee: quando arriva la novità su Gemini

La funzione è in fase di distribuzione graduale da metà agosto 2025. È disponibile sugli account personali su Android, iOS e versione web, mentre attualmente non è ancora accessibile per gli account aziendali o scolastici.