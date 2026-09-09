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Capelli disciplinati, ben definiti e lucidi senza passare ore tra spazzola e phon è il sogno di chiunque si asciughi e stili la chioma ogni giorno. In questi giorni il Dyson Airwrap Styler è disponibile con uno sconto del 33%, una promo che rende più accessibile uno degli strumenti per capelli più desiderati.

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Questo dispositivo nasce per l’uso quotidiano e per chi vuole passare da asciugatura a styling completo con un solo strumento. Grazie alle sue tecnologie integrate, punta a offrire risultati professionali limitando lo stress termico sulla fibra del capello, così da mantenere la chioma più sana e morbida nel tempo, anche con utilizzi frequenti.

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In questo periodo puoi portarti a casa il Dyson Airwrap Styler a 299,00€ grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un prodotto premium nel segmento degli asciugacapelli e multistyler per la cura dei capelli, pensato per chi vuole un unico strumento versatile per asciugare e modellare senza eccessi di calore. Il prezzo lo colloca nella fascia alta, ma la riduzione attuale lo rende decisamente più competitivo per chi sta valutando un upgrade rispetto a phon e styler tradizionali.

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Lo styler Dyson con l’effetto Coanda e il controllo intelligente del calore

Se l’asciugatura quotidiana ti fa temere crespo, punte secche e capelli elettrizzati, questo multistyler punta proprio a ridurre questi problemi combinando aria e calore controllato.

Effetto Coanda per lo styling : sfrutta un fenomeno aerodinamico che usa l’aria per attirare e avvolgere automaticamente i capelli sui cilindri e sulle spazzole, così puoi creare onde e pieghe definite riducendo la necessità di passate ripetute e aggressive.

: sfrutta un fenomeno aerodinamico che usa l’aria per attirare e avvolgere automaticamente i capelli sui cilindri e sulle spazzole, così puoi creare onde e pieghe definite riducendo la necessità di passate ripetute e aggressive. Motore digitale Dyson V9 ad alta velocità : la girante a 13 pale ruota fino a 110.000 giri al minuto, generando la pressione necessaria per mantenere stabile il flusso d’aria e l’effetto Coanda, per uno styling rapido anche su chiome più dense.

: la girante a 13 pale ruota fino a 110.000 giri al minuto, generando la pressione necessaria per mantenere stabile il flusso d’aria e l’effetto Coanda, per uno styling rapido anche su chiome più dense. Controllo intelligente del calore : la temperatura del flusso d’aria viene misurata più di 40 volte al secondo per regolare l’elemento riscaldante, aiutando a prevenire i danni da calore e rendendo il dispositivo più adatto a chi utilizza spesso lo styler.

: la temperatura del flusso d’aria viene misurata più di 40 volte al secondo per regolare l’elemento riscaldante, aiutando a prevenire i danni da calore e rendendo il dispositivo più adatto a chi utilizza spesso lo styler. Ioni negativi anti-statici : le particelle cariche nel getto d’aria contribuiscono a ridurre l’elettricità statica, per capelli meno crespi e una finitura più ordinata, soprattutto in ambienti umidi o secchi.

: le particelle cariche nel getto d’aria contribuiscono a ridurre l’elettricità statica, per capelli meno crespi e una finitura più ordinata, soprattutto in ambienti umidi o secchi. Tre velocità e tre temperature: le impostazioni di flusso d’aria e calore permettono di personalizzare l’utilizzo in base al tipo di capello e allo styling desiderato, mentre il colpo d’aria fredda aiuta a fissare meglio la piega.

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FAQ Il Dyson Airwrap Styler rovina i capelli con il calore? Integra un controllo intelligente del calore che misura la temperatura oltre 40 volte al secondo per ridurre il rischio di danni termici. Il Dyson Airwrap Styler è adatto all’uso quotidiano? Sì, è progettato per l’uso quotidiano combinando aria e calore controllato per asciugare e modellare i capelli limitando lo stress termico. Il Dyson Airwrap Styler aiuta a ridurre il crespo? Utilizza ioni negativi per contrastare l’elettricità statica, contribuendo a capelli meno crespi e più ordinati. Quante impostazioni di velocità e calore ha il Dyson Airwrap Styler? Dispone di tre velocità di flusso d’aria e tre impostazioni di calore, oltre al getto d’aria fredda per fissare lo styling.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.