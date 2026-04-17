Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Bellissima Imetec Prodigy Deluxe, l'air styler 6 in 1 con Ion-Ceramic e Coanda è oggi in offerta: scopri lo sconto super

Amazon

Se cerchi uno styler per capelli 6 in 1 capace di asciugare e modellare in modo rapido e delicato, il Bellissima Imetec Prodigy Deluxe è protagonista di una promo davvero interessante su Amazon con uno sconto del 52%. Un alleato unico per passare da liscio a mosso o riccio con un solo dispositivo, riducendo l’effetto crespo.

Bellissima Imetec Prodigy Deluxe

Nell’uso quotidiano spiccano versatilità e facilità: i 6 accessori si montano con semplicità e permettono styling diversi, dal liscio voluminoso alle onde definite. Il motore digitale risulta potente ma confortevole, mentre la tecnologia Ion-Ceramic lascia i capelli più morbidi e lucidi, aiutando a contenere il crespo. La tecnologia Coanda avvolge le ciocche in autonomia rendendo più immediato ottenere ricci e onde. Utile anche il controllo preciso della temperatura (con comandi chiari) e il cavo lungo e girevole che agevola i movimenti. Serve un minimo di pratica per sfruttare al meglio tutti gli accessori, ma i risultati arrivano in fretta e durano a lungo.

Bellissima Imetec Prodigy Deluxe in offerta su Amazon con sconto del 52%

L’offerta rende questo air styler digitale particolarmente appetibile: parliamo di un dispositivo completo e moderno proposto a 119,45€. In questo momento, il Bellissima Imetec Prodigy Deluxe è disponibile con uno sconto del 52%, un taglio di prezzo importante su un prodotto pensato per chi desidera risultati da salone a casa. Se stai valutando un upgrade della routine haircare, è una proposta dal rapporto valore/prezzo davvero competitivo.

Lo styler Bellissima con la tecnologia Ion-Ceramic e la tecnologia Coanda

Il cuore del Prodigy Deluxe è l’abbinata di Ion-Ceramic e Coanda: la prima aiuta a proteggere la fibra e a ridurre l’effetto crespo, la seconda avvolge le ciocche per ottenere ricci e onde più uniformi e definiti, anche se non hai grande manualità. Il motore digitale ad alta pressione accelera asciugatura e styling, così ottimizzi i tempi senza stress per i capelli.

La dotazione comprende sei accessori per creare look differenti ogni giorno e una gestione termica flessibile con 3 temperature, 3 velocità e colpo d’aria fredda, per fissare la piega. La maneggevolezza è supportata da design ergonomico e cavo girevole, mentre il controllo della temperatura risulta immediato e preciso. In sintesi, un kit completo per passare da liscio a mosso o riccio con facilità, mantenendo i capelli morbidi e luminosi.

Bellissima Imetec Prodigy Deluxe

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui