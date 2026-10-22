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Con l'arrivo del freddo tornano utili le stufette elettriche, pratiche e facili da spostare da una stanza all'altra: una selezione dei modelli più interessanti e dei loro consumi

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Le stufette elettriche offrono calore supplementare in casa, con tecnologie alogene, termoventilanti e ceramiche adatte a esigenze diverse.

Consumi e spesa dipendono da potenza e durata d’uso; termostato, timer e modalità Eco aiutano a gestire l’energia.

La scelta richiede attenzione a dimensioni e isolamento della stanza, rumorosità, sicurezza e potenza disponibile nel contatore.

Le giornate si accorciano, il sole cala sempre prima e la sera l’aria si fa frizzantina: basta uscire sul balcone dopo cena per accorgersi che la stagione è cambiata. Con il fresco torna la voglia di una casa tiepida, di un plaid sul divano e di una stanza accogliente dove rifugiarsi dopo una giornata fuori.

Allo stesso tempo, con le bollette sempre sotto osservazione, accendere l’impianto di casa per scaldare una sola stanza può sembrare uno spreco. Per questo in tanti guardano alle stufette elettriche, piccole, facili da spostare e pensate per portare calore solo dove serve.

Stufette elettriche: cosa sono e come funzionano

Le stufette elettriche sono apparecchi portatili che trasformano l’energia elettrica in calore e lo diffondono in un ambiente circoscritto. Si usano come riscaldamento supplementare, per intiepidire il bagno al mattino, la camera prima di dormire o lo studio durante le ore di lavoro.

Le tecnologie più diffuse sono tre. Le stufe alogene scaldano per irraggiamento grazie a lampade che raggiungono rapidamente temperature elevate: il calore arriva subito su chi si trova davanti. I termoventilatori con resistenza in ceramica PTC scaldano l’aria e la spingono nella stanza con una ventola, distribuendo il tepore in pochi istanti. Le stufe in ceramica senza ventola, infine, accumulano calore e lo rilasciano in modo graduale, con una temperatura più stabile nel tempo.

Ognuna ha un campo d’uso ideale. L’alogena è comoda quando serve un punto caldo vicino a sé, il termoventilatore quando bisogna scaldare in fretta una stanza chiusa, la ceramica quando si vuole mantenere un ambiente tiepido per diverse ore con un comfort più uniforme.

Quanto consuma una stufetta elettrica?

Il consumo dipende da due fattori: la potenza a cui la si fa lavorare e il tempo di accensione. Un apparecchio da 2000 W usato alla massima potenza per un’ora assorbe 2 kWh, mentre lo stesso modello impostato su un livello più basso consuma in proporzione meno.

Per stimare la spesa basta moltiplicare i kWh per il prezzo dell’energia indicato in bolletta. Una stufetta da 2000 W accesa al massimo per due ore consuma 4 kWh; lo stesso modello a 1000 W, per lo stesso tempo, si ferma a 2 kWh. Il valore reale è spesso inferiore a quello teorico, perché il termostato spegne la resistenza quando la stanza raggiunge la temperatura impostata.

Va detto che tutte le stufette a resistenza trasformano l’elettricità in calore con un’efficienza simile: l’etichetta basso consumo dipende soprattutto da come l’apparecchio permette di gestire l’energia. Per esempio, più livelli di potenza, termostato, modalità Eco, timer e programmazione. Il risparmio vero arriva dall’uso mirato, cioè scaldare solo la stanza occupata e solo per il tempo necessario.

Le migliori stufette elettriche a basso consumo

Abbiamo selezionato su Amazon alcuni modelli che si distinguono nella loro categoria, pensati per esigenze diverse: dalla camera da letto al bagno, fino al garage o al laboratorio. Nella scelta abbiamo cercato le combinazioni più promettenti tra prezzo, consumi e prestazioni.

Stufette elettriche accessibili: economiche e convenienti

Iniziamo con la ARDES HALO 12 AR454B, una stufa alogena con tre lampade e oscillazione orizzontale, con una copertura dichiarata fino a 40 m³. Misura 38 x 28 x 55 cm e ha una maniglia per spostarla con facilità.

I tre livelli di potenza (400, 800 e 1200 W) corrispondono a un consumo da 0,4 a 1,2 kWh per ogni ora di funzionamento. Il formato compatto la rende adatta al soggiorno o a una stanza piccola, posizionata vicino al divano o alla poltrona, perché il calore per irraggiamento si avverte soprattutto su chi le sta di fronte.

La Midea NTH20-19JE è una stufetta a torre con riscaldamento in ceramica, pensata per ambienti tra 10 e 15 m². La struttura inclinata di 7° aumenta del 20% la superficie del corpo raggiunta dal calore, e l’oscillazione a 70° lo diffonde in tutta la stanza.

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Alla potenza massima di 2000 W consuma 2 kWh all’ora, valore che scende scegliendo il livello basso e lasciando lavorare il termostato. Lavora a 53 dB e occupa poco spazio a terra: trova posto bene in camera da letto, nello studio o accanto alla scrivania dell’ufficio.

Il QEXREED è un termoventilatore PTC con modalità ECO e termostato regolabile tra 15 e 35 °C, tre livelli di riscaldamento (H1, H2, H3) e una modalità a vento naturale. L’oscillazione a 80° porta il calore in più angoli della stanza.

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Con una potenza di 1500 W arriva a consumare 1,5 kWh all’ora, meno usando la modalità ECO e il timer da 1 a 24 ore. I suoi 39 dB, il telecomando e le protezioni contro ribaltamento e surriscaldamento lo rendono indicato per la camera da letto, magari sul comò o su un tavolino, visto che misura appena 16 x 26 cm.

Termoventilatori eccellenti: prestazioni top

Andiamo ora ai termoventilatori. Il primo DAHTEC della lista è in ceramica PTC ed emette calore in circa 3 secondi, con termostato per mantenere costante la temperatura e una modalità solo ventola. Pesa 2 kg e ha una scocca in metallo con protezione anti-surriscaldamento.

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Al massimo consuma 2 kWh all’ora, mentre in sola ventilazione scende a 40 W. Il produttore lo indica per stanze piccole e medie ben chiuse: rende al meglio in bagno, in garage o in officina, dove serve calore rapido per periodi brevi.

Il secondo modello DAHTEC offre tre modalità di funzionamento e un termostato a regolazione continua. Con 1,55 kg è il più leggero del gruppo e ha un cavo da 1,60 m.

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I consumi vanno da 25 W in sola ventilazione a 1 kWh o 2 kWh all’ora a seconda del livello scelto. Per peso e dimensioni si sposta bene da una stanza all’altra ma attenzione, per ambienti grandi o poco isolati consiglia invece un modello di potenza superiore.

Il terzo DAHTEC abbina un motore ad alte prestazioni a una griglia ridisegnata, per un flusso d’aria più ampio, con uscita dell’aria inclinabile da 0° a 25°. Il corpo in acciaio con verniciatura a polvere termoresistente è certificato CE e integra termostato, protezione da surriscaldamento e spina di sicurezza.

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I livelli sono due: 35 W per la ventilazione e 2000 W, cioè 2 kWh all’ora, per il riscaldamento. L’inclinazione regolabile torna utile in spazi particolarmente grandi.

Una stufa in ceramica è la soluzione?

Infine, la stufa in ceramica. Rispetto ai prodotti precedenti sicuramente costa di più e, precisiamolo, scalda con meno immediatezza. In cambio però offre un calore più uniforme, l’assenza di flussi d’aria e un controllo da remoto che aiuta a evitare ore di funzionamento a vuoto.

Questo radiatore nello specifico combina ceramica e pellicola riscaldante: la pellicola alza in fretta la temperatura, la ceramica accumula il calore e lo rilascia gradualmente. Funziona senza ventola, si controlla dall’app Tuya Smart/Smart Life con programmazione settimanale e ha un termostato elettronico PID da 5 a 29 °C.

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Con 1000 W di potenza consuma al massimo 1 kWh all’ora, con modalità Eco automatica e appena 0,23 W in standby. Si monta a parete con il kit incluso ed è pensato per ambienti fino a 15 m²: il grado IP24 lo rende adatto al bagno, mentre la programmazione è comoda in camera o nello studio, da accendere poco prima di entrare. È la scelta più sensata per chi usa la stessa stanza ogni giorno, agli stessi orari.

Come scegliere con criterio (e avere un caldo inverno)

Il primo passo è guardare la stanza da scaldare: un apparecchio sottodimensionato lavorerà sempre al massimo, uno troppo grande scalderà oltre il necessario. Le indicazioni del produttore su metri quadri o metri cubi coperti sono un buon punto di partenza, da rivedere al rialzo se l’ambiente ha soffitti alti, ampie finestre o un isolamento scarso.

Poi, la tecnologia va scelta in base all’uso. Le alogene danno calore immediato a chi sta vicino, i termoventilatori scaldano in fretta stanze chiuse e piccole, le stufe in ceramica garantiscono un tepore più stabile e si prestano alla programmazione.

Un aspetto spesso trascurato riguarda il contatore. Molte abitazioni hanno una potenza impegnata di 3 kW: una stufetta da 2000 W accesa insieme a forno, lavatrice o phon può far scattare il limitatore. In questi casi conviene usare i livelli intermedi o scegliere un modello da 1000 o 1500 W.

Nella scheda prodotto vale la pena controllare alcuni dettagli. Il numero di livelli di potenza e la presenza del termostato dicono quanto si potrà modulare il consumo; timer, modalità Eco e programmazione aiutano a evitare dimenticanze, soprattutto di notte. Per la camera da letto conta la rumorosità espressa in decibel: tra i 39 dB del QEXREED e i 53 dB della Midea la differenza si sente quando si cerca di dormire.

Peso, maniglia e lunghezza del cavo incidono sulla comodità se si pensa di spostare la stufetta spesso. Un cavo abbastanza lungo permette anche di collegarla direttamente alla presa a muro, evitando prolunghe e prese multiple, che con apparecchi di questa potenza rischiano di surriscaldarsi.

Sul fronte della sicurezza, le protezioni contro ribaltamento e surriscaldamento e la marcatura CE sono requisiti da cercare sempre. Per il bagno serve un grado di protezione adeguato: la sigla IP24, per esempio, indica la protezione dagli spruzzi d’acqua provenienti da ogni direzione. In ogni caso la stufetta va tenuta lontano da tende, coperte e mobili, rispettando le distanze indicate nel manuale, e non va mai coperta.

Infine, qualche abitudine fa la differenza sui consumi: porte e finestre chiuse mentre l’apparecchio è acceso, un termostato impostato su una temperatura ragionevole e la stufetta posizionata in modo che il calore raggiunga la zona in cui si sta davvero. Con queste attenzioni, anche le serate più fredde diventano un’occasione per godersi la casa.

FAQ Come funzionano le stufette elettriche? Trasformano l’energia elettrica in calore e lo diffondono in un ambiente circoscritto. Sono pensate come riscaldamento supplementare, per scaldare la stanza o la zona occupata. Quale tecnologia scegliere tra alogena, termoventilatore e ceramica? L’alogena offre calore immediato a chi le sta vicino; il termoventilatore scalda rapidamente l’aria di una stanza piccola e chiusa; la stufa in ceramica mantiene un tepore più uniforme e graduale. Quanto consuma una stufetta elettrica da 2000 W? Alla massima potenza consuma 2 kWh per ogni ora di funzionamento. A potenza ridotta il consumo diminuisce in proporzione, mentre il termostato può spegnere la resistenza una volta raggiunta la temperatura impostata. Come si riducono i consumi quando si usa una stufetta? Scalda solo la stanza occupata e per il tempo necessario. Imposta una temperatura ragionevole, usa termostato, timer o modalità Eco e tieni porte e finestre chiuse. Quali precauzioni di sicurezza bisogna seguire? Scegli un modello con protezione da ribaltamento e surriscaldamento, collegalo direttamente alla presa a muro e tienilo lontano da tende e coperte. Non coprirlo e rispetta le distanze indicate nel manuale.

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