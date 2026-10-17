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Il termoconvettore Midea con potenza fino a 2000 W, termostato e funzione antigelo da oggi con uno sconto del 42% e costa pochissimo.

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Quando una stanza è fredda, aspettare a lungo che si riscaldi può essere scomodo, soprattutto mentre si lavora o ci si rilassa. La Midea NDK20-21AE è una stufetta elettrica slim disponibile con uno sconto del 42%.

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Questo termoconvettore è pensato per riscaldare l’ambiente senza aggiungere rumore o luce: caratteristiche utili quando si desidera tenerlo acceso mentre si studia, si lavora o si dorme. La regolazione tramite manopola permette di impostare la temperatura; una volta raggiunta, l’apparecchio si spegne e si riattiva quando la stanza si raffredda. Il design sottile e le maniglie laterali concave lo rendono inoltre pratico da spostare tra gli ambienti.

Midea NDK20-21AE: stufetta scontata del 42%, risparmi circa 25 euro

La stufetta elettrica Midea è proposta a 34,99 euro, con uno sconto del 42% e un risparmio di circa 25 euro rispetto al prezzo precedente indicato dalla percentuale. Puoi portarti a casa la Midea NDK20-21AE a 34,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o le condizioni di consegna e reso.

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Il termoconvettore Midea con potenza fino a 2000 W e funzione antigelo

Per chi cerca un supporto pratico contro il freddo in casa o in ufficio, questa stufetta combina regolazione della temperatura, due livelli di potenza riportati nelle caratteristiche e accorgimenti di sicurezza. Ecco come può rispondere alle esigenze quotidiane:

Potenza selezionabile da 1200 W a 2000 W : puoi scegliere un riscaldamento più moderato oppure una modalità più potente, in base al comfort desiderato e al momento della giornata.

: puoi scegliere un riscaldamento più moderato oppure una modalità più potente, in base al comfort desiderato e al momento della giornata. Termostato regolabile : imposti la temperatura con la manopola; raggiunto il livello desiderato, la stufetta si spegne automaticamente e si riaccende se la stanza si raffredda.

: imposti la temperatura con la manopola; raggiunto il livello desiderato, la stufetta si spegne automaticamente e si riaccende se la stanza si raffredda. Riscaldamento rapido dichiarato per ambienti di 20 m² : il produttore indica un tempo di cinque secondi, così da ridurre l’attesa prima di avvertire il calore.

: il produttore indica un tempo di cinque secondi, così da ridurre l’attesa prima di avvertire il calore. Funzionamento silenzioso e senza luce : può risultare adatto agli ambienti in cui si dorme, si studia o si lavora, senza aggiungere rumore o illuminazione.

: può risultare adatto agli ambienti in cui si dorme, si studia o si lavora, senza aggiungere rumore o illuminazione. Protezione contro il surriscaldamento e lo spostamento accidentale : il dispositivo si spegne se la temperatura dell’apparecchio è troppo alta o se viene inclinato oltre 30 gradi.

: il dispositivo si spegne se la temperatura dell’apparecchio è troppo alta o se viene inclinato oltre 30 gradi. Struttura slim con maniglie laterali: misura 53,2 × 17 × 37,5 cm e include un cavo da 1,5 metri, per spostarla e collocarla negli ambienti indicati come soggiorno, camera, studio e ufficio.

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FAQ Quali livelli di potenza offre la stufetta Midea NDK20-21AE? Le caratteristiche indicano la selezione tra 1200 W e 2000 W. La stufetta Midea NDK20-21AE è rumorosa o illumina la stanza? La descrizione la indica come silenziosa e priva di luce durante il funzionamento. Quali protezioni di sicurezza ha il termoconvettore Midea? È indicato lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento e quando l’apparecchio viene inclinato oltre 30 gradi. Quanto misura la stufetta elettrica Midea? Le dimensioni riportate sono 53,2 × 17 × 37,5 cm; il cavo misura 1,5 metri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.