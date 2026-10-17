Stufetta Midea, caldo immediato e oggi costa pochissimo
Il termoconvettore Midea con potenza fino a 2000 W, termostato e funzione antigelo da oggi con uno sconto del 42% e costa pochissimo.
Quando una stanza è fredda, aspettare a lungo che si riscaldi può essere scomodo, soprattutto mentre si lavora o ci si rilassa. La Midea NDK20-21AE è una stufetta elettrica slim disponibile con uno sconto del 42%.
Questo termoconvettore è pensato per riscaldare l’ambiente senza aggiungere rumore o luce: caratteristiche utili quando si desidera tenerlo acceso mentre si studia, si lavora o si dorme. La regolazione tramite manopola permette di impostare la temperatura; una volta raggiunta, l’apparecchio si spegne e si riattiva quando la stanza si raffredda. Il design sottile e le maniglie laterali concave lo rendono inoltre pratico da spostare tra gli ambienti.
Midea NDK20-21AE: stufetta scontata del 42%, risparmi circa 25 euro
La stufetta elettrica Midea è proposta a 34,99 euro, con uno sconto del 42% e un risparmio di circa 25 euro rispetto al prezzo precedente indicato dalla percentuale. Puoi portarti a casa la Midea NDK20-21AE a 34,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o le condizioni di consegna e reso.
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Il termoconvettore Midea con potenza fino a 2000 W e funzione antigelo
Per chi cerca un supporto pratico contro il freddo in casa o in ufficio, questa stufetta combina regolazione della temperatura, due livelli di potenza riportati nelle caratteristiche e accorgimenti di sicurezza. Ecco come può rispondere alle esigenze quotidiane:
- Potenza selezionabile da 1200 W a 2000 W: puoi scegliere un riscaldamento più moderato oppure una modalità più potente, in base al comfort desiderato e al momento della giornata.
- Termostato regolabile: imposti la temperatura con la manopola; raggiunto il livello desiderato, la stufetta si spegne automaticamente e si riaccende se la stanza si raffredda.
- Riscaldamento rapido dichiarato per ambienti di 20 m²: il produttore indica un tempo di cinque secondi, così da ridurre l’attesa prima di avvertire il calore.
- Funzionamento silenzioso e senza luce: può risultare adatto agli ambienti in cui si dorme, si studia o si lavora, senza aggiungere rumore o illuminazione.
- Protezione contro il surriscaldamento e lo spostamento accidentale: il dispositivo si spegne se la temperatura dell’apparecchio è troppo alta o se viene inclinato oltre 30 gradi.
- Struttura slim con maniglie laterali: misura 53,2 × 17 × 37,5 cm e include un cavo da 1,5 metri, per spostarla e collocarla negli ambienti indicati come soggiorno, camera, studio e ufficio.
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FAQ
Le caratteristiche indicano la selezione tra 1200 W e 2000 W.
La descrizione la indica come silenziosa e priva di luce durante il funzionamento.
È indicato lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento e quando l’apparecchio viene inclinato oltre 30 gradi.
Le dimensioni riportate sono 53,2 × 17 × 37,5 cm; il cavo misura 1,5 metri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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