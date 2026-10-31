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Il termoconvettore elettrico Midea con funzione antigelo e tre livelli di potenza è in sconto del 50% e costa pochissimo. Lo puoi mettere in qualsiasi stanza di casa.

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Quando una stanza è fredda, riscaldarla rapidamente senza ricorrere a un apparecchio ingombrante può fare la differenza. La stufetta elettrica Midea NDK20-21AE è disponibile con uno sconto del 50%.

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Il termoconvettore ha un corpo sottile e una manopola per regolare la temperatura. Può riscaldare l’aria attraverso la circolazione interna e, quando raggiunge la temperatura impostata, si spegne automaticamente per riaccendersi se la stanza si raffredda. La struttura bianca misura 53,2 x 17 x 37,5 cm e dispone di maniglie laterali per spostarla.

Midea NDK20-21AE in offerta: sconto del 50%

Per chi cerca una soluzione da usare in casa o in ufficio, il termoconvettore Midea NDK20-21AE costa 29,90 euro, con uno sconto indicato del 50%. Il prodotto offre tre livelli di potenza secondo il titolo Amazon; tra le impostazioni descritte sono riportati 1200 W per un riscaldamento confortevole e 2000 W per un riscaldamento più rapido. Puoi acquistare la stufetta Midea NDK20-21AE a 29,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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La stufetta Midea con 2000 W e funzione antigelo

Se vuoi regolare il calore in base alle esigenze della stanza, questa stufetta propone diverse impostazioni e funzioni automatiche. Ecco gli aspetti che possono essere utili nell’uso quotidiano:

Potenza fino a 2000 W e impostazione da 1200 W : puoi scegliere tra un riscaldamento più rapido e uno più contenuto, in base al bisogno.

: puoi scegliere tra un riscaldamento più rapido e uno più contenuto, in base al bisogno. Termostato regolabile con accensione e spegnimento automatici : una volta impostata la temperatura, l’apparecchio si spegne quando la raggiunge e riparte se quella ambiente diminuisce.

: una volta impostata la temperatura, l’apparecchio si spegne quando la raggiunge e riparte se quella ambiente diminuisce. Funzione antigelo : è una modalità prevista per le situazioni in cui occorre contrastare il freddo.

: è una modalità prevista per le situazioni in cui occorre contrastare il freddo. Protezione contro il surriscaldamento e lo spegnimento in caso di inclinazione : il dispositivo interviene se la macchina diventa troppo calda o viene inclinata oltre 30° in qualsiasi direzione.

: il dispositivo interviene se la macchina diventa troppo calda o viene inclinata oltre 30° in qualsiasi direzione. Funzionamento a basso rumore, senza luce e senza sensazione di vento : caratteristiche indicate per non disturbare sonno, lavoro e studio.

: caratteristiche indicate per non disturbare sonno, lavoro e studio. Formato slim, maniglie e piedi stabili: con dimensioni di 53,2 x 17 x 37,5 cm e cavo da 1,5 metri, è progettata per essere spostata tra soggiorno, camera, studio e ufficio.

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FAQ Quanta potenza ha la stufetta Midea NDK20-21AE? La potenza massima indicata è di 2000 W; tra le impostazioni descritte è riportata anche quella da 1200 W. La stufetta Midea si spegne automaticamente? Sì. Raggiunta la temperatura impostata si spegne e si riaccende quando la temperatura ambiente scende. Quali protezioni integra il termoconvettore Midea? È indicato lo spegnimento automatico in caso di temperatura troppo alta e quando l’apparecchio è inclinato oltre 30°. Quali sono le dimensioni della stufetta Midea? Le dimensioni riportate sono 53,2 x 17 x 37,5 cm; il cavo è lungo 1,5 metri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.