Gli strumenti digitali, se usati bene, potenziano concentrazione, collaborazione e gestione del tempo. Scopri i consigli utili per aumentare la produttività con app, piattaforme e tool

In sintesi

Gli strumenti digitali, se usati bene, aiutano ad aumentare la produttività e a migliorare la gestione del tempo sul lavoro, a scuola e a casa.

Esistono tool pensati per ogni funzione: organizzazione, collaborazione, concentrazione, comunicazione, creatività… Conoscerli è il primo passo per imparare a utilizzarli nel modo migliore.

Privacy, attenzione alla sicurezza e scelte consapevoli sono essenziali per non cadere nei rischi dell’iperconnessione.

Quando parliamo di strumenti digitali per la produttività, non dobbiamo fare l’errore di pensare che una nuova app, uno strumento o un software all’avanguardia possano magicamente risolvere tutti i nostri problemi, portandoci più in fretta e in modo più efficiente al risultato finale. Gli strumenti in realtà – e non vale solo per il mondo digitale – non sono buoni o cattivi di per sé: tutto dipende dall’uso che ne facciamo. In alcune circostanze, la tecnologia può trasformarsi in una fonte di stress e distrazione. Ma se ben scelta e ben usata, può diventare un supporto potente per organizzare, collaborare, persino creare meglio. Sia che stiamo studiando, sia che lavoriamo in solitudine o in team, usare in modo consapevole gli strumenti digitali giusti può migliorare i risultati e ridurre lo sforzo. In questo articolo proponiamo una panoramica ragionata dei tool più interessanti.

Cosa sono i principali strumenti digitali e quali sono i vantaggi per la produttività

Con l’espressione strumenti digitali per la produttività ci riferiamo soprattutto ad app, software, funzionalità e piattaforme che aumentano il nostro rendimento (sul lavoro, ad esempio, ma non solo) perché ci aiutano a gestire in modo più efficiente il lavoro cognitivo, l’organizzazione, la comunicazione, la collaborazione e il flusso creativo.

Tutte queste funzioni possono chiaramente essere gestite anche in modo analogico: siamo tutti potenzialmente in grado, senza fare ricorso ad alcuno strumento digitale, di pianificare il nostro lavoro, stabilire delle priorità, condividere una strategia con i colleghi, pensare a una nuova idea creativa da realizzare, eccetera.

Un vantaggio della digitalizzazione di questi processi però è che le informazioni sono più organizzate, specialmente se ci sono più persone coinvolte: possono essere condivise e modificate in tempo reale, ad esempio, ma anche ricercate e conservate più facilmente.

Gli strumenti digitali per la produttività si dividono in varie tipologie in base allo scopo: gestione dei compiti e delle priorità, strumenti di comunicazione e collaborazione, app per la concentrazione e il monitoraggio del tempo, strumenti per la creatività e brainstorming…

Alcuni strumenti sono integrati in ecosistemi già noti (come gli strumenti di Google, Microsoft ed Apple), mentre altri sono app indipendenti. Un’altra differenza da considerare riguarda i costi: alcuni tool sono completamente gratuiti, altri funzionano su abbonamento, altri ancora prevedono piani a pagamento per sbloccare funzionalità extra o più adatte al lavoro in team.

Organizzazione e gestione dei compiti

Un aspetto fondamentale della produttività è la capacità di organizzare il lavoro che bisogna fare: ovvero, occorre essere in grado di prendere in carico le attività, suddividerle in task minori, assegnare a ciascuna una data di consegna e monitorare l’avanzamento del lavoro.

Uno strumento digitale utile in questo senso è Google Tasks, che permette di creare elenchi di attività da svolgere, assegnare scadenze e marcare le priorità. Allo stesso modo, Apple Notes e l’app Promemoria possono funzionare congiuntamente su ecosistemi iOS e macOS per migliorare la gestione di note e promemoria sincronizzati.

Un’alternativa è Notion, una piattaforma più strutturata, modulare e personalizzabile, che consente non solo di elencare i compiti da svolgere, ma anche di associarli a progetti, note, file e altri collegamenti utili. Inoltre, il software offre diversi tool per i team: è possibile collaborare in tempo reale, ad esempio, e assegnare a diverse persone le varie fasi di realizzazione di un lavoro, monitorandone l’avanzamento.

Svolgono funzioni analoghe anche altre piattaforme di project management come Asana, Trello e ClickUp. Oltre a offrire interessanti strumenti per la gestione dei task e l’organizzazione di un team, questi software permettono di avere una costante visione d’insieme del lavoro in fase di svolgimento.

Strumenti più semplici e intuitivi, come l’app Todoist, restano comunque molto popolari: letteralmente, si tratta di una piattaforma digitale su cui fare, gestire e spuntare le classiche “to do list”, le liste di cose da fare, molto utili tanto sul lavoro quanto nella vita quotidiana. Anche in questo caso, sull’app esistono opzioni per il lavoro in team.

Collaborazione e comunicazione in tempo reale

Quando lavoriamo con altri, e specialmente se il team opera da remoto, non basta assegnare compiti individuali e aspettare che il task venga portato a termine. È necessario comunicare, condividere e sincronizzarsi. Gli strumenti digitali che supportano collaborazione e comunicazione sono quindi cruciali per evitare perdite di tempo e fraintendimenti.

La maggior parte degli strumenti per l’organizzazione e gestione dei compiti che abbiamo già citato, essendo studiati anche per lavorare in team da remoto, prevedono già alcune funzionalità utili alla collaborazione e comunicazione in tempo reale. Non sempre, però, potrebbero essere sufficienti: tutto dipende dal tipo di lavoro da svolgere.

Google Workspace (Documenti, Fogli, Presentazioni, Drive condiviso) è uno strumento ormai estremamente diffuso, che permette a più persone di lavorare simultaneamente su uno stesso documento, commentando, suggerendo modifiche e vedendo i cambiamenti in tempo reale.

Le piattaforme per meeting e videochiamate (come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams) consentono invece di colmare la distanza fisica tra membri dello stesso team grazie a videocall, condivisione dello schermo e lavagne virtuali. A queste piattaforme si affiancano strumenti di chat e instant messaging pensati appositamente per i contesti lavorativi. Ne è un esempio Slack, che permette di creare canali tematici, integrare bot, archiviare conversazioni e cercare rapidamente nei messaggi.

Gestione del tempo e concentrazione

Organizzare le attività è una cosa, ma rimanere concentrati nel farle è un altro paio di maniche. In un mondo iperconnesso, forse la vera sfida è proprio questa: saper gestire il tempo e ridurre le distrazioni.

Il primo suggerimento per migliorare la gestione del tempo e la concentrazione è sfruttare le funzionalità già integrate in smartphone e computer, che generalmente permettono di limitare o silenziare le notifiche (come accade con la modalità “Non disturbare”) oppure di monitorare quanto tempo si spende sulle app.

Esistono però anche app appositamente studiate per prevenire le distrazioni e lavorare meglio, magari perché scandiscono automaticamente il tempo alternando sessioni di attività da 25 minuti e brevi pause (è la cosiddetta tecnica del pomodoro). App come Focus Keeper, Forest e Be Focused funzionano proprio con questo meccanismo.

Altri strumenti più sofisticati monitorano il tempo effettivo trascorso su app e siti web, offrendo report e consigli su misura. RescueTime è un classico: registra automaticamente su quali siti ed app passiamo più tempo, suggerendo dove e come migliorare per aumentare la produttività.

Strumenti per la creatività

La tecnologia può dare un grande contributo anche dal punto di vista della creatività, se usata con misura e consapevolezza. Per cercare ispirazione visiva,ad esempio, possiamo usare Pinterest, che di fatto è un grande archivio di immagini, moodboard e riferimenti visivi da collegare alle nostre idee. Può servire per “nutrire” la creatività, esplorare temi, e trovare stili e riferimenti visivi stimolanti.

Quando si tratta di progettare concretamente, Canva è uno dei tool più usati: semplice da usare, ha tantissimi template e può essere usato – anche senza competenze grafiche particolari – per creare poster, presentazioni, grafiche social, mockup… Anche se non sostituisce i software professionali, permette di realizzare prototipi visivi in modo rapido e intuitivo.

I chatbot AI, usati con intelligenza, possono invece diventare partner nel brainstorming creativo: possono aiutare a generare idee, titoli e strutture, oppure a superare un blocco creativo. Ad esempio, ChatGPT o altri modelli di linguaggio possono stimolare associazioni di idee, suggerire variazioni e offrire stimoli esterni.

Altri software più avanzati (ad esempio strumenti di generazione grafica, generazione sonora o supporto alle presentazioni) possono integrare moduli AI che suggeriscono in automatico varianti ed estensioni delle idee iniziali. L’importante è considerare gli output della IA come stimoli e suggerimenti per indirizzare la creatività e l’intelligenza umane, evitando il copia-incolla.

Privacy e sicurezza nell’era della produttività digitale

Usare molti strumenti digitali significa condividere dati sensibili: note private, attività, conversazioni, file… Se questi strumenti vengono usati per lavorare in team, inoltre, potrebbero venire diffuse anche informazioni riservate relative all’azienda o ai suoi clienti. Occuparsi della privacy e della sicurezza in ambito digitale è dunque centrale.

La prima regola è usare sempre password forti, gestite preferibilmente da un password manager. È anche utile attivare l’autenticazione a due fattori (2FA), ove possibile, specialmente per gli strumenti cloud come gli account Google, Microsoft e Dropbox. Inoltre, è fondamentale capire le politiche di privacy dei servizi che usiamo: dobbiamo essere a conoscenza di dove vengono salvati i dati, come vengono cifrati e chi può accedervi.

Dove possibile, è consigliabile limitare i permessi delle app: è inutile concedere più di quello che serve, ad esempio dando l’accesso alla fotocamera, al microfono e ai contatti anche se non ce n’è alcun bisogno reale. Indispensabile è anche fare backup regolari e conservare copie offline dei file su cui lavoriamo, evitando di affidarsi unicamente a un cloud.

Ultimo ma non meno importante, quando usiamo strumenti AI che elaborano testo, immagini o conversazioni, dobbiamo essere consapevoli che il modello potrebbe memorizzare quegli input. Evitare di inserire dati sensibili (come segreti aziendali o informazioni personali dei clienti) è certamente una buona regola, ma talvolta è anche possibile modificare le impostazioni per fare in modo che gli input non vengano memorizzati né usati per addestrare la IA.

Come scegliere lo strumento giusto

Non c’è uno strumento per la produttività digitale migliore in assoluto: tutto dipende dalle esigenze del singolo o del team.

Il primo passo è individuare qual è la criticità da risolvere. Il problema è un blocco creativo? Oppure manca una comunicazione efficace all’interno del gruppo? O, ancora, il lavoro non viene portato a termine in tempo perché c’è confusione rispetto alle priorità, alla suddivisione dei tasks e alle consegne? Una volta trovata la risposta, si può restringere il campo valutando solo gli strumenti digitali che facilitano il processo su cui si è carenti.

È utile selezionare un tool per la produttività che non sia eccessivamente complesso: se la curva di apprendimento è lunga, lo strumento può essere molto valido, ma alla fine restare inutilizzato. Meglio allora partire con funzionalità base e poi eventualmente espandersi. Se lo strumento deve essere usato da un intero team, può essere utile prevedere un momento di formazione condivisa, così che tutti comprendano i vantaggi del nuovo tool.

Bisogna valutare anche la compatibilità con l’ecosistema che già si utilizza, ad esempio un certo sistema operativo o un particolare tipo di cloud. Da ultimo, occorre considerare i costi: sia economici, sia di tempo. Uno strumento gratuito ma disordinato può richiedere molto tempo e parecchie energie mentali per essere ben padroneggiato, risultando alla fine una scelta peggiore rispetto a uno strumento a pagamento ma molto intuitivo e ben strutturato.

Nuove tecnologie ed evoluzioni future

Guardando al futuro, le tendenze più interessanti sono sicuramente legate all’intelligenza artificiale e alla collaborazione più fluida tra uomo e macchina: come sostengono alcune ricerche, l’adozione della generative AI potrebbe portare nei prossimi anni a un aumento della produttività in diversi settori lavorativi. Ma non è scontato. Secondo uno studio, infatti, l’uso non regolamentato e non consapevole della IA avrebbe in realtà un effetto negativo, portando a un calo della produttività e a un aumento del carico di lavoro dei dipendenti.

Comunque sia, si prevede che i futuri tool non saranno più “strumenti passivi” ma “assistenti attivi”: potrebbero essere sistemi che suggeriscono automaticamente come organizzare la settimana, anticipano conflitti di risorse, propongono pause, delegano compiti, eccetera. Probabilmente, questa AI in grado di agire e supportare scelte complesse sarà sempre più integrata nei tool di produttività.

Un’altra evoluzione possibile riguarda la personalizzazione adattiva dei tool: gli strumenti potrebbero cioè adattarsi in automatico non solo al flusso di lavoro, ma anche allo stato mentale dell’utente, suggerendo pause e cambi di attività ad hoc.