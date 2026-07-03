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Vuoi dare un tocco di atmosfera al salotto, valorizzare la postazione gaming o creare una luce soffusa dietro la TV senza spendere troppo tempo in installazioni complicate? Su Amazon la Tapo L900-5 è una striscia LED smart da 5 metri proposta con uno sconto del 40%, così puoi trasformare in pochi minuti l’illuminazione di casa con una spesa contenuta.

Tapo L900-5 17,99 €(3,60 € / metro) -40% 29,99 € Risparmi 12,00 € Acquista su Amazon

Questa striscia LED Wi-Fi unisce colori vivaci, gestione completa da app e controllo vocale con gli assistenti più diffusi, permettendoti di passare da una luce calda e rilassante a scenari multicolore sincronizzati con la musica. Puoi adattarla a qualsiasi ambiente tagliandola alla lunghezza desiderata e sfruttare funzioni smart come programmazione, timer e modalità assenza per automatizzare l’illuminazione e rendere la casa più accogliente e funzionale ogni giorno.

Tapo L900-5 in offerta su Amazon con sconto del 40%

Se stai cercando una soluzione economica e flessibile per cambiare volto alle tue stanze, questa offerta è da valutare subito: grazie allo sconto del 40%, la Tapo L900-5 scende a 17,99€ per la versione da 5 metri, un prezzo competitivo per una striscia LED smart con Wi-Fi integrato e gestione completa da app. In questa fascia è difficile trovare prodotti con così tante funzioni smart, e a questa cifra diventa una scelta interessante per chi vuole iniziare a rendere la propria illuminazione più scenografica senza investimenti importanti.

La striscia LED smart con il controllo vocale e i 16 milioni di colori

La Tapo L900-5 punta a semplificare la gestione della luce in casa integrando funzioni smart che la rendono adatta sia agli utenti alle prime armi sia a chi ha già altri dispositivi connessi. Ecco gli aspetti più interessanti per l’uso quotidiano:

Vero multicolore con 16 milioni di tonalità e luce bianca regolabile : puoi passare da una luce calda rilassante a colori vivaci per feste o gaming, adattando l’atmosfera a film, musica o momenti di lettura.

: puoi passare da una luce calda rilassante a colori vivaci per feste o gaming, adattando l’atmosfera a film, musica o momenti di lettura. Controllo vocale compatibile con Alexa e Google Assistant : accendi, spegni e cambia colore semplicemente con la voce, ideale quando hai le mani occupate o vuoi gestire tutto senza aprire l’app.

: accendi, spegni e cambia colore semplicemente con la voce, ideale quando hai le mani occupate o vuoi gestire tutto senza aprire l’app. Impostazioni preset richiamabili dall’app Tapo : una volta creati gli scenari preferiti per cena, serata film o lavoro, ti basta un tocco per riattivarli, senza dover regolare ogni volta luminosità e tonalità.

: una volta creati gli scenari preferiti per cena, serata film o lavoro, ti basta un tocco per riattivarli, senza dover regolare ogni volta luminosità e tonalità. Installazione flessibile e accorciabile : la striscia si può tagliare alla lunghezza desiderata e fissare con il supporto adesivo integrato, così puoi adattarla facilmente a mobili, scaffali, retro TV o bordi del soffitto.

: la striscia si può tagliare alla lunghezza desiderata e fissare con il supporto adesivo integrato, così puoi adattarla facilmente a mobili, scaffali, retro TV o bordi del soffitto. Nessun hub richiesto : si collega direttamente al Wi-Fi tramite l’app Tapo su Android e iOS, evitando centraline aggiuntive e rendendo l’installazione più rapida e pulita.

: si collega direttamente al Wi-Fi tramite l’app Tapo su Android e iOS, evitando centraline aggiuntive e rendendo l’installazione più rapida e pulita. Programmazione e timer integrati : puoi impostare orari di accensione e spegnimento automatici, ad esempio per svegliarti con una luce graduale o trovare la casa illuminata al rientro.

: puoi impostare orari di accensione e spegnimento automatici, ad esempio per svegliarti con una luce graduale o trovare la casa illuminata al rientro. Modalità assenza: la luce si accende e spegne in modo simulato quando non sei in casa, contribuendo a dare l’impressione di un’abitazione occupata.

Tapo L900-5 17,99 €(3,60 € / metro) -40% 29,99 € Risparmi 12,00 € Acquista su Amazon

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Tapo L900-5, striscia LED smart da 5 metri con sconto del 40%: approfitta dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ La striscia LED Tapo L900-5 è compatibile con Alexa e Google Assistant? Sì, la Tapo L900-5 supporta sia Amazon Alexa sia Google Assistant per il controllo vocale. Posso tagliare la striscia LED Tapo L900-5 per adattarla alla mia TV o ai mobili? Sì, la Tapo L900-5 è accorciabile e può essere tagliata alla lunghezza desiderata seguendo i punti indicati. Serve un hub aggiuntivo per usare la striscia LED Tapo L900-5? No, non è richiesto alcun hub: la striscia si collega direttamente al Wi-Fi tramite l’app Tapo. Posso programmare accensione e spegnimento automatici della Tapo L900-5? Sì, tramite l’app Tapo puoi impostare programmazioni e timer per gestire orari di accensione e spegnimento.