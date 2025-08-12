Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

L’ondata di calore che sta coinvolgendo l’Artico ha condotto a casi di stress termico per le renne in Lapponia: cosa fa il caldo a questi animali?

In queste settimane un’ondata di calore senza precedenti ha investito la Lapponia, spingendo le temperature oltre livelli mai registrati in passato. A soffrirne non sono solo le persone, ma anche animali locali iconici come le renne, perfettamente adattate ai climi artici ma fragili di fronte a condizioni estreme. In questo scenario, lo stress termico è diventato una minaccia concreta e crescente, capace di mettere a rischio la sopravvivenza di intere popolazioni di renne.

Caldo record in Lapponia e primi segnali di crisi

Nella Finlandia settentrionale il termometro ha superato i 30 gradi per più di venti giorni consecutivi, un dato che ha stabilito un nuovo primato per la regione. A Rovaniemi, conosciuta come la località della “casa di Babbo Natale”, sono stati raggiunti per la prima volta 26 gradi, un valore che, pur modesto rispetto ad altre latitudini, rappresenta un’anomalia eccezionale per queste latitudini artiche.

Il caldo anomalo in Finlandia sta alterando profondamente l’equilibrio dell’ecosistema: le renne in Lapponia faticano a disperdere il calore corporeo, condizione che le rende vulnerabili a spossatezza, disidratazione e predazione. Gli allevatori parlano di animali debilitati, riduzione della mobilità e casi di mortalità, soprattutto tra gli esemplari più deboli.

Lo stress termico negli animali artici

Lo stress termico negli animali è una condizione fisiologica in cui l’organismo non riesce a mantenere costante la propria temperatura interna a causa di un eccessivo carico di calore. Per le renne a rischio caldo, il problema è amplificato dalla loro morfologia: mantello fitto, grasso sottocutaneo e metabolismo adattato al freddo.

In condizioni normali queste caratteristiche sono un vantaggio, ma con il rialzo termico diventano un ostacolo. Il cuore lavora di più per pompare sangue verso la superficie corporea, la respirazione accelera e ogni attività, come fuggire dai predatori, richiede uno sforzo enorme. Non sorprende che, in alcuni casi, gli animali cerchino riparo in zone boscose o nei pressi degli insediamenti umani, nel tentativo di trovare ombra e protezione da insetti come mosche e zanzare, il cui numero aumenta proprio durante le ondate di calore.

Ondate di calore e cambiamento climatico nell’Artico

L’ondata di calore nell’Artico di quest’estate non è un episodio isolato. I dati mostrano che la regione si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Fenomeni meteorologici estremi, un tempo rari, diventano più frequenti e intensi.

Ciò significa che situazioni simili a quella attuale in Lapponia potranno ripetersi e aggravarsi, con impatti sempre più pesanti su specie sensibili come le renne. Non si tratta solo di una questione climatica: l’aumento delle temperature modifica le catene alimentari, favorisce parassiti e malattie e riduce la disponibilità di licheni, la principale fonte di cibo invernale per questi animali.

Un campanello d’allarme per l’ecosistema artico

Le renne e lo stress termico oggi sono il simbolo di un problema più ampio che riguarda l’ecosistema artico a rischio. La loro difficoltà a sopravvivere al caldo anomalo in Finlandia è un indicatore della fragilità di habitat adattati a condizioni climatiche stabili e fredde.

Se il trend del cambiamento climatico nell’Artico continuerà, assisteremo non solo a un declino delle popolazioni di renne, ma anche a un’alterazione profonda dell’equilibrio ecologico della regione. Per gli scienziati, monitorare le condizioni di salute di queste popolazioni è un atto di conservazione e anche un modo per comprendere come il riscaldamento globale stia ridisegnando la vita nel Grande Nord.