Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Lo streaming audio ha rivoluzionato musica e podcast grazie ad accesso immediato ai contenuti e ascolto personalizzato. Scopri piattaforme top, limiti, vantaggi e innovazioni future

Shutterstock

In sintesi

Lo streaming audio offre accesso immediato e personalizzato a musica e podcast, senza bisogno di download.

La qualità della connessione e il formato del file audio sono tra i fattori che influenzano l’esperienza di ascolto.

Il futuro di questa tecnologia punta su audio spaziale, intelligenza artificiale e nuove esperienze digitali.

Lo streaming audio è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Dalle piattaforme di musica on demand ai podcast, passando per le radio online, questo sistema ha rivoluzionato il modo in cui le persone fruiscono dei contenuti audio per trascorrere il tempo libero e vivere le proprie passioni, ma anche per informarsi e approfondire tematiche importanti. I lati positivi in effetti sono notevoli: prima di tutto lo streaming audio permette un ascolto estremamente personalizzato, inoltre offre accesso immediato a una quantità virtualmente infinita di brani e programmi. Dalle piattaforme migliori per l’ascolto ai vari formati audio possibili, senza dimenticare limiti, rischi e vantaggi di questa tecnologia: ecco tutte le cose da sapere sullo streaming audio.

Che cos’è lo streaming audio e come funziona

Lo streaming audio è una tecnologia che consente di ascoltare contenuti sonori direttamente tramite internet, senza doverli scaricare sul proprio dispositivo occupando memoria.

Ma come funziona tecnicamente? In pratica, i dati vengono suddivisi in piccoli “pacchetti” che viaggiano attraverso la rete e vengono ricomposti dal dispositivo dell’ascoltatore in tempo reale. Il sistema di buffering, ovvero una memoria temporanea che accumula un piccolo margine di dati prima della riproduzione, consente all’audio di scorrere in modo continuo.

Prima di viaggiare attraverso la rete, i file audio vengono compressi, ma senza compromettere troppo la qualità: questo consente di velocizzare la trasmissione e ridurre il consumo di dati.

La differenza rispetto al download tradizionale è proprio la simultaneità di ascolto: non occorre attendere la fine del trasferimento per ascoltare la musica o il contenuto audio, perché la trasmissione e la riproduzione avvengono nello stesso momento.

I formati audio e la qualità dello streaming

La qualità dello streaming audio dipende in gran parte dal formato audio utilizzato e dal livello di compressione dei file. I servizi più diffusi impiegano formati come MP3, AAC o OGG Vorbis, che riducono la dimensione dei dati eliminando le frequenze meno percepibili dall’orecchio umano.

Come già accennato, questo processo consente di trovare un compromesso tra dimensione e qualità del file audio, così da trasmettere più rapidamente i contenuti e risparmiare banda, ma garantendo comunque una buona esperienza di ascolto. In questo modo lo streaming è possibile anche se la connessione non è estremamente veloce.

Più di recente si è diffusa anche la possibilità di ascoltare in streaming musica in alta qualità. Ciò è garantito da formati lossless come FLAC o ALAC, che preservano l’integrità del file originale senza perdita di informazioni. Questi standard sono più pesanti in termini di dati, ma permettono un’esperienza di ascolto molto vicina a quella di un CD o di un file non compresso: sono quindi particolarmente apprezzati dagli audiofili e da chi dispone di dispositivi di riproduzione avanzati.

Molte piattaforme di streaming audio offrono oggi la possibilità di scegliere tra diversi livelli di qualità, adattando la riproduzione alla connessione e alle preferenze dell’utente. Così si può passare da una modalità a basso consumo di dati, utile in mobilità, a un ascolto in alta fedeltà quando si è connessi a una rete stabile. Spotify, ad esempio, nell’autunno 2025 ha introdotto l’attesa possibilità di ascoltare audio in formato lossless.

Le piattaforme più popolari per musica e podcast

Lo streaming audio nel corso degli ultimi anni ha conosciuto una crescita rapidissima grazie alla diffusione di piattaforme che hanno reso semplice e immediato l’accesso a milioni di brani e a un numero sempre maggiore di podcast e programmi.

I servizi di streaming audio più popolari sono offerti da Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e Deezer: con piani di ascolto gratuiti o su abbonamento, queste piattaforme hanno contribuito a cambiare il modo in cui le persone ascoltano la musica, passando da un modello basato sull’acquisto dei singoli album all’accesso a un catalogo praticamente illimitato.

Queste piattaforme, tra l’altro, non offrono soltanto la riproduzione on demand, ma integrano anche strumenti di scoperta e ascolto personalizzato: i suggerimenti basati sugli ascolti precedenti, ad esempio, oppure le playlist generate da algoritmi per essere in linea con un particolare mood o genere.

Lo streaming audio sulle piattaforme non riguarda solo le canzoni e gli album musicali, ma anche i podcast, che sono diventati negli ultimi anni uno dei formati più amati per l’informazione, l’intrattenimento e l’approfondimento. I podcast permettono infatti di informarsi su temi specifici, seguire storie a puntate o ascoltare programmi di ogni genere in qualsiasi momento della giornata, anche mentre si svolgono altre attività.

Alcune piattaforme di streaming audio offrono sia musica sia podcast, altre invece hanno a catalogo solo o prevalentemente podcast. Questo particolare tipo di contenuto audio si trova ad esempio su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Audible.

Vantaggi, limiti e rischi dello streaming audio

Lo streaming audio ha numerosi vantaggi, tra cui aver reso l’ascolto di musica e altri contenuti estremamente immediato e accessibile. Un vantaggio è infatti la possibilità di avere letteralmente a portata di clic milioni di brani e podcast, che possono essere ascoltati senza occupare memoria sul dispositivo.

Un altro vantaggio è la personalizzazione dell’esperienza, resa possibile da algoritmi sempre più sofisticati che suggeriscono nuovi contenuti sulla base delle preferenze individuali. In questo modo è più semplice, per l’utente, scoprire musica o programmi in linea con i propri gusti in modo naturale e continuo.

Esistono però anche dei limiti. Il primo è che in assenza di una connessione a internet, ricorrere allo streaming audio è chiaramente impossibile. Se la connessione non fosse sufficientemente stabile, invece, la qualità dell’ascolto potrebbe risentirne negativamente.

A influenzare la qualità dell’ascolto può essere anche la scelta di usufruire del servizio di streaming audio gratuitamente. Su alcune piattaforme, infatti, solo l’accesso su abbonamento (o comunque a pagamento) consente di evitare le interruzioni pubblicitarie oppure di avere accesso a un catalogo più completo.

Un altro limite dello streaming audio riguarda il compenso degli artisti. Il ritorno economico di chi crea musica e contenuti audio è infatti legato al numero di ascolti raggiunto sulla piattaforma. Il pagamento che deriva da questo conteggio non è però giudicato adeguato: ogni singolo stream corrisponde infatti a un compenso irrisorio, che rende questo lavoro economicamente insostenibile soprattutto per gli artisti indipendenti o non affermati.

Lo streaming audio inoltre richiede un uso costante di dati, che può incidere sul consumo della connessione mobile. Per quanto riguarda i rischi, è da considerare invece che l’accesso tramite account personali implica chiaramente la condivisione di informazioni sensibili e abitudini di ascolto con le piattaforme, con possibili implicazioni legate alla privacy.

Tendenze future: audio spaziale, AI e nuove esperienze digitali

Lo streaming audio è un settore in continua evoluzione, continuamente modellato dalle innovazioni tecnologiche e dalle nuove abitudini di ascolto. Certamente, quindi, in futuro assisteremo a ulteriori cambiamenti più o meno significativi.

Una delle tendenze più interessanti riguarda l’audio spaziale, che permette di percepire i suoni come se provenissero da diverse direzioni, creando un’esperienza immersiva simile a quella di un concerto dal vivo. Questo tipo di tecnologia, già adottata da alcune piattaforme, apre la strada a una fruizione più coinvolgente e sofisticata.

Un altro fronte in crescita è quello dell’intelligenza artificiale, ovviamente, che nel caso dei servizi di streaming è utilizzata – ed è facile immaginare che lo diventerà sempre di più – per migliorare i sistemi di raccomandazione, personalizzare ancora di più le playlist e persino generare nuova musica o effetti sonori. L’AI sta anche trasformando i podcast: ad esempio, automatizzando la trascrizione, la traduzione e la creazione di contenuti interattivi.

Sempre a proposito di AI, però, resta aperto il tema del copyright: negli ultimi anni i creatori di contenuti in molti settori si sono ritrovati a fare i conti con sistemi di intelligenza artificiale addestrati su opere protette da diritto d’autore, spesso in modo poco trasparente o senza permesso. È un tema caldo anche nell’industria musicale. La discussione è aperta e, auspicabilmente, porterà in futuro a definire meglio cosa è da considerare violazione di copyright e cosa è invece una lecita innovazione frutto di AI.

Accanto a questi sviluppi, stanno emergendo anche nuove esperienze digitali che intrecciano lo streaming audio con la realtà aumentata o con i social. L’integrazione tra musica e gaming, ad esempio, potrebbe portare allo sviluppo di forme di intrattenimento più coinvolgenti, in cui l’ascoltatore non è soltanto un fruitore, ma parte attiva di un ambiente condiviso.